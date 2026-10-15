Nếu không mua gói bảo hành AppleCare+, người dùng iPhone Duo có thể phải trả tới 999 USD để thay màn hình gập bên trong, gần bằng mua mới một chiếc iPhone 18 Pro.

iPhone Duo có giá bán khởi điểm 64,999 triệu đồng cho phiên bản 256GB và lên tới 103,99 triệu đồng cho cấu hình cao nhất 2TB.

Đi kèm với mức giá đắt đỏ hàng đầu phân khúc smartphone hiện nay, chi phí sửa chữa mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple cũng ở mức rất cao nếu thiết bị gặp sự cố ngoài thời hạn hoặc không có gói bảo hiểm mở rộng.

Theo tài liệu hỗ trợ kỹ thuật chính thức từ Apple, bảng giá sửa chữa dịch vụ chính hãng dành cho người dùng không có AppleCare+ tại thị trường quốc tế được niêm yết cụ thể như sau:

Hư hại lớp phủ bảo vệ màn hình: 49 USD

Vỡ mặt kính lưng: 199 USD

Thay pin: 229 USD

Hư hại cụm camera sau: 229 USD

Hư hại màn hình ngoài (5,4 inch): 379 USD

Hư hại cả màn hình ngoài và kính lưng: 509 USD

Hư hại màn hình gập bên trong (7,6 inch): 999 USD

Các hư hại nghiêm trọng khác: 1.499 USD

Như vậy, mức phí 999 USD chỉ riêng cho việc thay màn hình chính bên trong tương đương gần một nửa giá trị máy mới và gần bằng giá khởi điểm của một chiếc iPhone 18 Pro tại Mỹ (1.199 USD).

Trên website hỗ trợ tiếng Việt, Apple chỉ hiển thị mức phí sửa chữa dành cho người dùng AppleCare+. Cụ thể, người dùng được miễn phí bảo dưỡng pin, trong khi các dịch vụ dao động từ 549.000 đồng đến 3,999 triệu đồng.

Chi phí sửa chữa iPhone Duo tại Việt Nam nếu mua gói AppleCare+. Ảnh chụp màn hình

Gói AppleCare+ dành cho iPhone Duo có giá 8,999 triệu đồng, cao hơn mức 6,099 triệu đồng đối với iPhone 18 Pro/18 Pro Max.

Chương trình đặt trước iPhone Duo sẽ chính thức mở vào 19h ngày 16/10, trước khi lên kệ chính thức ngày 23/10.