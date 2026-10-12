Trong khoảng cuối tháng 10 đến tháng 11/2026, các hãng Xiaomi, vivo và Oppo sẽ đưa các dòng smartphone cao cấp Pro Max về Việt Nam.

Đại diện của Oppo, Xiaomi và vivo cho biết, các sản phẩm smartphone có tên gọi Pro Max sẽ về thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể, Oppo Find X10 Pro Max sẽ ra mắt vào khoảng cuối tháng 10, trong khi đó Xiaomi 18 Pro Max và vivo X500 Pro Max được bán ra vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 11. Riêng dòng Pro Max của Honor hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc có xuất hiện tại thị trường Việt Nam hay không.

Đây là lần đầu tiên Vivo và Oppo đưa hậu tố "Pro Max" lên dòng sản phẩm cao cấp của mình, thay vì tên gọi Ultra như trước đây.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 3 sản phẩm smartphone cao cấp của các hãng.

Xiaomi 18 Pro Max

Xiaomi 18 Pro Max. Ảnh: Xiaomi

Mẫu smartphone cao cấp Xiaomi 18 Pro Max gây chú ý lớn khi trang bị màn hình phụ OLED 2,9 inch ở mặt lưng với tần số quét 1–120 Hz, hỗ trợ hiển thị hơn 100 widget, thông báo động và tạo hình nền AI. Trong khi đó, màn hình chính LTPO AMOLED 6,9 inch sở hữu độ phân giải 1,5K, tần số quét 120Hz, độ sáng lên tới 4.000 nit và được bảo vệ bởi kính Xiaomi Dragon Crystal 3.

Về sức mạnh phần cứng, máy là model đầu tiên ra mắt với vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sản xuất trên tiến trình 2nm (8 nhân, xung nhịp lên tới 5,0 GHz) cùng GPU Adreno 850, RAM tùy chọn 12–16GB và bộ nhớ UFS 4.1 tối đa 1TB.

Cụm camera hợp tác với Leica gồm camera chính 200MP với tiêu cự f/1.7, trang bị chống rung OIS, camera tele tiềm vọng 200MP (zoom quang 3,2x) và camera góc siêu rộng 50MP.

Thiết bị sở hữu viên pin silicon-carbon dung lượng lên tới 8.500 mAh, sạc nhanh có dây 100W, sạc không dây 50W và sạc ngược 27W.

Máy đạt chuẩn kháng nước/bụi IP68, chạy HyperOS 4 trên nền Android 17 và dự kiến bán ra tại Việt Nam muộn nhất vào nửa đầu tháng 11.

Vivo X500 Pro Max

vivo X500 Pro Max. Ảnh: vivo

Ra mắt tại Thượng Hải vào cuối tháng 9, Vivo X500 Pro Max là phiên bản cao cấp nhất thuộc dòng X500, tập trung mạnh vào khả năng chụp ảnh xa.

Máy sở hữu camera chính 50MP cảm biến Sony LYTIA 910 (kích thước 1/1,28 inch, tiêu cự 24mm, f/1.57) và camera góc siêu rộng 50MP. Điểm nổi bật nhất là camera tele 200MP trang bị ống kính Zeiss APO (tiêu cự 85mm, f/2.67) hỗ trợ zoom quang 3,5x cùng chuẩn chống rung CIPA 7.0.

Màn hình LTPO AMOLED 6,85 inch của máy có độ phân giải QHD+, tần số quét thích ứng 1–144 Hz và độ sáng tối đa 4.400 nit.

Máy được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro (tiến trình 2nm) kết hợp chip xử lý hình ảnh V3+/VS1+, RAM 12–16GB và bộ nhớ tối đa 1TB.

Viên pin silicon-carbon dung lượng 8.000 mAh, đi kèm sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 40W. Máy hỗ trợ chuẩn kháng nước/bụi IP68/IP69, bán ra tại Việt Nam vào tháng 11 sắp tới.

Oppo Find X10 Pro Max

Oppo Find X10 Pro Max. Ảnh: Oppo

Oppo Find X10 Pro Max gây chú ý đặc biệt khi trang bị cả 3 camera sau đều có độ phân giải 200MP, gồm camera chính với tiêu cự f/1.5 có OIS, camera tele tiềm vọng zoom quang 3x và camera góc siêu rộng. Toàn bộ hệ thống ống kính được hiệu chỉnh bởi Hasselblad, kết hợp thấu kính Danxia thế hệ hai và thuật toán phủ bóng LUMO.

Cụm camera thiết kế hình vuông bo tròn với đường gân bánh răng CNC tạo cảm giác xoay vặn như máy ảnh cơ, đi kèm khung kim loại và mặt lưng vân dệt nhám.

Máy sở hữu màn hình LTPO OLED 6,78 inch độ phân giải 1,5K+, tần số quét 144 Hz, độ sáng 3.600 nit, bảo vệ bởi kính Gorilla Victus 2.

Find X10 Pro Max được trang bị chip MediaTek Dimensity 9600 Pro (2nm, xung nhịp lên tới 4,55 GHz) cùng công nghệ Tide Engine, RAM 12–16GB và bộ nhớ UFS 4.1 tới 1TB.

Mẫu điện thoại này tích hợp viên pin 8.000 mAh, sạc nhanh có dây 80W, sạc không dây 50W, kháng nước IP68/IP69 và vận hành trên giao diện ColorOS 17 và dự kiến bán ra thị trường Việt Nam vào cuối tháng 10/2026.

Một trong những trở ngại để dòng sản phẩm Pro Max đến tay người dùng Việt Nam đó chính là mức giá. Mặc dù tại Trung Quốc, mức giá của các sản phẩm này rơi vào khoảng 27 đến 30 triệu đồng, tuy nhiên theo những người am hiểu thị trường, mức giá khi về Việt Nam (các hãng chưa công bố), sẽ rơi vào khoảng 40 đến 50 triệu đồng.