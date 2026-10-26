Apple đang triển khai một thiết bị mới tại các cửa hàng bán lẻ nhằm phát hiện hành vi gian lận khi khách hàng trả lại iPhone.

Công nghệ này có thể kiểm tra tình trạng iPhone ngay bên trong hộp còn niêm phong, giúp nhân viên không phải mở hộp như trước, đồng thời hạn chế thất thoát hàng hóa và bảo vệ những khách hàng mua máy chính hãng.

Những chiếc hộp iPhone Duo còn nguyên niêm phong trong ngày ra mắt tại Apple Jing'an, Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Apple

Theo Mark Gurman, phóng viên chuyên theo dõi Apple của Bloomberg, trong bản tin Power On mới nhất, thiết bị này đang được đưa vào sử dụng tại các cửa hàng Apple Store. Hệ thống có khả năng quét hộp iPhone đã niêm phong và chạy các bước chẩn đoán để xác định liệu chiếc điện thoại bên trong còn nguyên vẹn hay không.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Apple phải đối mặt với tình trạng gian lận trả hàng, ảnh hưởng đến nhiều dòng sản phẩm, từ iPhone 18 Pro Max đến mẫu điện thoại gập iPhone Duo mới ra mắt.

Apple phát hiện thủ đoạn rút linh kiện, tráo iPhone rồi trả hàng

Theo Gurman, một số đối tượng đã lợi dụng chính sách trả hàng của Apple để trục lợi. Họ mua iPhone, lấy đi phụ kiện, linh kiện hoặc thậm chí rút cả chiếc điện thoại khỏi hộp, sau đó mang hộp trở lại cửa hàng để yêu cầu hoàn tiền.

Đáng chú ý, một số vụ việc được thực hiện với số lượng lớn, cho thấy đây không đơn thuần là những trường hợp gian lận riêng lẻ. Các linh kiện và phụ kiện bị lấy khỏi sản phẩm có thể được bán lại để kiếm lời.

Thủ đoạn này đặt Apple trước một vấn đề khó xử. Phần lớn khách hàng trả hàng đều thực hiện đúng quy định, nhưng nhân viên không thể dễ dàng phân biệt một chiếc hộp còn nguyên niêm phong với hộp đã bị can thiệp nhằm lấy cắp thiết bị bên trong.

Trước đây, nhân viên Apple Store thường phải mở tất cả hộp hàng được trả lại, kể cả những hộp có vẻ chưa bị mở. Đây là biện pháp giúp xác minh sản phẩm thực tế trước khi chấp nhận đưa hàng trở lại hệ thống bán lẻ.

Tuy nhiên, quy trình này cũng kéo theo một hệ quả không mong muốn. Một khi hộp iPhone đã bị mở, sản phẩm không thể được đưa ngay trở lại kệ hàng như một chiếc máy còn nguyên niêm phong. Thay vào đó, thiết bị thường phải được chuyển về kho để xử lý theo quy trình riêng.

Điều này vừa làm tăng khối lượng công việc của nhân viên, vừa khiến Apple mất cơ hội nhanh chóng bán lại những sản phẩm hoàn toàn nguyên vẹn. Trong khi đó, các đối tượng gian lận vẫn có thể lợi dụng quy trình kiểm tra thủ công để tìm cách qua mặt cửa hàng.

Thiết bị mới kiểm tra iPhone ngay trong hộp niêm phong

Giải pháp mới của Apple được thiết kế để xử lý trực tiếp điểm yếu này. Thay vì mở hộp và kiểm tra bằng mắt thường, nhân viên có thể sử dụng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra chiếc iPhone bên trong.

Hệ thống sẽ quét hộp, thực hiện các bước chẩn đoán cần thiết và xác nhận tình trạng của điện thoại. Nếu thiết bị bên trong vẫn nguyên vẹn, hộp có thể được giữ kín và sản phẩm đủ điều kiện sẽ được đưa trở lại kho hàng bán lẻ.

Ngược lại, nếu kết quả kiểm tra cho thấy có vấn đề, nhân viên có thể tiếp tục xử lý theo quy trình phù hợp thay vì mặc nhiên chấp nhận hộp hàng như một sản phẩm còn nguyên trạng.

Theo Gurman, thiết bị này đã xuất hiện tại các cửa hàng Apple Store từ đầu tháng 10 và đang được đưa vào vận hành. Công nghệ mới được kỳ vọng giúp giảm đáng kể số hộp phải mở trong quá trình trả hàng, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện những trường hợp gian lận.

Lợi ích không chỉ nằm ở việc tiết kiệm thời gian cho nhân viên. Với những sản phẩm được xác nhận còn nguyên vẹn, Apple có thể duy trì tình trạng niêm phong ban đầu, giúp người mua tiếp theo an tâm hơn về nguồn gốc và tình trạng của chiếc iPhone.

Điểm đáng chú ý là Apple không nhất thiết phải phát triển toàn bộ công nghệ từ đầu. Theo Gurman, thiết bị mới tận dụng nền tảng kỹ thuật vốn được hãng sử dụng trong hệ thống Presto.

Được triển khai tại các Apple Store ở Mỹ từ năm 2024, Presto là hệ thống cho phép nhân viên kích hoạt và cập nhật phần mềm iPhone ngay khi thiết bị vẫn nằm trong hộp. Nhờ đó, điện thoại có thể được chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến tay khách hàng mà không cần mở bao bì.

Thay vì chỉ phục vụ quá trình chuẩn bị sản phẩm trước khi giao cho khách hàng, công nghệ tương tự giờ đây còn có thể giúp xác minh tình trạng hàng hóa khi sản phẩm quay trở lại cửa hàng.

Đây là hướng tiếp cận có tính thực tiễn cao: tận dụng hạ tầng sẵn có để tăng khả năng kiểm soát hàng hóa, giảm thao tác thủ công và hạn chế nguy cơ thất thoát.

Kẻ gian khó qua mặt Apple

Việc đưa thiết bị kiểm tra mới vào Apple Store có thể mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Với Apple, hệ thống giúp giảm nguy cơ chấp nhận những hộp hàng đã bị rút linh kiện, đồng thời tiết kiệm thời gian xử lý và giữ được nhiều sản phẩm nguyên vẹn trong hệ thống bán lẻ.

Đối với khách hàng, lợi ích nằm ở khả năng mua được những chiếc iPhone có bao bì chưa bị mở trong quá trình kiểm tra hàng trả lại. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với những người sẵn sàng chi số tiền lớn cho các mẫu máy cao cấp như iPhone 18 Pro Max hay iPhone Duo.

Trong nhiều năm, khách hàng trả hàng trung thực có thể vô tình chịu ảnh hưởng từ những thủ đoạn gian lận, bởi các hộp hàng phải trải qua quy trình mở kiểm tra chỉ để xác minh rằng bên trong vẫn còn đầy đủ thiết bị. Công nghệ mới có thể giúp giảm tình trạng này.

Dù vậy, hệ thống kiểm tra không đồng nghĩa mọi hình thức gian lận đều sẽ biến mất. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào khả năng phát hiện bất thường của thiết bị và cách Apple tích hợp kết quả chẩn đoán vào quy trình tiếp nhận hàng trả lại.

(Theo PhoneArena, Cult of Mac)