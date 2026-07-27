Theo báo cáo từ Metric, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 291.6 nghìn tỷ đồng, tăng 44.11% so với cùng kỳ năm 2025.

Apple thu hơn 4 nghìn tỷ đồng từ TMĐT tại Việt Nam nửa đầu năm 2026. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, các thương hiệu công nghệ tiếp tục dẫn đầu doanh số, trong khi Apple đứng đầu thì Samsung ghi nhận mức tăng trưởng, cao nhất trong top 10 thương hiệu.

Cụ thể, trên bảng xếp hạng top 10 thương hiệu, trong 6 tháng đầu năm 2026, Apple đứng đầu với doanh số 4.035 tỷ đồng và tăng trưởng 0,77% so với 6 tháng đầu năm 2025; tiếp theo là Samsung đứng thứ hai, đạt 2.938 tỷ đồng với mức tăng 142,48%; Xiaomi hạng ba đạt 1.506 tỷ đồng, tăng 81.24%.

Ở các ngành hàng khác, tiếp theo là Vinamilk đạt 1.326 tỷ đồng, tăng 77,88%; Top Gia đạt 1.129 tỷ đồng, tăng 51,51%; Huggies đạt 1.088 tỷ đồng, tăng 8,.26%.

Nhóm Làm đẹp có ba thương hiệu trong top 10, gồm Cocoon đạt 1.083 tỷ đồng, tăng 98,56%; Colorkey đạt 962 tỷ đồng, tăng 61,87%; L'Oreal Paris đạt 900 tỷ đồng, tăng 43,02%."

Ngoài ra, điện thoại và máy tính bảng ghi nhận sản lượng tăng cao nhất trên sàn TMĐT trong nửa đầu năm vừa qua, với mức tăng 118.16%.

Trong vài năm trở lại đây, các hãng công nghệ cũng như các hệ thống bán lẻ các mặt hàng công nghệ tại Việt Nam đã liên tục đẩy mạnh các hoạt động bán hàng trên các nền tảng TMĐT.

Có thể kể đến FPT Shop với các phiên livestream bán hàng với mức giá ưu đãi mỗi khi có sản phẩm mới ra mắt; hay Minh Tuấn Mobile, Di Động Việt liên tục đưa các sản phẩm công nghệ lên bán ở các gian hàng trên sàn TMĐT trong nước…