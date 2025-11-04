Apple đang chuẩn bị cho một trong những giai đoạn mang tính bước ngoặt nhất trong lịch sử của mình. Năm 2026, hãng sẽ tung ra chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn chỉnh, mở rộng sang các danh mục mới như thiết bị nhà thông minh, iPhone gập và kính thực tế tăng cường, trong khi phải đối mặt với hàng loạt thách thức pháp lý và thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo Bloomberg, dù Tòa án Mỹ gần đây cho phép Apple và Google tiếp tục duy trì thỏa thuận chia sẻ doanh thu tìm kiếm, làn sóng tìm kiếm bằng AI có thể làm lung lay khoản thu nhập hàng chục tỷ USD mà Apple nhận được hằng năm. Cùng lúc đó, chính sách thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump đang đe dọa đẩy chi phí sản xuất tại Trung Quốc lên cao hơn nữa.

Một quảng cáo iPhone 17 Pro tại ga tầu điện ngầm ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Tuy nhiên, Apple khởi đầu năm khá vững chắc. Hãng dự báo doanh thu quý nghỉ lễ sẽ tăng 10-12%, tương đương 137-139 tỷ USD, mức tăng gấp đôi kỳ vọng Phố Wall, có thể đưa Apple đạt kỷ lục 140 tỷ USD doanh thu quý đầu tiên trong lịch sử.

Ngày 1/4/2026, Apple tròn 50 năm thành lập và dự kiến kỷ niệm bằng “cơn mưa” sản phẩm mới: iPhone 17e, iPad Air M4, iPad A18 giá rẻ, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/Max và màn hình Mac mới.

Đến tháng 3-4/2026, hãng sẽ bước vào kỷ nguyên nhà thông minh, với màn hình thông minh đầu tiên (bản để bàn và gắn tường), đồng thời nâng cấp Siri bằng công nghệ AI của Google Gemini. Đây cũng là bước mở đầu cho hệ sinh thái an ninh nhà thông minh, gồm camera và thiết bị cảm biến.

Tại WWDC tháng 6, Apple sẽ công bố iOS 27, macOS 27 và watchOS 27, song song với việc đẩy mạnh Apple Intelligence - nền tảng AI hợp nhất toàn bộ thiết bị.

Nửa cuối năm sẽ là thời điểm “bùng nổ”: iPhone 18 Pro với modem C2 do Apple tự phát triển cùng iPhone gập đầu tiên, sản phẩm được mong đợi sẽ tái định nghĩa dòng smartphone cao cấp. Các nhà cung ứng cũng đang sản xuất thử nghiệm kính thông minh, có thể được hé lộ trong sự kiện cuối năm.

Apple còn chuẩn bị MacBook Pro M6 Pro/Max với màn hình cảm ứng OLED, thiết kế mỏng hơn và Mac mini, Mac Studio M5.

Dẫu vậy, rủi ro vẫn còn đó. Siri thế hệ mới - trung tâm trong chiến lược AI của Apple - sẽ phải chứng minh rằng nó đủ thông minh và hữu ích để lấy lại niềm tin sau nhiều năm bị xem là “tụt hậu”. Trong khi đó, việc Apple gia nhập muộn thị trường nhà thông minh khiến hãng phải cạnh tranh với những “thành trì” mà Google và Amazon đã xây dựng suốt một thập kỷ.

Câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu người dùng có sẵn sàng đón nhận iPhone gập hay không, sau khi dòng Vision Pro từng được kỳ vọng là sản phẩm tương lai lại nhanh chóng hạ nhiệt.

Tuy nhiên, với quy mô, lượng tiền mặt và sức mạnh thương hiệu khổng lồ, Apple vẫn có đủ nguồn lực để dẫn dắt kỷ nguyên mới của AI, thiết bị gập và nhà thông minh. Thành công trong năm 2026 có thể củng cố thêm một thập kỷ thống trị nhưng chỉ cần vài cú trượt, “gã khổng lồ 4.000 tỷ USD” cũng có thể lộ ra điểm yếu của mình.

(Theo Bloomberg)