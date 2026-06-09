Bước nhảy vọt của Apple Intelligence và Siri AI

Apple Intelligence thế hệ mới được xây dựng trên kiến trúc chú trọng bảo vệ quyền riêng tư. Nền tảng này hỗ trợ trực tiếp cho Siri AI – phiên bản trợ lý ảo hoàn toàn mới được tích hợp sâu vào hệ điều hành của iPhone, iPad, máy Mac, Apple Watch và Apple Vision Pro.

Nhờ khả năng hiểu bối cảnh cá nhân, Siri AI có thể thực hiện nhiều tác vụ liên ứng dụng trên toàn hệ thống, tự động quét thông tin từ tin nhắn, email, hình ảnh, đồng thời hỗ trợ tra cứu nội dung trên màn hình và kết nối internet để cập nhật kiến thức toàn cầu. Ngoài ra, tính năng đồng bộ hóa lịch sử trò chuyện qua iCloud đảm bảo tính riêng tư giữa các thiết bị.

Bên cạnh Siri AI, hệ sinh thái ứng dụng của Apple cũng nhận hàng loạt nâng cấp lớn từ trí tuệ nhân tạo:

Ứng dụng Ảnh: Tích hợp tính năng Spatial Reframing (Định hình khung ảnh không gian) giúp tự động tối ưu hóa và cải thiện bố cục hình ảnh sau khi chụp.

Image Playground: Công cụ hỗ trợ người dùng tạo ra các hình ảnh kỹ thuật số chất lượng cao và chân thực từ các mô tả văn bản.

Safari, Tin nhắn và Mail: Bổ sung các tính năng tự động hóa và gợi ý thông minh dựa trên nội dung hội thoại (như tạo nhanh ghi chú, lời nhắc).

Siết chặt quyền kiểm soát của phụ huynh và quản lý thời gian sử dụng

Apple ra mắt các bộ công cụ trực quan mới nhằm hỗ trợ cha mẹ thiết lập môi trường số an toàn cho trẻ em. Khi thiết lập tài khoản dành cho trẻ em, hệ thống sẽ tự động kích hoạt các bộ lọc bảo vệ phù hợp với độ tuổi.

Trợ lý Thiết lập và Quản lý Ứng dụng: Cho phép phụ huynh chọn lọc chính xác các ứng dụng trẻ được phép tiếp cận. Tính năng Lịch trình hỗ trợ giới hạn quyền truy cập app theo các khung giờ cố định trong ngày (ví dụ: khung giờ học từ 8:30 sáng đến 3:00 chiều).

Bảo mật liên lạc: Hệ thống yêu cầu quyền phê duyệt từ phụ huynh đối với mọi danh bạ mới mà trẻ muốn kết nối. Đồng thời, các biện pháp can thiệp tự động sẽ kích hoạt nếu phát hiện nội dung bạo lực hoặc khiêu dâm được chia sẻ.

Tính năng Time Allowances (Thời gian cho phép): Cho phép đặt tổng thời lượng sử dụng thiết bị mỗi ngày đối với 3 nhóm ứng dụng chính bao gồm Giải trí, Trò chơi và Mạng xã hội. Các mốc thời gian này được đề xuất dựa trên khuyến nghị từ các chuyên gia lâm sàng và phát triển trẻ em.

Giao diện Thời gian Sử dụng mới: Được thiết kế lại trực quan hơn, cung cấp biểu đồ tổng quan về thời gian sử dụng trung bình và các ứng dụng được trẻ tiêu thụ nhiều nhất.

Tối ưu hóa thiết kế giao diện và hiệu năng phần mềm

Các bản cập nhật phần mềm năm 2026 (bao gồm iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 và tvOS 27) tập trung cải thiện tốc độ xử lý phần cứng lẫn trải nghiệm thị giác:

Hiệu năng hệ thống: Tốc độ khởi chạy ứng dụng trên iPhone và iPad tăng tới 30%. Ảnh sau khi chụp có tốc độ tải nhanh hơn 70%. Giao thức truyền dữ liệu AirDrop được tăng tốc thêm 80%.

Kết nối ngoại vi: Tốc độ duyệt và truyền tệp giữa ổ đĩa ngoài và iPad tăng gấp 5 lần (tương đương tốc độ của trình quản lý tệp Finder trên máy Mac), đồng thời quá trình chuyển đổi giữa mạng Wi-Fi và mạng di động diễn ra mượt mà hơn.

Cải tiến tìm kiếm: Spotlight, Ảnh và Mail sở hữu giao diện tìm kiếm mới giúp tối ưu độ chính xác. Riêng ứng dụng Mail bổ sung hệ thống xếp hạng hiển thị kết quả phù hợp nhất.

Tính năng thanh trượt Liquid Glass: Tích hợp trong phần Cài đặt, cho phép người dùng tùy biến độ trong suốt hoặc màu sắc của giao diện hệ thống. Các biểu tượng ứng dụng cũng được tinh chỉnh sắc nét hơn. Trên hệ điều hành macOS 27, các yếu tố thiết kế cổ điển được mang trở lại như thanh công cụ đồng nhất, thanh bên tràn cạnh và biểu tượng thanh bên có màu.

Apple cho biết phiên bản beta dành cho lập trình viên của iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 và visionOS 27 sẽ có mặt từ hôm nay và bản beta dành cho công chúng cập bến tháng 7. Bản chính thức được phát hành vào "mùa thu".