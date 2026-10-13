Apple công bố bộ phụ kiện nhà thông minh hợp tác với LG Electronics, Schneider Electric và Apple TV 4K thế hệ mới dùng chip A19, mở rộng hệ sinh thái kết nối trong gia đình.

Ngày 13/10, Apple công bố loạt sản phẩm mới. Dòng phụ kiện nhà thông minh gồm camera an ninh, chuông cửa có hình, khóa cửa thông minh, bộ điều nhiệt và cảm biến nhiệt độ, độ ẩm.

Các sản phẩm được thiết kế để quản lý qua ứng dụng Nhà (Home) trên iPhone, không cần cài ứng dụng riêng của từng nhà sản xuất.

Dòng phụ kiện nhà thông minh mới của Apple hợp tác cùng LG và Sneider Electric. Ảnh: Apple

Nhóm camera của LG có độ phân giải tối đa 2,5K, hỗ trợ nhận diện người, thú cưng, phương tiện và bưu kiện. Video sự kiện có thể được lưu trong 10 ngày thông qua gói iCloud+ tương thích. Một số mẫu có bộ nhớ tích hợp để tiếp tục ghi hình khi mất kết nối Wi-Fi.

Khóa cửa thông minh của LG sử dụng công nghệ Ultra Wideband (UWB), cho phép tự động mở khi người dùng mang iPhone hoặc Apple Watch tương thích đến gần. Thiết bị cũng hỗ trợ mã PIN, chìa khóa cơ dự phòng và chia sẻ quyền truy cập qua ứng dụng Nhà.

Trong khi đó, bộ điều nhiệt của LG và Schneider Electric có thể tự điều chỉnh nhiệt độ theo trạng thái sinh hoạt của gia đình.

Tại Mỹ, hệ thống còn hỗ trợ chuyển thời gian sưởi và làm mát sang những khung giờ có điện sạch hơn hoặc chi phí thấp hơn, tùy gói dịch vụ điện.

Apple cho biết dữ liệu trong ứng dụng Nhà và cảnh quay camera được mã hóa đầu cuối. Các phụ kiện mới hỗ trợ Matter và Thread, giúp tăng khả năng tương thích và kết nối giữa thiết bị của nhiều nhà sản xuất.

Tuy nhiên, "táo khuyết" chưa giới thiệu dòng phụ kiện này tại Việt Nam. Thông tin từ website của hãng cho thấy bộ sưu tập có mặt tại Mỹ, Canada và Vương quốc Anh từ tháng 12.

Apple TV 4K thế hệ mới. Ảnh: Apple

Cùng ngày, Apple giới thiệu Apple TV 4K thế hệ mới, trang bị chip A19 với hiệu năng CPU nhanh hơn tới 50% và GPU nhanh gấp đôi thế hệ trước. Thiết bị tích hợp bộ giải mã AV1 để cải thiện hiệu quả phát video trực tuyến.

Điểm mới đáng chú ý là khả năng thiết lập âm thanh vòm bốn loa với HomePod mini 2 hoặc cấu hình HomePod tương thích.

Apple TV 4K cũng tiếp tục đóng vai trò trung tâm điều khiển nhà thông minh, cho phép hiển thị hình ảnh từ chuông cửa tương thích và điều khiển phụ kiện ngay trên TV.

Apple TV Remote được bổ sung khả năng định vị qua ứng dụng Tìm, trong khi thiết bị tiếp tục hỗ trợ các dịch vụ như Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness+ và FaceTime.

Người dùng Việt Nam có thể đặt trước Apple TV 4K mới từ hôm nay và dự kiến bán ra ngày 17/11. Sản phẩm có giá 8,799 triệu đồng.