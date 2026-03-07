Dù MacBook Neo sở hữu ngoại hình tương đồng với các dòng máy cao cấp như MacBook Air M5, Apple đã phải thực hiện nhiều sự đánh đổi để đạt được mức giá 599 USD. Dưới đây là những điểm cắt giảm chính trên dòng máy tính xách tay này.

Giới hạn cứng RAM 8GB

Đây là sự đánh đổi gây tranh cãi nhất nhưng không gây bất ngờ. Khác với MacBook Air M5 có mức dung lượng khởi điểm 16GB, MacBook Neo bị giới hạn ở mức RAM 8GB và không có tùy chọn nâng cấp lên 16GB khi thanh toán.

Dung lượng 8GB khá khiêm tốn vào năm 2026, nhưng được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh thiếu hụt RAM toàn cầu. Với cấu hình này, người dùng cần tránh mở cùng lúc quá nhiều thẻ trình duyệt và ứng dụng để máy không bị giật lag.

Sử dụng vi xử lý A18 Pro thay vì dòng M

Đây là lần đầu tiên Apple trang bị dòng chip A cho một chiếc MacBook thay vì dòng M. A18 Pro, tương tự trên iPhone 16 Pro, là một trong những chip di động nhanh và tiết kiệm năng lượng nhất hiện nay.

Tuy nhiên, chip này thiếu bộ nhớ băng thông cao và các công cụ xử lý đa phương tiện chuyên dụng như trên Apple M5. Máy sẽ gặp khó khăn với các tác vụ như chỉnh sửa video 4K hay thiết kế mô hình 3D.

Vi xử lý A18 Pro được thiết kế để tối ưu hiệu suất cho các tác vụ ngắn và nhanh, không dành cho khối lượng công việc nặng liên tục.

MacBook Neo có màu sắc bắt mắt, giá từ 16,499 triệu đồng tại Việt Nam. Ảnh: Future

Hạn chế cổng kết nối

MacBook Neo được trang bị hai cổng USB-C nhưng không hỗ trợ MagSafe. Điều này đồng nghĩa khi đang cắm sạc, người dùng chỉ còn lại một cổng kết nối duy nhất.

Tốc độ cổng cắm cũng có sự phân cấp. Chỉ một cổng USB-C truyền dữ liệu tốc độ cao chuẩn USB 3 lên đến 10Gb/giây, cổng còn lại bị giới hạn ở chuẩn USB 2 (480Mb/giây). Việc cắm ổ cứng ngoài vào cổng tốc độ thấp sẽ làm tăng đáng kể thời gian chép dữ liệu.

Chi thêm 2,5 triệu cho Touch ID

Mức giá 16,499 triệu đồng không bao gồm Touch ID (cảm biến vân tay). Người dùng sẽ phải nhập mật khẩu thủ công mỗi khi mở máy, tải ứng dụng hoặc đăng nhập vào các trang web bảo mật.

Nếu muốn sự tiện lợi của Apple Pay và đăng nhập nhanh, khách hàng buộc phải chi thêm 2,5 triệu đồng để sở hữu phiên bản có Touch ID cùng ổ cứng 512GB SSD.

Màn hình và màu sắc giảm cấp

Màn hình Liquid Retina 13 inch trên thiết bị vẫn đảm bảo độ sáng và sắc nét, nhưng không đạt tiêu chuẩn của các dòng máy đắt tiền hơn.

Màn hình này không hỗ trợ dải màu rộng P3. Việc sử dụng chuẩn màu sRGB cũ khiến màu sắc kém rực rỡ và thiếu chiều sâu so với iPhone hay MacBook Air M5.

Apple cũng loại bỏ công nghệ tự động cân bằng ánh sáng True Tone, khiến màn hình không thể tự điều chỉnh theo ánh sáng môi trường, có khả năng gây mỏi mắt trong những phiên làm việc dài.

Cắt giảm âm thanh và camera

Về đa phương tiện, dù sở hữu webcam 1080p, máy không được tích hợp Center Stage (tính năng luôn giữ chủ thể ở trung tâm) và Desk View (tính năng hiển thị mặt bàn làm việc).

Hệ thống âm thanh chỉ bao gồm hai loa cơ bản, đủ dùng cho podcast hoặc YouTube nhưng không mang lại âm trầm, độ trong trẻo và âm thanh vòm như hệ thống 4 loa của MacBook Air.

Nhìn chung, bằng cách loại bỏ các tính năng cao cấp, Apple đã tạo ra một chiếc MacBook mà hầu hết người dùng phổ thông hoặc sinh viên đều có thể tiếp cận. Dù vậy, người dùng cần xác định rõ nhu cầu và giữ mức kỳ vọng thực tế trước khi lựa chọn thiết bị này.

(Theo Tom’s Guide)