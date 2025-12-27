APEC 2027 không đơn thuần là sự kiện ngoại giao, mà được các chuyên gia nhìn nhận như một “siêu sự kiện MICE” có sức lan tỏa toàn cầu. Đây là cơ hội "có một không hai" để Phú Quốc phô diễn vẻ đẹp thiên nhiên và năng lực tổ chức đẳng cấp với 21 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại hội thảo “Đặc khu Phú Quốc - Cất cánh cùng APEC” do Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức giữa tháng 12/2025 tại Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc), PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định, sự kiện này sẽ tạo ra “luồng sinh khí mới”, giúp Phú Quốc trỗi dậy mạnh mẽ thông qua những đại công trường quy mô, như cách Dubai đã từng chuyển mình để trở thành trung tâm toàn cầu. Để hiện thực hóa “giấc mơ” đó, các chuyên gia đề cập tới nhiều chính sách và cơ chế đặc thù cho Phú Quốc.

Nới lỏng visa: Từ “điểm đến nghỉ dưỡng” sang “nơi làm việc toàn cầu”

Chẳng hạn trong mục tiêu hút khách và nhân tài, Phú Quốc cần những cơ chế "nới lỏng" và đặc thù hơn nữa. PGS.TS Phạm Trung Lương đề xuất Phú Quốc cần tăng thời hạn visa từ 30 ngày hiện tại lên ít nhất nửa năm. Lý do cốt lõi nằm ở xu hướng du lịch kết hợp công tác đang bùng nổ toàn cầu; khách quốc tế chất lượng cao muốn lưu trú dài ngày để vừa nghỉ dưỡng vừa điều hành công việc.

Các chuyên gia hàng đầu cùng bàn luận tại hội thảo “Đặc khu Phú Quốc - Cất cánh cùng APEC” ngày 12/12

“Chúng ta cần cởi mở hơn nữa để chính sách sau này có thể giúp thu hút được nhân lực, trí tuệ của thế giới đến với Phú Quốc”, PGS.TS Phạm Trung Lương khẳng định. Điều này đồng nghĩa đảo Ngọc cần có những loại “visa tài năng”, “visa nhà đầu tư” để hút các chuyên gia hàng đầu về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đến sinh sống, cống hiến.

Mặt khác, Phú Quốc phải là nơi mà một chuyên gia quốc tế khi đến làm việc sẽ được hưởng những ưu đãi thực thụ về thuế và điều kiện sống để tạo lợi thế cạnh tranh toàn cầu.

Đô thị đa năng và bền vững: thu hút nhân tài, tầng lớp tinh hoa

Theo các chuyên gia, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù sẽ mở ra tầm nhìn dành cho Phú Quốc sau APEC, không chỉ là một đảo du lịch mà phải là một đô thị đa năng như Singapore, hoặc thậm chí vượt Singapore. Với diện tích tương đương đảo quốc sư tử, Phú Quốc có cơ hội trở thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ du lịch hàng đầu nếu có một cơ chế quản trị độc lập, trực thuộc Trung ương...

Phú Quốc sẽ có trung tâm Hội nghị với ballroom vượt nhịp 81m không cột, thuộc nhóm lớn nhất thế giới. Ảnh phối cảnh

“Phú Quốc không chỉ là nơi để trải nghiệm, tận hưởng, khám phá, mà còn để sống, làm việc; để thu hút người tài, lao động chất lượng đến lưu trú. Ý tưởng này đã bắt đầu từ lâu, kể từ khi chúng ta muốn đưa Phú Quốc trở thành một Đặc khu kinh tế. Tức là Phú Quốc phải là một đô thị đa năng, phát triển nhiều lĩnh vực”, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhận định.

Để hiện thực hóa điều này, hệ thống hạ tầng đang được đầu tư với "tốc độ ánh sáng" nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu như Sun Group. Phú Quốc sẽ sở hữu sân bay đẳng cấp thế giới với đường băng thứ hai dài 3.800m, đủ sức đón các loại tàu bay khổng lồ như Boeing 787 hay Airbus A350. Kế hoạch phát triển đường sắt đô thị (LRT) dài 18km kết nối sân bay tới trung tâm hội nghị APEC, cùng các cảng biển quốc tế và hệ thống giao thông xanh đang dần thành hình.

Sân bay Phú Quốc mở rộng khi hoàn thành giai đoạn 1 năm 2027 sẽ nâng công suất khai thác lên 20 triệu hành khách. Ảnh phối cảnh

Trong chiến lược quy hoạch, các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc học hỏi mô hình thành công của các đô thị lớn để giải bài toán cân bằng giữa phát triển và bảo tồn. Thực tế, để dành nhiều đất cho cây xanh và các tiện ích dùng chung, Singapore đã phát triển theo chiều cao (đô thị nén) và định hướng giao thông công cộng (TOD). Tại Phú Quốc, việc áp dụng mô hình “đô thị nén” ở những khu vực phù hợp sẽ giúp giữ gìn những khoảng xanh quý giá và 60 - 70% diện tích rừng nguyên sinh, biến nơi đây thành một hòn đảo số xanh và thông minh.

Diện mạo điểm đến sẽ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, nơi hạ tầng hiện đại phục vụ cho một cộng đồng dân cư tinh hoa. Khi Phú Quốc hướng tới mục tiêu từ 500.000 đến 1 triệu cư dân trong tương lai, nhu cầu về không gian sống đẳng cấp cho đội ngũ chuyên gia và nhân tài là rất lớn.

Tuyến đường sắt đô thị (LRT) dài 18km kết nối sân bay tới trung tâm hội nghị APEC và khu vực Nam đảo. Ảnh phối cảnh

Theo các chuyên gia, trước đây, Phú Quốc từng đối mặt với tình trạng phát triển manh mún, “lỗ chỗ”. Tuy nhiên, nhờ tác động của APEC 2027 và sự dẫn dắt của các nhà đầu tư chiến lược như Sun Group, xu hướng này đang dịch chuyển sang các dự án đô thị bài bản, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng sống của giới tinh hoa quốc tế.