Khi ra mắt iPhone Air, Apple kỳ vọng đây sẽ là “đứa con giữa” hoàn hảo - vừa cao cấp hơn bản tiêu chuẩn, vừa rẻ hơn dòng Pro.

Nhưng chỉ vài tháng sau, giấc mơ đó dường như tan biến: doanh số thấp, sản lượng bị cắt giảm mạnh, và người mua quay lưng - một kịch bản quá quen thuộc với những nỗ lực “ở giữa” của Apple.

Theo Nikkei Asia, Apple đã yêu cầu các nhà cung ứng giảm tới 90% đơn hàng iPhone Air, đưa mẫu này về giai đoạn “cuối vòng đời”.

Trong khi đó, iPhone 17 và 17 Pro lại đang cháy hàng, buộc Apple phải tăng thêm 5 triệu máy để đáp ứng nhu cầu.

“Đứa con giữa” lạc lõng

Từ iPhone Mini đến Plus và giờ là Air, Apple chưa từng thành công với dòng sản phẩm trung cấp. Các model này thường chỉ chiếm 2-4% tổng doanh số iPhone trong năm đầu, theo IDC.

Chiếc iPhone 16 Plus chỉ bán được 5 triệu máy, so với 75 triệu máy của toàn dòng iPhone 16 năm 2024. Nay, iPhone Air đang đi vào vết xe đổ đó.

iPhone Air bán kém nhất dòng iPhone 17, theo các nhà phân tích. Ảnh: Bloomberg

Dù được quảng bá là chiếc iPhone mỏng nhất từng có (5,6 mm) với chip A19 Pro, camera 48MP, và giá bán gần 32 triệu đồng, người dùng dường như không mặn mà.

Phóng viên Robin John của Gizbot cho biết khi đến cửa hàng Apple Saket ở New Delhi cùng một người bạn muốn đổi iPhone, anh nhận thấy một xu hướng rõ rệt: “Chỉ trong nửa giờ, iPhone 17 Pro và Pro Max đã bán hết sạch. Chỉ còn vài chiếc iPhone 17 màu Đen và Xanh, cùng vài mẫu Air, nhưng dường như rất ít người thật sự muốn mua - họ chỉ dừng lại nhìn ngắm mà thôi”.

Nhà giàu chọn Pro, số đông chọn cơ bản

Trao đổi với ET Online, Gaurav Pahwa, Giám đốc chuỗi bán lẻ Lotus Electronics, cho biết trong dòng iPhone 17 mới nhất, phiên bản Pro đang dẫn đầu doanh số tại Ấn Độ, nhờ nhóm khách hàng tìm kiếm hiệu năng cao và các tính năng cao cấp.

Theo ông Pahwa, iPhone 17 bản tiêu chuẩn cũng bán khá tốt khi thu hút người mua muốn trải nghiệm công nghệ flagship với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Trong khi đó, iPhone Air “đang dần nhận được sự chú ý của những người ưa thiết kế mỏng nhẹ và kiểu dáng thanh lịch”, tuy nhiên doanh số vẫn chưa bứt phá so với hai phiên bản còn lại.

Số liệu từ Counterpoint Research cho thấy, các dòng trung cấp của Apple luôn chỉ tồn tại như “gia vị” trong danh mục sản phẩm: iPhone 12 Mini đạt đỉnh 6% doanh số năm 2021, iPhone 15 Plus đạt 12% năm 2024, rồi nhanh chóng hạ nhiệt.

Lặp lại thất bại cũ

Từ iPhone 13 Mini chỉ chiếm 3% doanh số tại Mỹ năm 2022, đến iPhone 14 Plus có lượng đặt hàng “thấp hơn kỳ vọng”, Apple nhiều lần chứng kiến dòng “ở giữa” bị bỏ rơi.

Giờ đây, chuyên gia nổi tiếng Ming-Chi Kuo cho biết nhu cầu iPhone Air “rất yếu”, với các nhà cung ứng giảm công suất hơn 80% trước quý I/2026. “Các bản Pro và tiêu chuẩn đã đáp ứng hầu hết nhu cầu người dùng cao cấp, không còn khoảng trống cho Air”, ông viết trên X.

Tuy vậy, IDC phản biện rằng việc “cắt 80%” có thể bị thổi phồng và thực tế chỉ khoảng 10 - 20% nhằm điều chỉnh sản lượng cho phù hợp.

Theo chuyên gia Nabila Popal của IDC, iPhone Air đóng vai trò kéo người dùng vào cửa hàng nhưng phần lớn vẫn chọn bản Pro hoặc iPhone 17.

Vấn đề của iPhone Air không nằm ở thiết kế hay cấu hình, mà ở tâm lý người mua. Pro là ngôi sao, bản thường là lựa chọn thực tế, còn “đứa con giữa” mãi loay hoay trong vùng mờ.

Apple có thể tiếp tục tung ra những phiên bản Air mỏng hơn, nhẹ hơn, nhưng chừng nào hãng chưa thay đổi cách người dùng nhìn nhận giá trị “ở giữa”, chiếc iPhone này vẫn sẽ là đứa con bị lãng quên của gia đình iPhone.

(Theo India Times)