Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez hôm nay (23/10) thông báo triển khai 70.000 nhân viên an ninh trước thềm các cuộc biểu tình trên toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 24/10.

Người biểu tình ở Pháp. Ảnh: EPA

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Nunez phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 23/10: “Tôi cũng cảnh báo những người có ý định đến gây bạo lực: Chúng tôi sẽ không khoan nhượng. Ngày mai, chúng tôi sẽ hành động vô cùng, vô cùng, vô cùng cứng rắn”.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết tổng cộng 70.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được triển khai tại các khu vực công cộng trên khắp cả nước. “Chúng tôi sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn chặn các hành vi cướp bóc, bạo lực và tấn công các công trình công cộng”, ông Nunez cho biết.

Quan chức này nhấn mạnh đợt triển khai lực lượng vào thứ Bảy (24/10) sẽ huy động các nguồn lực tổng hợp, gồm cả những nhân sự và đơn vị “không thường được giao thực hiện loại nhiệm vụ như vậy”.

Nhà chức trách Pháp triển khai hàng chục nghìn nhân viên an ninh trước thềm bầu cử. Ảnh: EPA

Theo ông Nunez, các đơn vị chuyên trách, trong đó có những lực lượng tinh nhuệ, đã được huy động và bố trí sẵn tại các vị trí cần thiết. Ông cho biết thêm các đơn vị chuyên trách trên không và trên bộ, trong đó có lực lượng vận hành máy bay không người lái (UAV) và một số lượng lớn trực thăng cũng sẽ được triển khai tại khu vực Paris và phần còn lại của nước Pháp.

“Tôi thiết kế chiến dịch này theo hướng cơ động cao, linh hoạt và quyết liệt. Tất cả các nhóm có nguy cơ gây mất an ninh cao sẽ bị nhắm tới. Chúng tôi đã thành lập các đơn vị chuyên trách tại tất cả các tỉnh để xử lý các vụ bắt giữ nhanh nhất có thể và đưa những người bị bắt ra trước tòa án mà không chậm trễ”, ông Nunez nhấn mạnh.