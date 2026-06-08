Theo báo cáo, Google sẽ sử dụng khoảng 110.000 GPU Nvidia cùng hệ thống CPU, bộ nhớ tại các trung tâm dữ liệu của SpaceX. Hợp đồng kéo dài từ tháng 10 năm nay đến tháng 6/2029 với mức phí 920 triệu USD/tháng, riêng giai đoạn đến tháng 9 công suất sẽ được tăng dần với mức phí ưu đãi.

Google vừa là đối thủ, vừa là đối tác của SpaceX. Ảnh: ZumaPress

Nếu SpaceX không bàn giao đủ lượng GPU cam kết trước ngày 30/9, Google có thể hủy hợp đồng ngay lập tức hoặc nhận ít GPU hơn với giá giảm sau một tháng ân hạn. Sau năm nay, hai bên có quyền chấm dứt thỏa thuận nếu báo trước 90 ngày.

Phía Google Cloud cho biết thương vụ này nhằm đảm bảo hạ tầng kết nối trước nhu cầu tăng vọt của khách hàng đối với Gemini Enterprise.

Đây là thỏa thuận hạ tầng khổng lồ thứ hai của SpaceX sau khi sáp nhập với xAI vào tháng 2. Tháng trước, Anthropic cũng ký hợp đồng thuê toàn bộ năng lượng tính toán tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 của SpaceX ở Memphis.

Alphabet - công ty mẹ Google đã trúng đậm nhờ thương vụ này. Khoản đầu tư vào năm 2015 của Google định giá SpaceX ở mức 12 tỷ USD, trong khi SpaceX hiện đặt mục tiêu lên sàn tuần tới với định giá hơn 1,75 nghìn tỷ USD.

Musk đang nỗ lực chứng minh các trung tâm dữ liệu khổng lồ tại Memphis đang sinh lời trước thềm IPO. Bản cáo bạch của SpaceX cho thấy chi phí vốn quý 1 đạt 10,1 tỷ USD (tăng hơn gấp đôi cùng kỳ), trong đó 7,7 tỷ USD dành cho AI. Dù vậy, mảng AI vẫn lỗ hoạt động 2,5 tỷ USD trên mức doanh thu 818 triệu USD.

Dù Musk ca ngợi mô hình Grok là đối thủ của OpenAI, Anthropic và Google, sản phẩm này vẫn chưa thể tạo dấu ấn, thậm chí đang đối mặt nhiều vụ kiện do người dùng dùng Grok tạo ảnh deepfake đồi trụy.

Sau làn sóng nhân sự rời đi vào tháng 3, Musk thừa nhận phải xây dựng lại Grok và mua quyền chọn thâu tóm startup Cursor với giá 60 tỷ USD. Trong thời gian này, SpaceX tận dụng các trung tâm dữ liệu vốn xây cho Grok để cho thuê lại nhằm tối ưu hóa dòng tiền.

SpaceX hiện xem Google là đối thủ ở cả mảng kết nối (Starlink đối đầu cáp quang Google Fiber) lẫn mảng AI (cạnh tranh với Google, OpenAI, Meta, Microsoft).

Để không tụt lại phía sau, Google đã nâng dự báo chi phí vốn năm nay lên 180 - 190 tỷ USD, đồng thời kế hoạch bán 85 tỷ USD cổ phiếu để đáp ứng nhu cầu thị trường.

5 năm trước, hai bên từng hợp tác nhưng vị thế đảo ngược: Google cung cấp hạ tầng đám mây để hỗ trợ mạng lưới vệ tinh Starlink của SpaceX. Giờ đây, SpaceX lại trở thành bên cung ứng năng lượng tính toán ngược lại cho Google.

(Theo CNBC)