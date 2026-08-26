Chương trình diễn ra lúc 0h ngày 10/9 tại Nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở Apple Park ở California (Mỹ). Người dùng có thể theo dõi trực tiếp qua website của hãng, ứng dụng Apple TV và kênh YouTube chính thức.

Sự kiện với chủ đề "Surprise and shine" (tạm dịch: Bất ngờ và Tỏa sáng), với logo "táo khuyết" hiện lên ở vị trí trung tâm, bao quanh là một vầng hào quang.

Theo tin đồn và rò rỉ, năm nay, bộ đôi iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ vắng bóng. Thay vào đó, tâm điểm của sự kiện là mẫu iPhone gập đầu tiên dự kiến mang tên iPhone Ultra, bên cạnh hai phiên bản iPhone 18 Pro và 18 Pro Max cao cấp.

Các thiết bị Pro dự kiến trang bị vi xử lý A20 Pro phát triển trên tiến trình 2 nanomet, nâng cấp mạnh mẽ về hệ thống camera khẩu độ thay đổi và tối ưu hóa xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) cục bộ.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, iPhone Ultra sở hữu cơ chế gập mở dạng cuốn sách với màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch và màn hình chính bên trong 7,8 inch, mang lại không gian hiển thị tương đương một máy tính bảng cỡ nhỏ.

Giao diện máy được tối ưu đa nhiệm tương tự hệ điều hành iPadOS. Cơ chế bản lề nhận nhiều đánh giá tích cực về độ bền và cảm giác đóng mở chắc chắn.

Để duy trì độ mỏng khoảng 4,5 mm khi mở ra, Apple được cho là sẽ loại bỏ tính năng nhận diện khuôn mặt (Face ID) để chuyển sang cảm biến vân tay (Touch ID) tích hợp trực tiếp trên phím nguồn.

Về phần cứng, thiết bị dự kiến trang bị vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nanomet với thiết kế bo mạch dàn phẳng giúp tối ưu tản nhiệt.

Điểm hạn chế lớn nhất nằm ở cụm camera sau khi chỉ trang bị cảm biến kép 48MP và góc siêu rộng, lược bỏ ống kính zoom quang học (telephoto).

iPhone Ultra dự kiến có giá khởi điểm từ 2.000 USD (khoảng 50 triệu đồng) với sản lượng ban đầu tương đối hạn chế.

Về thiết bị đeo, Apple nhiều khả năng giới thiệu Apple Watch 12 Series và Watch Ultra 4 với cảm biến sinh trắc học thế hệ mới, cải thiện đáng kể thời lượng pin.

Hệ sinh thái phụ kiện cũng có thể đón nhận phiên bản AirPods Pro mới với khả năng hỗ trợ các tính năng theo dõi sức khỏe nâng cao.

Ngoài phần cứng, Apple sẽ công bố thời điểm phát hành chính thức các hệ điều hành iOS 20, iPadOS 20 và macOS thế hệ mới.

Thị trường Việt Nam dự kiến tiếp tục nằm trong nhóm mở bán đợt đầu cùng các quốc gia như Mỹ, Singapore. Nếu theo đúng lịch trình, người dùng trong nước có thể đặt trước sản phẩm từ ngày 11/9 và nhận máy từ ngày 18/9.