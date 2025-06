Quốc hội thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp Với 440/451 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 92,05%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào sáng nay, 14/6. Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xây dựng theo hướng quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội và quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật. Luật gồm 8 chương, 59 điều (giảm 3 điều so với dự thảo trình tại Kỳ họp thứ 8), bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, thể chế hóa các nghị quyết Trung ương về đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Một trong những nội dung trọng tâm là phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong quản lý doanh nghiệp, quy định rõ trách nhiệm của Chính phủ, người đại diện vốn, hội đồng thành viên, chủ tịch công ty... Luật cũng thể chế hóa cơ chế tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong huy động vốn, cho vay nội bộ, bảo lãnh vay vốn công ty con,... chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm. Đồng thời, các quy định đánh giá, xếp loại doanh nghiệp được điều chỉnh theo hướng toàn diện, gắn với hiệu quả hoạt động, nhiệm vụ chính trị, thử nghiệm mô hình mới và trách nhiệm xã hội, bao gồm cả thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội. Trước đó, có ý kiến đề nghị xem xét, bổ sung quy định về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và một số cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đầu tư đối với doanh nghiệp này. UBTVQH cho biết, SCIC có lĩnh vực kinh doanh đặc thù, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động khác với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khác. Việc quy định cụ thể SCIC trong dự thảo Luật là không đảm bảo phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội và chủ trương của Đảng, Nhà nước. Việc ghi nhận SCIC trong luật cũng sẽ làm giảm tính khách quan và khái quát của luật, đồng thời tiềm ẩn rủi ro hoặc can thiệp hành chính không cần thiết vào hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, để bảo đảm có cơ sở pháp lý, Quốc hội giao Chính phủ quy định về hoạt động, cơ chế tài chính của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh vốn nhà nước. Việc ban hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ sở quan trọng thúc đẩy hiệu quả đầu tư vốn nhà nước và nâng cao vai trò của DNNN trong nền kinh tế.