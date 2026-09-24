Một mùa Giỗ Tổ, 3 nơi, 3 cảm xúc

Năm nay NSND Trịnh Kim Chi tham dự và đồng hành với nhiều hoạt động Giỗ Tổ ở những nơi khác nhau. Đây là lần đầu chị lo ngày lễ trọng của ngành với vai trò Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM.

Tại Nhà thờ Tổ sân khấu, nhìn anh chị em nghệ sĩ từ nhiều nơi về thắp hương, chị cảm nhận tình cảm mọi người dành cho nghề. Nghệ sĩ bận đến mấy cũng cố thu xếp để về dâng một nén nhang lên Tổ.

Ở Sân khấu Trịnh Kim Chi, không khí gần gũi hơn. Ê-kíp chuẩn bị mâm lễ, cùng thắp hương và chúc nhau một mùa diễn thuận lợi. Nữ nghệ sĩ nói đó là cảm giác rất ấm áp.

Ở Chùa Nghệ sĩ - nơi chốn yên nghỉ của nhiều thế hệ nghệ sĩ đã dành cả đời cho sàn diễn, mỗi lần trở lại, chị thấy mang ơn những người đi trước, đồng thời tự nhắc phải gắng giữ gìn cái nghề mà họ để lại.

NSND Trịnh Kim Chi bên đông đảo nghệ sĩ trong ngày Giỗ Tổ.

Với vai trò mới, chị thấy trách nhiệm của mình rõ ràng và bao quát hơn. Điều khiến chị vui nhất là không khí ngày lễ. Theo chị, Giỗ Tổ không chỉ là một nghi lễ mà còn là dịp để nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn, các sân khấu và báo chí gặp gỡ, hỏi han nhau sau những ngày bận rộn.

3 chức vụ trong 3 tháng

Mùa hè 2026 là giai đoạn bận rộn nhất trong sự nghiệp của Trịnh Kim Chi. Chỉ trong tháng 6 và tháng 7, chị được bầu làm Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (nữ nghệ sĩ đầu tiên giữ vị trí này) và Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM. Ngày 4/8, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, tổ chức ở Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chị tiếp tục trúng cử Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Trò chuyện với VietNamNet, Trịnh Kim Chi nói: "Áp lực lớn nhất với tôi là trách nhiệm. Khi mình nhận một vị trí mới mọi người đặt niềm tin nên mình luôn nghĩ làm sao để công việc chung được tốt hơn".

Dù vậy, chị không đặt nặng chuyện phải làm những điều lớn lao hay tạo dấu ấn lớn. Chị chọn cách giải quyết từng việc mỗi ngày, việc gì thuộc trách nhiệm của mình làm đến nơi đến chốn. Động lực của chị đến từ chính đồng nghiệp. Mỗi khi thấy mọi người vẫn yêu, muốn làm nghề và mong sân khấu phát triển, chị lại thấy phải cố thêm một chút.

Ở Hội Sân khấu TPHCM, việc chị ưu tiên là đời sống và điều kiện làm nghề của nghệ sĩ, nhất là lớp trẻ. Theo chị, người trẻ có sức sáng tạo nhưng nhiều khi thiếu cơ hội và môi trường để thử sức. Chị muốn Hội thành nơi các bạn tìm đến, được kết nối với thế hệ đi trước, được học hỏi và tham gia nhiều chương trình hơn. Song song đó, chị muốn chăm lo nhiều hơn cho những nghệ sĩ lớn tuổi đã cống hiến nhiều năm nhưng cuộc sống còn khó khăn.

"Còn yêu nghề còn năng lượng"

Mỗi ngày của NSND Trịnh Kim Chi bắt đầu từ sớm, dành cho gia đình trước rồi mới đến công việc ở Sân khấu Trịnh Kim Chi, các cuộc họp, việc của Hội và những dự án cộng đồng. Chị cho rằng làm việc tập thể không thể ôm hết, quan trọng là mọi người cùng có trách nhiệm và hỗ trợ nhau.

NSND Trịnh Kim Chi bên nghệ sĩ Ái Như.

Chị vẫn thích đi diễn, thích đứng trên sân khấu, gặp khán giả và làm việc với người trẻ. Mỗi ngày một việc khác nhau nên Trịnh Kim Chi không thấy cuộc sống nhàm chán.

Trịnh Kim Chi được công chúng biết đến từ danh hiệu Á hậu Hoa hậu Việt Nam 1994, rồi bước vào con đường diễn xuất cùng năm, hoạt động tại Nhà hát Kịch TPHCM, Sân khấu Hồng Vân, Kịch Sài Gòn và tham gia nhiều phim điện ảnh, truyền hình.

Chị giành huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp các năm 1995, 2012, 2018, 2020, được phong NSƯT năm 2014 và NSND năm 2023, trở thành Á hậu đầu tiên nhận danh hiệu này. Năm 2024, chị hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện theo học Tiến sĩ nghệ thuật.

NSND Trịnh Kim Chi trong ngày giỗ Tổ:

Ảnh: NVCC, video: TKC