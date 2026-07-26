Báo cáo từ Metric cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 291.6 nghìn tỷ đồng, tăng 44.11% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng đạt 2,186.7 triệu sản phẩm, tăng 13.67%, trong khi số shop phát sinh đơn hàng đạt 613.8 nghìn shop, tăng 14.11%.

Làm đẹp vẫn dẫn đầu doanh thu trên sàn TMĐT tại Việt Nam.

Đáng chú ý Shop Mall chỉ chiếm 2.79% tổng số shop, nhưng đóng góp 34.2% tổng doanh số trên Shopee, Lazada và TikTok Shop. So với cùng kỳ năm 2025, số shop Mall giảm 6% trong khi doanh số tăng 54%, tương đương doanh số trung bình trên mỗi shop tăng khoảng 63.8%. Điều này cho thấy doanh thu TMĐT ngày càng tập trung vào nhóm bán hàng chính hãng, dù số lượng shop Mall bị thu hẹp mức đóng góp doanh số vẫn tăng mạnh.

Làm đẹp vẫn là ngành hàng chiếm doanh số cao nhất với 49.507,75 tỷ đồng, đứng thứ 2 là thời trang nữ 40.351,10 tỷ đồng và thứ 3 là nhà cửa - đời sống 37.679,18 tỷ đồng. Về tăng trưởng doanh số ngành bách hoá - thực phẩm dẫn đầu với mức tăng 60.96%, còn điện thoại và máy tính bảng ghi nhận sản lượng tăng cao nhất với mức tăng 118.16%.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, chính sách phí và yêu cầu vận hành trên các sàn TMĐT tại Việt Nam được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn. Trong Quý II/2026, Shopee và TikTok Shop điều chỉnh một số loại phí áp dụng với người bán, đồng thời cơ quan quản lý tiến hành rà soát tác động của các chính sách này. TikTok Shop cũng mở rộng giao hàng trong ngày và công cụ quản lý đa kho, cho thấy cạnh tranh giữa các nền tảng ngày càng tập trung vào hiệu quả vận hành và trải nghiệm giao nhận.