Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, ngày 5/9, thành phố Hà Nội trời nắng nóng. Nhiệt độ lúc 13h tại Láng 36 độ; Ba Vì 35 độ; Sơn Tây 35 độ; Hoài Đức 35 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 48-54%.

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp trường phân kỳ trên cao, ngày 6 và 7/9, thời tiết Hà Nội tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 36 độ.

Thời tiết Hà Nội tiếp tục nắng nóng đến trên 36 độ. Ảnh: Nam Khánh

Đồng thời, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, ngày 6/9, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày nắng, riêng Bắc Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và khả năng mạnh thành bão số 7 trong 24 giờ tới.

Dự báo thời tiết ngày 6/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.