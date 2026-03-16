Đầu tháng 3, Apple lần đầu ra mắt thị trường mẫu laptop giá rẻ, MacBook Neo 599 USD. Các nhà phân tích nhận định giá bộ nhớ tăng vọt sẽ tàn phá thị trường điện tử năm nay.

Tuy nhiên, chiến lược định giá thiết bị mới của Apple cho thấy hãng muốn tận dụng khó khăn của đối thủ để gia tăng thị phần toàn cầu.

Mọi người trải nghiệm MacBook Neo tại sự kiện ra mắt ở New York, Mỹ. Ảnh: EPA

Khi ra mắt mẫu iPhone giá rẻ 17e trước đó, công ty chốt giá khởi điểm 599 USD, ngang bằng thế hệ trước. Hai ngày sau, hãng tiếp tục giới thiệu laptop MacBook Neo ở mức 599 USD, thấp hơn dự báo của giới phân tích.

Mức giá này được đưa ra bất chấp chi phí bộ nhớ và không gian lưu trữ bên trong thiết bị đang tăng cao, yếu tố có thể bào mòn lợi nhuận của Apple.

Dù vậy, gánh nặng chi phí này có khả năng gây thiệt hại nặng nề hơn cho các nhà sản xuất đối thủ. Các hãng điện thoại Trung Quốc ở phân khúc tầm trung có thể buộc phải tăng giá.

Những khách hàng từng e ngại thiết bị đắt tiền của Apple để chọn các phương án rẻ hơn nay sẽ có lý do chính đáng để chuyển đổi.

"Apple đang chuyển sang chế độ tấn công. Họ xem khủng hoảng bộ nhớ là cơ hội để giành thị phần", Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch công ty nghiên cứu IDC, nhận định. "Tất cả các điện thoại thông minh khác trong cùng tầm giá sẽ phải tăng giá". Điều này mở ra cơ hội để người tiêu dùng chuyển từ Android sang iOS, và từ Chromebook, PC sang Mac, ông nói thêm.

Để bù đắp sự sụt giảm biên lợi nhuận từ các thiết bị giá rẻ, Apple có thể tăng giá các sản phẩm cao cấp, tương tự cách họ làm với MacBook Pro và MacBook Air mới ra mắt.

Giới phân tích cho rằng nếu áp dụng chiến lược tương tự cho dòng điện thoại, một số mẫu iPhone 18 dự kiến ra mắt vào mùa thu này có thể sẽ đắt hơn. Người phát ngôn của Apple từ chối bình luận.

Tại Trung Quốc, Apple có thể dùng iPhone 17e giá rẻ để cạnh tranh trực tiếp với các mẫu Android tầm trung từ Xiaomi, Oppo và Honor.

Khi giá của các đối thủ tăng lên, khoảng cách với 17e sẽ thu hẹp lại, đặc biệt là khi áp dụng các chương trình trả góp 24 tháng mà Apple đang triển khai ở thị trường này.

Nhật Bản và Mỹ là những quốc gia khác mà 17e có thể bùng nổ, nối tiếp thành công của 16e trước đó.

Apple cũng đã nhân đôi dung lượng lưu trữ cơ bản cho iPhone 17e so với bản tiền nhiệm. Đây là giá trị gia tăng cho người tiêu dùng nhưng lại tiếp tục giáng một đòn vào biên lợi nhuận của hãng.

IDC dự báo thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sẽ trải qua đợt sụt giảm lớn nhất lịch sử trong năm nay do chi phí tăng vọt và tình trạng thiếu hụt bộ nhớ, với lượng máy xuất xưởng giảm 13%.

Giá của cả chip nhớ và chip lưu trữ đều leo thang do nhu cầu khổng lồ từ các máy chủ AI, vốn cũng sử dụng các linh kiện này.

Theo IDC, đòn giáng mạnh nhất sẽ nhắm vào các thiết bị Android giá rẻ nhất, vốn sẽ không còn mang lại lợi nhuận khi sản xuất. PC và Chromebook cũng đối mặt với áp lực chi phí tương tự. Phân khúc này dự kiến chứng kiến lượng máy xuất xưởng giảm 11% trong năm nay.

Dù vậy, giới lãnh đạo Apple thừa nhận hãng cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Trong cuộc họp báo cáo tài chính gần nhất, CEO Tim Cook cho biết công ty nhận thấy "giá bộ nhớ trên thị trường đang tăng đáng kể". Ông dự báo Apple sẽ cảm nhận rõ tác động mạnh mẽ hơn lên lợi nhuận bắt đầu từ quý này.

Công ty nghiên cứu Bernstein Research ước tính chi phí sản xuất mẫu iPhone 18 Pro Max (dự kiến ra mắt mùa thu này) sẽ tăng vọt 25%, do phải gánh thêm chi phí cao hơn cho bộ nhớ, không gian lưu trữ và chip xử lý. Mặc dù vậy, công ty này đánh giá Apple vẫn đang ở thế tấn công.

"Trước tình trạng thiếu hụt bộ nhớ chưa từng có, Apple đang nắm giữ cơ hội độc nhất để giành thị phần từ các nhà sản xuất điện thoại Android phân khúc thấp hơn, những người không thể đảm bảo đủ nguồn cung bộ nhớ", nhà phân tích Mark Newman của Bernstein viết trong bản ghi chú gửi khách hàng tuần này.

(Theo WSJ)