Không chỉ tích tụ ổ vi khuẩn gấp nhiều lần bồn cầu, một chiếc bàn phím bám đầy bụi bẩn và vụn bánh mì còn có thể đối mặt với nguy cơ 'chết yểu' bất cứ lúc nào.

Bàn phím có lẽ là bộ phận bị bỏ quên nhiều nhất trong góc làm việc của bạn. Chúng ta vẫn thường xem nhẹ việc bảo dưỡng phụ kiện này dù đây là món đồ tiếp xúc trực tiếp với tay bạn hàng chục tiếng mỗi tuần.

Việc bỏ bê chiếc bàn phím tưởng chừng vô hại này lại ẩn chứa nhiều hệ lụy không ngờ, ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của thiết bị và cả sức khỏe chính bạn.

Ổ vi khuẩn thu nhỏ ngay dưới ngón tay bạn

Theo báo cáo từ Statista, tính đến tháng 9/2023, thời gian làm việc trung bình mỗi tuần tại Mỹ là 34,4 giờ. Phần lớn khoảng thời gian đó, đôi tay của họ đặt lên bàn phím máy tính, đồng nghĩa với việc tạo ra môi trường lý tưởng cho hàng triệu vi khuẩn sinh sôi.

Bàn phím máy tính chứa ổ vi khuẩn gấp nhiều lần bồn cầu. Ảnh: sparkleandshine

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các bề mặt có độ tương tác cao như bàn làm việc, điện thoại hay bàn phím là nơi ẩn náu của vô số mầm bệnh.

Trong một video nghiên cứu công bố năm 2014 của Initial Hygiene, Tiến sĩ Lisa Ackerley thuộc Hiệp hội Y tế Công cộng Hoàng gia Anh cho biết: "Có tới 3.000 sinh vật sống trên mỗi inch vuông của bàn phím".

Một nghiên cứu khác vào tháng 10/2018 của Jana Koscova và cộng sự đăng trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng đã tiến hành lấy mẫu từ 25 bàn phím máy tính.

Kết quả khiến nhiều người giật mình: 96% số bàn phím được kiểm tra đều bị nhiễm khuẩn.

Trong đó, tụ cầu khuẩn (Staphylococci) và trực khuẩn (bacilli) xuất hiện thường xuyên nhất, bên cạnh vi khuẩn đường ruột nguy hiểm như Escherichia coli (E. coli).

Dĩ nhiên, không phải lúc nào tiếp xúc với số vi khuẩn này cũng khiến bạn tổn thương ngay lập tức. Nhưng nguy cơ lây truyền bệnh tật - như cúm mùa khi dùng chung máy tính với người đang ốm - hiện hữu rất rõ ràng.

"Kẻ thù" từ những vụn bánh mì giấu mặt

Đôi khi, bạn lười vệ sinh bàn phím đơn giản vì nhìn bề ngoài nó vẫn... sạch. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy các vi sinh vật đang sinh sôi ở kẽ phím, chắc chắn bạn sẽ cẩn thận hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở vi khuẩn vô hình, mà còn ở những loại rác hữu hình tích tụ theo năm tháng.

Nếu bạn có thói quen vừa ăn uống vừa làm việc trước màn hình, việc những vụn thức ăn nhỏ rơi vào kẽ phím là điều khó tránh khỏi. Lâu ngày, lớp "trầm tích" này dày lên và bắt đầu gây rắc rối lớn.

Khoảng cách giữa các phím bấm tuy nhỏ nhưng lại vừa đủ để lọt thỏm đủ loại cặn bẩn, khiến các phím bấm bắt đầu có hiện tượng kẹt, cứng hoặc không nhận lệnh.

Một số loại bàn phím cho phép tháo rời từng nút bấm để vệ sinh, nhưng số khác thì không. Khi đó, "quân đoàn" vụn bánh mì bên dưới sẽ cố thủ và trở thành ác mộng thực sự để làm sạch.

Nên vệ sinh bàn phím như thế nào và bao lâu một lần?

Trong một bài nghiên cứu về mức độ ô nhiễm giữa bàn phím và bệ toilet, Tiến sĩ Diana Zuckerman chỉ ra rằng quy tắc vệ sinh cơ bản chính là chiếc khiên phòng thủ tốt nhất.

Rửa tay sạch trước khi gõ phím sẽ giúp hạn chế tối đa lượng mầm bệnh truyền lên thiết bị. Ngoài ra, việc dành quá nhiều thời gian để lau chùi liên tục cũng không thực sự cần thiết.

Hãng máy tính HP khuyến nghị mỗi tuần một lần làm sạch bàn phím cơ và thời điểm cuối tuần sau khi kết thúc chuỗi ngày làm việc hoặc chơi game căng thẳng chính là khoảnh khắc lý tưởng nhất.

Quy trình vệ sinh cơ bản bao gồm: Tắt nguồn hoặc rút phơi kết nối bàn phím; Lật ngược bàn phím và nhẹ nhàng lắc để rũ bớt bụi bẩn, mảnh vụn bên trong; Sử dụng chổi quét mini hoặc máy hút bụi cầm tay để làm sạch sâu hơn; Dùng khăn lau chuyên dụng (hoặc khăn ẩm tẩm dung dịch vệ sinh) lau sạch bề mặt các phím.

Với những chiếc bàn phím lâu ngày chưa được chăm sóc (đặc biệt là bàn phím cơ), bạn có thể cần những biện pháp mạnh tay hơn như tháo toàn bộ nắp phím và ngâm chúng vào dung dịch nước pha chất tẩy rửa nhẹ.