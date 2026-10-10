Không chỉ là Nhà tài trợ Kim cương, Apollo Silicone còn trực tiếp đồng hành cùng Chi hội Cửa Hà Bắc Lạng qua Hội thi Tay nghề, tư vấn kỹ thuật và trải nghiệm vật liệu, góp phần kết nối chất lượng sản phẩm với kỹ năng người thợ và công trình.

Khu vực trải nghiệm của Apollo Silicone tại Lễ kỷ niệm 8 năm Hiệp hội Cửa Hà Bắc Lạng. (Ảnh: Apollo Silicone)

Đồng hành bằng các giải pháp thiết thực, tối ưu chi phí

Trong chuỗi giá trị ngành xây dựng nói chung và ngành cửa nói riêng, chất lượng công trình không chỉ phụ thuộc vào vật liệu mà còn gắn chặt với kỹ thuật thi công và tay nghề của người thợ.

Từ cách tiếp cận này, tại sự kiện Kỷ niệm 8 năm thành lập Hiệp hội Cửa Việt Nam - Chi hội Hà Bắc Lạng, hôm 4/10, tại Bắc Ninh, Apollo Silicone không chỉ tham gia với vai trò nhà tài trợ thương mại mà còn tổ chức các hoạt động tư vấn kỹ thuật, trải nghiệm vật liệu và chia sẻ giải pháp thi công, qua đó tăng kết nối giữa nhà cung cấp vật liệu với doanh nghiệp và đội ngũ thợ trong ngành Cửa.

Đội ngũ kỹ thuật của Apollo Silicone trực tiếp tham gia Ban Giám khảo Hội thi Tay nghề, tổ chức khu vực thực nghiệm keo và tư vấn chuyên sâu cho các xưởng gia công. Đồng thời, việc giới thiệu các giải pháp mới giúp khách hàng tiếp cận đa dạng sản phẩm, từ công trình yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật cao đến nhu cầu dân dụng tối ưu chi phí và độ bền.

Qua đó, Apollo Silicone khẳng định định hướng không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn đồng hành cùng đối tác và người thợ để tìm ra giải pháp cân bằng giữa chất lượng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

H2. Góp phần nâng chuẩn nghề từ mắt xích then chốt: Kỹ thuật thi công

Trong ngành chế tạo cửa, chất lượng sản phẩm xuất xưởng mới chỉ là điều kiện cần. Độ bền và an toàn của công trình còn phụ thuộc vào khâu hoàn thiện – nơi tay nghề và kỷ luật của người thợ đóng vai trò quyết định.

Một đường keo đạt chuẩn không chỉ nằm ở chất lượng silicone, mà còn ở từng thao tác: xử lý bề mặt, chọn mã keo phù hợp, kiểm soát góc bắn và kỹ thuật vuốt chỉ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng.

Hội thi Tay nghề Cửa khu vực Hà Bắc Lạng vì thế trở thành không gian chuẩn hóa tay nghề. Tại sự kiện này, Apollo Silicone đã góp phần xây dựng các tiêu chí về độ chính xác, quy trình và an toàn, qua đó khẳng định: tay nghề giỏi không chỉ là thao tác nhanh, mà là hiểu đúng vật liệu và tuân thủ kỹ thuật.

Kiểm soát kỹ thuật và hiểu đúng tính năng vật liệu là yếu tố then chốt giúp chuyển hóa chất lượng sản phẩm thành độ bền vững của công trình. (Ảnh: Apollo Silicone)

Câu chuyện: “Nghệ sĩ” kiến tạo vẻ đẹp bền vững cho công trình

Sự xuất hiện của NSND Tự Long tại khu vực trải nghiệm của Apollo Silicone mang đến một góc nhìn giàu cảm xúc và sâu sắc về nghề.

Từng có thời gian học nghề và trực tiếp trải nghiệm của một người thợ lành nghề trước khi thành danh trên sân khấu nghệ thuật, NSND Tự Long chia sẻ sự đồng cảm tự nhiên với những trăn trở, giọt mồ hôi và niềm tự hào của người thợ cửa.

Cuộc gặp gỡ này mở ra một thông điệp mang tính nâng tầm vị thế người lao động: Nếu người nghệ sĩ cống hiến những tác phẩm thăng hoa trên sân khấu, thì người thợ cửa chính là những “nghệ sĩ đời sống” nơi công trình. Mỗi đường cắt nhôm chuẩn xác, mỗi đường keo mượt mà, kín khít không đơn thuần là kỹ thuật cơ khí, mà là sự chỉn chu, tâm huyết để kiến tạo nên những không gian sống an toàn, hoàn mỹ và bền bỉ trước thách thức thời gian.

Sự ghi nhận này tiếp thêm niềm tự hào nghề nghiệp cho cộng đồng thợ thi công, khẳng định rằng giá trị của họ luôn đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của diện mạo kiến trúc đô thị.

NSND Tự Long chia sẻ cùng cộng đồng thợ thi công: Sự tỉ mỉ, tâm huyết trong từng đường keo, góc cửa chính là phẩm chất của người nghệ sĩ kiến tạo công trình. (Ảnh: Apollo Silicone)

Từ cung ứng vật liệu đến hệ sinh thái phát triển bền vững ngành Cửa

Sau hơn hai thập kỷ đồng hành cùng ngành xây dựng Việt Nam, Apollo Silicone tiếp tục mở rộng vai trò từ thương hiệu dẫn đầu về chất trám trét thành một thành viên tích cực kiến tạo hệ sinh thái ngành.

Thông điệp “Một lần chạm là một đời gắn kết - Apollo Silicone, Chất keo cuộc sống” được hiện thực hóa qua những giá trị thiết thực: nâng cao kỹ năng cho người thợ, tối ưu giải pháp cho đại lý và nhà xưởng, đồng thời mang đến những công trình an toàn, thẩm mỹ cho người tiêu dùng.

Chỉ khi nhà sản xuất, tổ chức nghề nghiệp và đội ngũ thi công cùng hướng đến một chuẩn chất lượng chung, ngành cửa và vật liệu xây dựng Việt Nam sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.

Thuỳ Dung