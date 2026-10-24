Apple quyết định tạm thời đóng cửa 7 cửa hàng bán lẻ trên khắp nước Pháp nhằm phòng ngừa rủi ro an ninh trước làn sóng biểu tình mới vào cuối tuần.

7 cửa hàng Apple Store trên khắp nước Pháp đã đồng loạt đóng cửa trong ngày thứ Bảy (24/10), giữa lúc quốc gia này chuẩn bị đối mặt với một đợt biểu tình quy mô lớn mới.

Quyết định được đưa ra đúng một tuần sau khi hai cơ sở bán lẻ của "táo khuyết" bị các nhóm quá khích tấn công và cướp phá.

Apple Store tại Lille. Ảnh: Apple.

Theo trang tin công nghệ MacGeneration, các điểm bán phải tạm ngừng hoạt động bao gồm toàn bộ ba chi nhánh tại thủ đô Paris (Champs-Élysées, Opéra, Marché Saint-Germain), cùng bốn cơ sở tại các thành phố lớn khác gồm Bordeaux Sainte-Catherine, Lille, Strasbourg và Aix-en-Provence.

Đây được xem là biện pháp phòng ngừa cần thiết nhằm bảo vệ nhân viên và tài sản. Điểm chung của cả 7 Apple Store này là đều có lối vào tiếp giáp trực tiếp với mặt đường công cộng.

Ngược lại, các cửa hàng của Apple nằm bên trong các trung tâm thương mại khép kín vẫn duy trì lịch mở cửa đón khách bình thường.

Trước đó, trong đợt biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ vào ngày 17/10, hai cửa hàng Apple Store tại Lille và Bordeaux đã bị đập phá và vơ vét thiết bị công nghệ.

Sau các vụ hôi của, nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội - bao gồm hình ảnh do kênh tin tức Le Signal đăng tải - cho thấy các thiết bị iPhone bị đánh cắp đã tự động bị vô hiệu hóa, hiển thị thông báo màn hình cảnh báo thiết bị đang bị theo dõi định vị và yêu cầu mang trả lại điểm bán ban đầu.

Theo cập nhật lịch hoạt động trên trang chủ của Apple, ba cửa hàng tại Paris cùng chi nhánh Bordeaux Sainte-Catherine và Aix-en-Provence dự kiến mở cửa trở lại vào chiều Chủ nhật (từ 12h đến 18h).

Riêng hai điểm bán tại Lille và Strasbourg sẽ tiếp tục đóng cửa qua ngày Chủ nhật và chỉ hoạt động lại từ thứ Hai tuần sau.

(Theo Macrumors)