Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 8/2025 vừa qua ghi nhận nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, khó lường. Cụ thể, trên Biển Đông xuất hiện liên tiếp các cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong đó có những cơn bão mạnh di chuyển phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, đặc biệt là cơn bão số 5 Kajiki.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão, ATNĐ, kết hợp một số hình thái thời tiết như dải hội tụ nhiệt đới, nhiễu động gió đông trên cao,… các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng chịu nhiều đợt mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt, sạt lở đất.

Mưa lớn do bão số 5 Kajiki gây ngập úng nhiều nơi ở Hà Nội cuối tháng 8. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ lại ghi nhận những ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm. Tây Nguyên và Nam Bộ liên tục xuất hiện mưa giông, nhiều nơi có mưa to đến rất to vào chiều và tối.

Miền Bắc xuất hiện nhiều ngày mưa

Sang tháng 9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, thời tiết còn nhiều biến động do tác động của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới...

Thời kỳ này, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Gia Lai tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-25%, các khu vực còn lại ở mức xấp xỉ.

Đáng lưu ý, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Các nơi khác trên cả nước trong tháng nhiều ngày có mưa rào và giông, trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Chuyên gia khí tượng lưu ý, các đợt mưa lớn tập trung chủ yếu ở vùng núi và trung du, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tại đồng bằng, mưa lớn dồn dập thời gian ngắn khả năng gây ngập úng.

Trong khi đó, thời kỳ này, nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện cục bộ tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, tập trung trong khoảng nửa đầu tháng 9.

Bên cạnh đó, theo nhận định của cơ quan khí tượng, tháng 9 có khả năng xuất hiện khoảng 2–3 cơn bão hoặc ATNĐ trên Biển Đông, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước nhìn chung xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ - Nam Bộ cao hơn khoảng 0,5-1 độ.

“Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”, cơ quan khí tượng nhấn mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, tháng 9 là giai đoạn chính vụ bão. Người dân, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần chủ động các phương án phòng ngừa, ứng phó với thời tiết cực đoan để giảm thiểu thiệt hại.