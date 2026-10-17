Với giá 65 triệu đồng, iPhone Duo hướng đến người dùng muốn gói gọn mọi nhu cầu trên một thiết bị, trong khi bộ đôi iPhone 18 Pro Max và MacBook Neo mang lại khả năng làm việc toàn diện hơn.

Apple mở đặt trước iPhone Duo vào 19h ngày 16/10. Tại Việt Nam, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên có giá 64,999 triệu đồng.

Với thiết kế nhỏ gọn cùng khả năng đa nhiệm thực dụng, iPhone Duo hứa hẹn đáp ứng một phần nhu cầu vốn thuộc về máy tính bảng nhưng mức giá vẫn khiến người dùng phải cân nhắc.

iPhone Duo và combo iPhone 18 Pro Max - MacBook Neo. Ảnh: Tom's Guide

Liệu iPhone Duo có đáng mua hơn bộ đôi iPhone 18 Pro Max và MacBook Neo hay không?

Trước khi so sánh khả năng sử dụng, cần nhìn vào chi phí thực tế của từng lựa chọn. Những thiết bị được thiết kế để thay thế cùng lúc hai sản phẩm thường có giá cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chênh lệch gần như không đáng kể.

iPhone Duo phiên bản bộ nhớ 256 GB có giá 64,999 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max bản 256 GB có giá 41,999 triệu đồng, còn MacBook Neo bản 256 GB có giá 16,499 triệu đồng.

Như vậy, tổng chi phí cho bộ đôi điện thoại và laptop là khoảng 58,5 triệu đồng, thấp hơn iPhone Duo 6,5 triệu đồng.

Khi nào nên chọn iPhone Duo?

Trong năm nay, nhiều mẫu điện thoại gập đáng chú ý đã ra mắt, đặc biệt là dòng thiết kế mở ngang như Galaxy Z Fold 8, Pixel 11 Pro Fold và Motorola Razr Fold. Những sản phẩm này đều có giá tiệm cận 2.000 USD, tạo thành phân khúc riêng trên thị trường smartphone.

Điểm hấp dẫn lớn nhất của iPhone Duo nằm ở khả năng thay thế nhiều thiết bị bằng một sản phẩm duy nhất. Với những người thường xuyên di chuyển và phải mang theo nhiều thiết bị công nghệ, việc chỉ cần một chiếc điện thoại có thể giúp hành lý gọn nhẹ hơn đáng kể.

Khi gập lại, máy có kích thước tương tự một cuốn hộ chiếu, thuận tiện hơn khi sử dụng bằng một tay so với những mẫu điện thoại màn hình lớn như iPhone 18 Pro Max.

iPhone Duo phù hợp với người muốn tất cả trong một. Ảnh: Tom's Guide

Không chỉ phục vụ nhu cầu liên lạc và giải trí, iPhone Duo còn có thể đảm nhiệm một số công việc thường được thực hiện trên laptop.

Khi mở ra, màn hình Super Retina XDR kích thước 7,8 inch cung cấp không gian hiển thị rộng rãi. Người dùng có thể kết nối bàn phím không dây để soạn thảo văn bản, trả lời email hoặc làm việc với Google Docs.

iOS cũng hỗ trợ chuột Bluetooth. Sau khi bật tính năng điều khiển con trỏ trong phần trợ năng, người dùng có thể thao tác chính xác hơn trên giao diện, dù trải nghiệm vẫn khác biệt so với máy tính truyền thống.

Việc sử dụng một thiết bị duy nhất cũng giúp giảm số lượng phụ kiện phải mang theo. Người dùng chỉ cần một dây cáp USB-C và bộ sạc nhỏ gọn để phục vụ nhu cầu làm việc cơ bản như xử lý email, viết nội dung hoặc theo dõi buổi phát trực tiếp trên YouTube, đồng thời cập nhật thông tin trên X và Threads.

Ở khía cạnh giải trí, thiết kế gập mang lại lợi thế rõ rệt. Màn hình lớn phù hợp để xem phim trong những chuyến tàu dài, còn bản lề cho phép đặt máy trên bàn mà không cần giá đỡ.

Người dùng có thể điều chỉnh góc mở để xem video hoặc lướt Instagram Reels khi ăn trưa hay làm việc tại bàn.

Với những người ưu tiên tính cơ động, muốn giảm số thiết bị và phụ kiện trong hành lý, iPhone Duo là lựa chọn đáng cân nhắc.

Vì sao iPhone 18 Pro Max và MacBook Neo hợp lý hơn?

Dù phải mang theo hai thiết bị, việc kết hợp iPhone 18 Pro Max với MacBook Neo vẫn có những lợi thế đáng kể, đặc biệt với người dùng cần hiệu năng và khả năng làm việc chuyên sâu.

Trước hết, iPhone 18 Pro Max được định vị là smartphone cao cấp không phải đánh đổi quá nhiều về tính năng. Máy sở hữu hệ thống ba camera linh hoạt, trong đó có camera tele riêng và cơ chế khẩu độ thay đổi bằng phần cứng mới.

Thời lượng pin cũng là một trong những điểm mạnh được kỳ vọng, giúp thiết bị có lợi thế trước các mẫu điện thoại gập vốn phải cân đối nhiều yếu tố về thiết kế và không gian linh kiện.

Quan trọng hơn, MacBook Neo là máy tính đúng nghĩa, có thể xử lý những công việc vượt quá khả năng của một chiếc điện thoại.

MacBook Neo là mẫu máy tính giá rẻ nhất của Apple. Ảnh: Tom's Guide

Apple có thể nhấn mạnh khả năng đa nhiệm trên iPhone Duo, nhưng iOS 27 vẫn không thể thay thế hoàn toàn môi trường máy tính để bàn của macOS.

Trên MacBook Neo, người dùng có thể mở nhiều cửa sổ chồng lên nhau, chuyển đổi giữa các ứng dụng linh hoạt và sử dụng bàn phím vật lý cùng bàn di chuột tích hợp.

Máy cũng cho phép chạy các phần mềm sáng tạo dành cho máy tính, như Final Cut Pro và bộ ứng dụng Adobe đầy đủ. Đây là lợi thế quan trọng đối với người làm nội dung, thiết kế hoặc những công việc đòi hỏi công cụ chuyên dụng.

Một số quy trình làm việc còn phụ thuộc vào những tính năng mà điện thoại khó đáp ứng.

Chẳng hạn, Chrome trên macOS hỗ trợ các tiện ích mở rộng chuyên biệt phục vụ quản lý hệ thống nội dung, điều mà người viết đã sử dụng trong nhiều năm.

Những tiện ích này không thể được khai thác tương tự trên Safari hoặc Chrome dành cho iOS.

Ngoài ra, macOS cung cấp hệ thống quản lý tệp thuận tiện hơn khi xử lý nhiều thư mục, hỗ trợ kết nối nhiều màn hình và mang lại trải nghiệm thao tác trực tiếp với bàn phím, chuột.

Với người ưu tiên hiệu quả công việc, những yếu tố này có thể quan trọng hơn lợi ích từ việc gói gọn mọi thứ trong một thiết bị. Một chiếc điện thoại gập dù đa năng đến đâu vẫn khó thay thế hoàn toàn laptop trong các tác vụ chuyên sâu.

Kết luận

iPhone Duo là một trong những sản phẩm phần cứng đáng chú ý nhất của Apple trong nhiều năm qua. Điện thoại màn hình gập mang đến sự mới mẻ cho thị trường di động, còn thiết kế của iPhone Duo cho thấy tiềm năng kết hợp nhu cầu liên lạc, giải trí và làm việc trong cùng một thiết bị.

Tuy nhiên, thiết kế ấn tượng không đồng nghĩa với việc sản phẩm phù hợp với tất cả mọi người.

Khi iPhone Duo có giá cao hơn vài triệu so với bộ đôi iPhone 18 Pro Max và MacBook Neo, người dùng cần cân nhắc những đánh đổi về khả năng chụp ảnh, phần mềm máy tính và thời lượng pin.

Nếu mục tiêu hàng đầu là giảm số thiết bị phải mang theo mỗi ngày, iPhone Duo có thể là lựa chọn phù hợp.

Ngược lại, với những người thường xuyên làm việc trên máy tính, cần phần mềm chuyên dụng và muốn có một chiếc điện thoại cao cấp ít thỏa hiệp, đầu tư vào hai thiết bị riêng biệt vẫn là phương án hợp lý hơn.