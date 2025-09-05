Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay (5/9), vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 19h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39–49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão số 7. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Như vậy, đây sẽ là cơn bão số 7 trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm 2025.

Đến 19h tối mai (6/9), vị trí dự tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm trong khoảng vĩ tuyến 15,5–20 độ Bắc; kinh tuyến 115-120 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển Tây Bắc, khoảng 10km/h, tiếp tục mạnh thêm. Đến 19h ngày 7/9, vị trí tâm bão trên khu vực phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 17-22 độ Bắc; kinh tuyến 113-117,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7–8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.