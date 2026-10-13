iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mang đến hàng loạt nâng cấp camera chuyên nghiệp, giúp người dùng khai thác sức mạnh nhiếp ảnh trên smartphone ở cấp độ mới.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tiếp tục được nâng cấp phần cứng lẫn phần mềm camera, hướng đến trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp hơn. Thay vì chỉ dựa vào các thuật toán xử lý tự động, Apple mở rộng khả năng kiểm soát trực tiếp của người dùng đối với nhiều thông số chụp ảnh quan trọng.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Ảnh: PhoneArena

Nhờ đó, những người đam mê nhiếp ảnh có thể chủ động điều chỉnh cách máy ảnh ghi lại ánh sáng, màu sắc, chuyển động và độ sâu trường ảnh. Nếu vừa sở hữu một trong hai mẫu iPhone cao cấp này, dưới đây là 6 tính năng camera đáng trải nghiệm.

Photographic Styles 3.0: Tùy chỉnh màu sắc và chất ảnh chuyên sâu hơn

Nâng cấp phong cách nhiếp ảnh, phù hợp cả người mới lẫn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Photographic Styles lần đầu xuất hiện trên dòng iPhone 13, cho phép người dùng điều chỉnh tông màu và độ ấm của ảnh thông qua những phong cách được thiết lập sẵn. Đến dòng iPhone 16, Apple cải tiến tính năng này với khả năng kiểm soát sâu hơn đối với vùng sáng, vùng tối, sắc độ và nhiều yếu tố khác ngay trong quá trình chỉnh sửa.

Trên iPhone 18 Pro, Photographic Styles tiếp tục được nâng cấp lên phiên bản 3.0. Tính năng này cũng được đưa lên iPhone Duo, mang đến nhiều lựa chọn sáng tạo hơn cho người dùng.

Điểm mới đáng chú ý là khả năng điều chỉnh kết cấu hình ảnh. Người dùng có thể lựa chọn hiệu ứng da mềm mại, ánh sáng rực rỡ hoặc chất ảnh mô phỏng phim, đồng thời bổ sung hạt nhiễu để tạo cảm giác hoài cổ. Những thiết lập mặc định được thiết kế để mang lại kết quả đẹp mắt mà không đòi hỏi người dùng phải dành nhiều thời gian hậu kỳ.

Với người chụp ảnh chuyên nghiệp, các thanh trượt điều chỉnh cho phép tinh chỉnh từng thông số để đạt được phong cách mong muốn. Đáng chú ý, người dùng có thể thêm, thay đổi hoặc xóa Photographic Styles ngay trong ứng dụng Ảnh của Apple sau khi chụp, mà vẫn giữ nguyên dữ liệu ảnh ban đầu.

Khẩu độ thay đổi linh hoạt: Kiểm soát ánh sáng như máy ảnh chuyên nghiệp

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro là khẩu độ thay đổi linh hoạt. Đây vốn là tính năng quen thuộc trên nhiều máy ảnh chuyên nghiệp, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến.

Ống kính chính của iPhone 18 Pro được trang bị cơ chế gồm 6 lá khẩu siêu mỏng có thể điều chỉnh bằng cơ học. Khi mở khẩu độ rộng, cảm biến nhận được nhiều ánh sáng hơn, đồng thời người dùng có thể tạo hiệu ứng bokeh với hậu cảnh mờ, giúp chủ thể nổi bật trong khung hình. Cách chụp này đặc biệt phù hợp với ảnh chân dung hoặc môi trường thiếu sáng.

Các phong cách nhiếp ảnh mới trên iPhone 18 Pro cho phép tùy chỉnh màu sắc và chất ảnh chuyên sâu hơn. Ảnh: Foundry/Macworld

Ngược lại, khẩu độ hẹp giúp duy trì độ sắc nét trên phạm vi rộng hơn, hữu ích khi chụp phong cảnh hoặc ảnh nhóm đông người.

iPhone 18 Pro cung cấp bốn mức khẩu độ gồm f/1.48, f/1.8, f/2.8 và f/4.0. Trong đó, f/1.48 phù hợp khi chụp chân dung hoặc cần thu nhiều ánh sáng, còn f/4.0 có thể tạo hiệu ứng tia sáng nổi bật khi hướng máy ảnh vào nguồn sáng thích hợp.

Khi kết hợp khẩu độ với hiệu ứng chất ảnh phim và hạt nhiễu trong Photographic Styles 3.0, người dùng có thể tạo ra những bức ảnh mang phong cách nghệ thuật rõ nét hơn. Các ứng dụng camera của bên thứ ba cũng có thể cho phép lựa chọn linh hoạt những mức khẩu độ nằm trong phạm vi hỗ trợ.

Nếu không muốn tự điều chỉnh, người dùng vẫn có thể sử dụng chế độ tự động để máy lựa chọn khẩu độ phù hợp với điều kiện chụp.

Điều khiển chuyên nghiệp: Làm chủ tốc độ màn trập và cân bằng trắng

Không chỉ nâng cấp khẩu độ, Apple còn mở rộng các công cụ điều khiển camera dành riêng cho iPhone 18 Pro. Đáng chú ý nhất là khả năng điều chỉnh tốc độ màn trập, giúp người chụp chủ động hơn trong việc ghi lại chuyển động.

Với tốc độ màn trập cao và điều kiện ánh sáng phù hợp, người dùng có thể ghi lại những giọt nước đang rơi như thể chúng đứng yên giữa không trung. Trong khi đó, tốc độ màn trập chậm có thể hỗ trợ thu sáng trong môi trường tối nếu máy được giữ ổn định trong khoảng một giây.

Tốc độ màn trập thấp còn mở ra khả năng sáng tạo với hiệu ứng nhòe chuyển động, chẳng hạn khi chụp dòng xe chạy ban đêm hoặc những nguồn sáng đang di chuyển. Đây là kỹ thuật thường được sử dụng để tạo cảm giác chuyển động và chiều sâu cho bức ảnh.

Bên cạnh đó, người dùng có thể điều chỉnh cân bằng trắng để kiểm soát sắc thái màu lạnh hoặc ấm tùy theo điều kiện ánh sáng. Biểu đồ histogram mới cũng giúp người chụp chuyên nghiệp nhận biết tình trạng cháy sáng và theo dõi các kênh màu.

Cuối cùng thì Apple cũng trang bị bộ điều khiển chuyên nghiệp cho iPhone 18 Pro. Ảnh: Foundry/Macworld

Với iOS 27, Apple còn cho phép người dùng thêm, sắp xếp lại hoặc loại bỏ các nút điều khiển trên thanh công cụ phía trên của ứng dụng Camera. Nhờ đó, những thiết lập thường xuyên sử dụng có thể được truy cập nhanh hơn mà không phải mất thời gian tìm kiếm trong các menu.

Theo dõi lấy nét thông minh: Chủ thể luôn nằm trong vùng nét

Một nâng cấp đáng chú ý khác trên iPhone 18 Pro là khả năng theo dõi lấy nét thông minh trong cả chế độ chụp ảnh lẫn quay video.

Người dùng chỉ cần chạm hai lần vào chủ thể để kích hoạt theo dõi. Camera sẽ tiếp tục giữ nét khi đối tượng thay đổi vị trí hoặc khoảng cách so với máy, giúp hạn chế tình trạng chủ thể bị mờ trong những cảnh chuyển động.

Tính năng này đặc biệt hữu ích khi chụp trẻ em, thú cưng, vận động viên hoặc quay những khoảnh khắc diễn ra nhanh. Thay vì liên tục chạm lại vào màn hình để lấy nét, người dùng có thể tập trung hơn vào bố cục và thời điểm bấm máy.

Hiệu ứng Cinematic cho video thông thường: Không bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp

Trước đây, dòng iPhone 15 đã cho phép áp dụng hiệu ứng chân dung lên những bức ảnh được chụp bằng chế độ thông thường nhờ khả năng thu thập dữ liệu chiều sâu. Trên iPhone 18 Pro, ý tưởng tương tự được mở rộng sang video.

Các mẫu iPhone từ dòng 13 đã hỗ trợ Cinematic Mode, chế độ tạo hiệu ứng làm mờ hậu cảnh nhằm làm nổi bật chủ thể. Tuy nhiên, người dùng phải chọn chế độ này trước khi bắt đầu quay.

Với iPhone 18 Pro, hiệu ứng Cinematic có thể được áp dụng cho video thông thường quay bằng camera chính. Điều này hữu ích khi người dùng bất ngờ bắt gặp một khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng không kịp chuyển sang chế độ quay chuyên dụng.

Khả năng linh hoạt này giúp giảm nguy cơ bỏ lỡ những cảnh quay tự nhiên, đồng thời mang lại nhiều lựa chọn hơn khi xử lý video sau khi ghi hình.

Reference Image: Xác thực ảnh gốc giữa thời đại AI

Tính năng thứ sáu, Reference Image, hướng đến một vấn đề ngày càng đáng quan tâm: làm thế nào chứng minh một bức ảnh là ảnh thật trong bối cảnh nội dung do AI tạo ra ngày càng tinh vi.

Theo mô tả, chế độ này cho phép ống kính chính của iPhone 18 Pro ghi nhận dữ liệu ảnh kèm chữ ký xác thực ở cấp độ điểm ảnh và dấu thời gian có khả năng phát hiện dấu hiệu can thiệp. Sau khi được xử lý thông qua máy chủ Apple, ảnh tham chiếu đóng vai trò như một bản âm bản kỹ thuật số an toàn, hỗ trợ xác minh rằng hình ảnh chưa bị chỉnh sửa trái phép.

Trong kỷ nguyên AI, việc chứng minh tính xác thực của một bức ảnh đang trở nên ngày càng quan trọng. Ảnh: Foundry/Macworld

Đây có thể là công cụ hữu ích với phóng viên ảnh, nhà báo và những người thường xuyên ghi lại các sự kiện có giá trị làm bằng chứng. Khi ảnh giả và nội dung tổng hợp bằng AI ngày càng khó phân biệt bằng mắt thường, cơ chế xác thực nguồn gốc có thể giúp tăng độ tin cậy của hình ảnh.

Tuy nhiên, Reference Image cũng có những hạn chế. Chế độ này không hỗ trợ một số tính năng, chẳng hạn Night Mode, đồng thời chiếm nhiều dung lượng lưu trữ hơn ảnh thông thường. Vì vậy, người dùng không nhất thiết phải bật tính năng này cho mọi bức ảnh hằng ngày, mà nên dành cho những khoảnh khắc đặc biệt cần bảo đảm tính xác thực.

Nhìn chung, 6 nâng cấp trên cho thấy iPhone 18 Pro không chỉ tập trung cải thiện chất lượng ảnh tự động mà còn hướng đến việc trao nhiều quyền kiểm soát hơn cho người chụp. Với những ai muốn khai thác sâu khả năng nhiếp ảnh di động, đây là những lý do đáng cân nhắc khi lựa chọn dòng iPhone cao cấp.

(Theo Macworld, Tom's Guide)