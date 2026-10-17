Apple vừa chính thức lên tiếng về tình trạng khan hàng của mẫu điện thoại màn hình gập iPhone Duo, khẳng định sức cầu từ các đơn đặt trước là "vô cùng phi thường".

Tuyên bố được đưa ra sau khi toàn bộ lượng máy mở bán đợt đầu trên website của hãng bị vét sạch chỉ trong vài giờ, đẩy lịch giao hàng dự kiến sang tận cuối tháng 1/2027.

Dù vậy, tập đoàn công nghệ có vốn hóa 5.000 tỷ USD này cho biết vẫn tiếp tục tiếp nhận các đơn đặt hàng trực tuyến cho thiết bị có giá khởi điểm từ 1.999 USD.

Đây là dòng sản phẩm mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự thay đổi thiết kế lớn nhất trong lịch sử chiếc smartphone bán chạy nhất của Apple.

"Nhu cầu đặt trước cho iPhone Duo, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của chúng tôi, thực sự vượt ngoài mong đợi. Chúng tôi đang nỗ lực tối đa để đưa sản phẩm mang tính cách mạng này đến tay khách hàng sớm nhất có thể", đại diện Apple phát biểu.

Thời gian giao iPhone Duo lùi sang cuối tháng 1/2027. Ảnh chụp màn hình

Theo kế hoạch ban đầu, Apple cam kết giao những chiếc iPhone Duo đầu tiên vào ngày 23/10. Tuy nhiên, việc thời gian giao hàng bị lùi sâu tới hơn 3 tháng (sang cuối tháng 1/2027) là hiện tượng gần như chưa từng có tiền lệ đối với một sản phẩm iPhone mới, kể cả với một doanh nghiệp nổi tiếng về năng lực quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu như Apple.

Ngay cả trong giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng vào năm 2022, thời gian giao hàng của dòng iPhone 14 cũng chỉ bị lùi tối đa hơn một tháng do các nhà máy tại Trung Quốc phải tạm ngừng hoạt động.

Bên cạnh yếu tố nhu cầu đột biến, tình trạng khan hàng còn chịu tác động nặng nề từ cuộc khủng hoảng thiếu hụt linh kiện toàn cầu - đặc biệt là chip nhớ - vốn đang bào mòn năng lực cung ứng và buộc các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng phải tăng giá bán trên toàn bộ dải sản phẩm.

Tình trạng dời lịch giao máy tương tự cũng được ghi nhận trên hệ thống của các nhà mạng viễn thông Mỹ.

Khi được tân CEO John Ternus công bố vào tháng trước, giới phân tích từng dự đoán iPhone Duo chỉ nhắm đến nhóm khách hàng ngách sẵn sàng chi trả mức giá đắt đỏ, nhất là khi phiên bản dung lượng tối đa 2TB có giá chạm mốc 3.200 USD.

Tuy nhiên, thực tế thị trường cho thấy Apple đang hưởng lợi từ xu hướng dồn lực vào phân khúc cao cấp khi bước vào quý kinh doanh mua sắm cuối năm.

Báo cáo từ đơn vị nghiên cứu Counterpoint Research cho thấy bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max ghi nhận sức khởi động tốt hơn so với thế hệ trước, đặc biệt bùng nổ tại hai thị trường lớn là Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong khi đó, Chủ tịch điều hành Tim Cook vừa xác nhận với truyền thông Trung Quốc rằng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence (hợp tác phát triển cùng Alibaba) đã chính thức được cơ quan quản lý nước sở tại phê duyệt, mở đường cho việc triển khai tại thị trường tỷ dân sau hơn hai năm công bố.

(Theo FT)