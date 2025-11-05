Dẫn lời nguồn tin, Bloomberg cho biết laptop MacBook mới được thiết kế chủ yếu cho sinh viên, doanh nghiệp và người dùng thông thường, phục vụ nhu cầu duyệt web, làm tài liệu và chỉnh sửa đa phương tiện nhẹ nhàng.

Mẫu MacBook Air M1 của Apple. Ảnh: Bloomberg

Cụ thể, sản phẩm này có tên mã J700, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và sản xuất ban đầu với các nhà cung cấp ở nước ngoài.

Apple dự kiến chính thức ra mắt laptop vào nửa đầu năm tới. Đây sẽ là lần đầu tiên Apple sử dụng chip của iPhone trong một máy tính Mac thay vì sử dụng chip đặc biệt cho máy tính.

Theo Bloomberg, MacBook giá rẻ sử dụng màn hình nhỏ nhất, với kích thước chưa đến 13.6 inch (MacBook Air hiện tại). Về chip, máy trang bị chip iPhone thay vì chip M1 được tối ưu cho Mac, một sự thay đổi chưa từng có trong các dòng MacBook.

Giá bán dự kiến của laptop mới dưới 1.000 USD do chỉ dùng các linh kiện thấp cấp hơn, giúp cạnh tranh với Chromebook có giá rẻ chỉ từ vài trăm USD.

Với mức giá này, Apple sẽ lần đầu tham gia thị trường máy tính giá rẻ đang bị Chromebook thống trị. Dòng máy mới sẽ thu hút người dùng là học sinh và sinh viên nhờ vào khả năng tích hợp hệ điều hành macOS và bàn phím tích hợp, cùng với thời lượng pin dài hơn so với iPad hiện tại.

Trước đó, Bloomberg đưa tin Apple dự kiến tung ra một loạt sản phẩm mới vào năm 2026, bao gồm các mẫu MacBook Air với chip M5, MacBook Pro mới, Mac mini và Mac Studio sử dụng chip M5 và M6.

Công ty cũng sẽ cập nhật các màn hình Mac và ra mắt MacBook Pro với màn hình OLED kiểu iPhone.

Với việc phát triển các sản phẩm Mac giá rẻ, Apple hy vọng sẽ thu hút được một lượng lớn khách hàng mới, đặc biệt tại Mỹ, nơi iPhone đã chiếm lĩnh thị trường.

(Theo Bloomberg)