Nhiều năm qua, nếu muốn sở hữu một chiếc MacBook, bạn phải chấp nhận mức giá cao hơn hẳn so với hầu hết các laptop Windows hay Chromebook, hoặc mua lại các mẫu máy cũ. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi sau khi MacBook Neo ra đời.

MacBook Neo hạ thấp rào cản gia nhập hệ sinh thái Mac bằng một mẫu laptop hoàn toàn mới với mức giá dễ tiếp cận hơn rất nhiều, dù vẫn nhỉnh hơn đôi chút so với các đối thủ. Dưới đây là 5 lý do nên mua MacBook Neo.

1. Chiếc MacBook rẻ nhất có thể mua

Điểm nhấn lớn nhất của MacBook Neo chính là mức giá. Khởi điểm từ 16,5 triệu đồng, máy nằm ở phân khúc thấp hơn hẳn so với MacBook Air, qua đó giảm đáng kể chi phí để sở hữu một chiếc Mac mới "đập hộp". Đã khá lâu Apple mới lại cạnh tranh nghiêm túc ở phân khúc giá rẻ, vì vậy Neo lấp đầy khoảng trống mà nhiều học sinh, sinh viên và người dùng eo hẹp tài chính đã cảm nhận trong nhiều năm qua.

Trước đây, lời khuyên phổ biến cho những ai muốn mua Mac giá rẻ là tìm máy tân trang hoặc các đời cũ. Cách tiếp cận đó dù hiệu quả nhưng đồng nghĩa với việc bạn phải bắt đầu với một phần cứng đã vài năm tuổi. MacBook Neo thay đổi hoàn toàn bài toán này bằng cách trao cho người mua cơ hội tiếp cận một chiếc Mac thế hệ hiện tại, thiết kế hiện đại và được hỗ trợ phần mềm liên tục.

Về mặt thực tế, điều này khiến Neo trở nên đặc biệt hấp dẫn với học sinh, gia đình và bất kỳ ai cần một chiếc laptop sử dụng hàng ngày. Nếu công việc thường nhật của bạn xoay quanh việc soạn thảo tài liệu, lướt web, quản lý email, xem phim và gọi video, cỗ máy mới của Apple sẽ đáp ứng tốt với mức giá ít "đáng sợ" hơn nhiều so với hầu hết các dòng MacBook khác.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là giá trị của Neo đến từ việc nó là chiếc Mac rẻ nhất, chứ không hẳn là chiếc Mac tốt nhất. Nếu giữ vững kỳ vọng đó và không đòi hỏi chiếc MacBook xuất sắc nhất thế giới với mức giá chỉ bằng một nửa, bạn sẽ thấy hài lòng.

2. Chip A18 Pro dư sức xử lý các tác vụ hàng ngày

Một trong những quyết định thiết kế thú vị nhất trên MacBook Neo là việc sử dụng chip A18 Pro. Khác với MacBook Air và MacBook Pro vốn dùng bộ vi xử lý dòng M, Neo sử dụng thế hệ chip trước nay chỉ dành riêng cho iPhone và iPad. Nghe có vẻ như một bước "cải lùi", nhưng câu hỏi thực sự là nó hoạt động ra sao với những tác vụ mà hầu hết chúng ta thao tác mỗi ngày.

Đối với các hoạt động phổ biến như lướt web, gõ văn bản, xem video, nhắn tin, hay chỉnh sửa ảnh và video cơ bản, A18 Pro hoàn toàn dư sức gánh vác. Apple thiết kế con chip này nhằm ưu tiên hiệu quả và độ phản hồi, giúp ứng dụng mở nhanh, trang web tải mượt mà và toàn bộ hệ thống mang lại cảm giác trơn tru trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Sự tập trung vào hiệu suất năng lượng cũng giúp máy luôn mát mẻ và tiết kiệm pin. Thay vì chạy đua những con số hiệu năng "khủng", Neo hướng tới việc duy trì tốc độ ổn định cho các khối lượng công việc thông thường. Nếu nhu cầu của bạn chỉ xoay quanh các ứng dụng văn phòng, bài tập trường học và các hoạt động trực tuyến cơ bản, A18 Pro sẽ mang lại trải nghiệm hoàn toàn thoải mái.

3. Thời lượng pin biến máy thành trợ thủ đắc lực

Thời lượng pin là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định một chiếc laptop mang lại sự tiện lợi hay bực bội về lâu dài. Rất nhiều laptop giá rẻ trông có vẻ hấp dẫn lúc đầu, nhưng nhanh chóng gây khó chịu khi phải chật vật để trụ qua một ngày mà không cần cắm sạc.

Dù vẫn còn hơi sớm để kết luận chắc chắn, MacBook Neo hướng tới việc loại bỏ rắc rối đó bằng cách tập trung vào hiệu suất năng lượng và sức bền. Apple cam kết thiết bị có thể cung cấp tối đa 16 giờ xem video và khoảng 11 giờ lướt web.

Đương nhiên, hiệu suất thực tế luôn phụ thuộc vào cách bạn sử dụng, nhưng ý tưởng cốt lõi rất rõ ràng: Neo đủ sức trụ vững qua một ngày học tập hay một ca làm việc dài mà không cần cắm sạc liên tục.

Sự bền bỉ này khiến máy trở nên đặc biệt hấp dẫn với học sinh, sinh viên và những người thích làm việc tại quán cà phê. Khi biết máy tính của mình sẽ hoạt động được phần lớn thời gian trong ngày, bạn sẽ ngừng lo lắng về việc tìm ổ cắm hay canh chừng phần trăm pin. Thay vào đó, bạn chỉ cần mang máy theo và mở ra dùng khi cần.

4. Bạn vẫn có được trải nghiệm Mac cốt lõi

Hãy thẳng thắn thừa nhận: một trong những lý do lớn nhất khiến người ta mua Mac ít liên quan đến thông số cấu hình, mà nằm ở trải nghiệm tổng thể. Các dòng Mac luôn mang lại cảm giác và diện mạo cao cấp. Bàn di chuột cực kỳ chính xác, bàn phím gõ ổn định và hệ điều hành tích hợp mượt mà với hệ sinh thái Apple.

MacBook Neo vẫn giữ trọn vẹn trải nghiệm cốt lõi đó dù nằm ở phân khúc thấp nhất trong dải sản phẩm laptop của Apple. Nếu bạn đang dùng iPhone, sự tích hợp này sẽ giúp các tác vụ hàng ngày trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Ví dụ, các tệp tin có thể di chuyển liền mạch giữa các thiết bị, tin nhắn và cuộc gọi đồng bộ trên toàn bộ phần cứng Apple và hình ảnh luôn được sao lưu qua iCloud. Những tính năng này nghe có vẻ nhỏ nhặt trên giấy tờ, nhưng thường tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong quá trình sử dụng thực tế.

Đối với những người lần đầu mua Mac, Neo cũng đóng vai trò như một bước khởi đầu nhẹ nhàng để làm quen với macOS. Nếu bạn đã quen thuộc với iPhone hoặc iPad, việc làm quen sẽ ngắn hơn rất nhiều so với việc chuyển sang một hệ thống hoàn toàn xa lạ.

5. Màu sắc và thiết kế bắt mắt

Apple hiếm khi coi thiết kế là yếu tố phụ và MacBook Neo phản ánh rõ triết lý đó. Thay vì chỉ gắn bó với các lớp hoàn thiện truyền thống, Apple đã giới thiệu nhiều tùy chọn màu sắc tươi sáng hơn, bao gồm hồng phấn, chàm, cam chanh và bạc, đồng thời phối màu bàn phím đồng bộ.

Những màu sắc này có vẻ chỉ là chi tiết trang trí, nhưng lại góp phần tạo nên cá tính cho thiết bị. Các mẫu laptop cấp thấp thường có vẻ ngoài chung chung và dễ chìm nghỉm. Ngược lại, Neo mang lại cảm giác trẻ trung, dễ gần, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu rõ ràng của Apple là nhắm đến học sinh, sinh viên và giới trẻ.

Cách tiếp cận thiết kế này cũng củng cố ý tưởng rằng Neo sinh ra để làm một thiết bị cá nhân. Nó không chỉ là một cỗ máy tính nằm im lìm trên bàn làm việc cả ngày, mà là thứ bạn mang theo bên mình, mở ra ở những nơi công cộng và sử dụng liên tục.

Cảm giác cá tính này có thể không quan trọng với tất cả mọi người, nhưng với nhóm khách hàng mục tiêu, nó giúp thiết bị trở nên hấp dẫn hơn và xóa nhòa đi định kiến về một cỗ máy giá rẻ bị cắt xén tính năng.

(Theo idropnews)