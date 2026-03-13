Trong nhiều thế hệ, những chiếc MacBook của Apple được thiết kế như những "két sắt" bịt kín chứa bộ vi xử lý, bộ nhớ, ổ lưu trữ và các linh kiện điện tử khác. Việc mở máy thường đòi hỏi phải dùng súng khò nhiệt để làm mềm các lớp keo và dải băng dính.

Thiết kế này giúp tạo ra một chiếc laptop vỏ nhôm nguyên khối chắc chắn, nhưng lại là nguồn cơn gây thất vọng cho các cửa hàng sửa chữa bên thứ ba và những người dùng chấp nhận mất bảo hành để tự thay linh kiện thay vì trả tiền cho Apple.

Dưới sức ép của phong trào Quyền được sửa chữa (Right to Repair), Apple đã dần làm cho các máy tính của mình dễ tháo lắp hơn kể từ năm 2021. Tuy nhiên, việc "dễ hơn" không đồng nghĩa với "dễ dàng".

Đó là lý do đoạn video tháo lắp MacBook Neo của kênh sửa chữa Tech Re-Nu (Australia) gây bất ngờ khi không hề thấy bóng dáng của keo dán.

Thay vào đó, thiết kế của máy là sự kết hợp hợp lý giữa các linh kiện với cáp kết nối được cố định hoàn toàn bằng rất nhiều ốc vít.

Kênh YouTube Tech Re-Nu tiến hành "mổ bung" MacBook Neo, mẫu laptop giá rẻ nhất của Apple. Ảnh chụp màn hình

Điểm cộng lớn là Apple sử dụng các loại ốc vít chuẩn Torx T3, T5 và T8 thông dụng, thay vì các loại đầu ốc hiếm gặp như ốc ngũ giác từng được hãng dùng nhiều năm qua để làm khó những người muốn can thiệp vào thiết bị.

Cách lắp ráp này hoàn toàn hợp lý khi xét đến việc MacBook Neo được thiết kế hướng tới thị trường giáo dục. Nếu từng sử dụng những chiếc máy tính vỏ nhựa (Chromebook) thường được các trường học trang bị, người dùng sẽ hiểu bàn phím và màn hình là những bộ phận dễ bị học sinh làm hư hỏng nhất.

Việc sử dụng khung nhôm với độ hoàn thiện cao của Apple sẽ giúp tăng tuổi thọ cho MacBook Neo. Đồng thời, bộ phận IT của các trường học cũng hưởng lợi lớn khi có thể tự thay thế linh kiện nội bộ.

Trang MacRumors phát hiện trong sổ tay hướng dẫn sửa chữa của MacBook Neo, bàn phím có thể được thay thế độc lập mà không cần phải đặt mua toàn bộ khung máy trên.

Dù vậy, người dùng không thể can thiệp vào cấu hình máy. Bảng mạch chủ của MacBook Neo vẫn hàn chết mọi linh kiện, do đó không thể cắm thêm RAM hay ổ lưu trữ như các dòng PowerBook và MacBook đời đầu.

Bảng mạch chủ này cực kỳ nhỏ gọn, thừa hưởng thiết kế từ vi xử lý A18 Pro từng được trang bị trên iPhone 16 Pro.

MacBook Neo tiếp tục mang đến những bất ngờ, từ các màu sắc mới mẻ cho đến hiệu năng của bộ vi xử lý, ngay cả khi máy chỉ trang bị 8 GB RAM cơ bản.

Nếu cần can thiệp vào linh kiện bên trong, việc tháo lắp bằng ốc vít vẫn mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn nhiều so với việc phải chật vật bóc lớp keo dán.

(Theo Cnet)