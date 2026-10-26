Nhiều chiếc iPhone Duo nứt màn hình ngay vị trí bản lề chỉ sau vài giờ sử dụng, làm dấy lên lo ngại về lỗi thiết kế trên mẫu điện thoại gập trị giá 2.000 USD của Apple.

iPhone Duo đã chính thức lên kệ sau đợt đặt trước đầy biến động, khi lượng hàng nhanh chóng được bán hết chỉ trong vài giây và thời gian giao máy bị đẩy sang năm sau. Tuy nhiên, niềm vui của những người đầu tiên sở hữu chiếc iPhone gập được mong đợi từ lâu đang bị phủ bóng bởi một vấn đề nghiêm trọng: nhiều thiết bị bất ngờ nứt màn hình ngay chính giữa.

Một số người gọi đây là "Crackgate" (sự cố nứt vỡ). Ảnh: Reddit/PhoneArena

Số trường hợp iPhone Duo bị hỏng được ghi nhận đang vượt quá mức có thể dự đoán, khiến khách hàng phải tìm cách đổi máy trong bối cảnh lượng hàng dự phòng ngày càng hạn chế. Với những người từng cảnh báo về rủi ro khi mua một sản phẩm thế hệ đầu tiên, diễn biến này không quá bất ngờ. Còn với Apple, đây có thể là dấu hiệu cho thấy hãng cần xem xét lại thiết kế của chiếc điện thoại gập đắt đỏ nhất trong lịch sử iPhone.

Nếu đang sở hữu iPhone Duo, người dùng có lẽ nên cân nhắc các biện pháp bảo vệ thiết bị ngay từ bây giờ.

iPhone Duo nứt màn hình ngay chính giữa, nghi vấn lỗi thiết kế ngày càng lớn

Vấn đề đáng lo ngại nhất nằm ở màn hình bên trong của iPhone Duo, tấm nền lớn có thể gập mở để biến chiếc điện thoại thành một thiết bị có không gian hiển thị rộng hơn. Theo các trường hợp được ghi nhận, một số máy đã xuất hiện vết nứt chạy dọc chính giữa màn hình chỉ sau vài giờ sử dụng, ngay phía trên vị trí bản lề.

Hậu quả không chỉ dừng lại ở những vết nứt mất thẩm mỹ. Màn hình còn có thể xuất hiện các điểm ảnh chết và những đường kẻ chạy dọc, khiến khả năng hiển thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với một thiết bị có giá khởi điểm khoảng 2.000 USD, đây rõ ràng là sự cố khó chấp nhận đối với những khách hàng vừa bỏ ra số tiền lớn để trải nghiệm công nghệ mới của Apple.

Điều khiến tình hình đáng lo hơn là các thiết bị được phản ánh dường như gặp vấn đề tại cùng một vị trí. Sự trùng lặp này làm dấy lên nghi vấn rằng iPhone Duo có thể tồn tại một điểm yếu trong thiết kế, thay vì chỉ gặp những sự cố riêng lẻ do cách sử dụng hoặc va đập.

Dù vậy, vẫn cần thêm dữ liệu để xác định nguyên nhân chính xác. Các hình ảnh và báo cáo ban đầu chưa đủ để kết luận toàn bộ dòng iPhone Duo đều mắc lỗi, cũng chưa cho biết tỷ lệ thiết bị bị ảnh hưởng trên tổng số máy đã bán ra.

Ở thời điểm hiện tại, những khách hàng gặp sự cố được cho là vẫn có thể nhận máy thay thế. Dù lượng iPhone Duo có sẵn tại các cửa hàng rất hạn chế, Apple đã bố trí một lượng thiết bị dự phòng để xử lý những trường hợp phát sinh ngay sau ngày mở bán.

Theo các thông tin được đề cập, Apple cũng có thể áp dụng quy trình từng sử dụng với những sản phẩm thế hệ đầu tiên: chuyển các thiết bị bị hỏng về California để đội ngũ thiết kế và kỹ thuật trực tiếp kiểm tra. Việc phân tích những máy gặp sự cố sẽ giúp hãng xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ nghiêm trọng và tìm cách ngăn vấn đề tái diễn trên các thế hệ iPhone Duo tiếp theo.

Rủi ro của sản phẩm thế hệ đầu tiên đang trở thành hiện thực

Trong nhiều tháng trước khi iPhone Duo ra mắt, giới quan sát đã cảnh báo người dùng nên thận trọng với sản phẩm này. Lý do rất đơn giản: đây là thế hệ điện thoại gập đầu tiên của Apple, một dòng sản phẩm có cấu trúc phức tạp và đòi hỏi hãng phải giải quyết nhiều thách thức kỹ thuật chưa từng xuất hiện trên iPhone truyền thống.

Một chiếc iPhone Duo bị hỏng; đáng tiếc là đây không phải trường hợp cá biệt. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Điện thoại gập vốn nhạy cảm hơn smartphone thông thường do màn hình phải liên tục uốn cong, trong khi bản lề và các lớp vật liệu bên dưới phải phối hợp để duy trì độ bền. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mọi thiết bị gập đều có tỷ lệ hỏng hóc như nhau.

Samsung và Google đã có nhiều năm kinh nghiệm phát triển điện thoại gập, qua đó tích lũy dữ liệu sử dụng thực tế và cải tiến thiết kế qua từng thế hệ. Theo quan điểm của tác giả, đây là lợi thế đáng kể so với Apple, hãng mới bước chân vào phân khúc này.

Trường hợp Galaxy Z TriFold của Samsung cũng cho thấy kinh nghiệm không thể được tích lũy trong một sớm một chiều. Mẫu điện thoại gập ba đầu tiên của hãng từng gặp vấn đề, phần nào phản ánh những thách thức khi đưa một thiết kế hoàn toàn mới vào sản xuất thương mại.

Ngay cả dòng iPhone truyền thống cũng không phải lúc nào tránh được rắc rối sau những thay đổi lớn. iPhone 17 Pro, mẫu máy có thiết kế được làm mới đáng kể sau nhiều năm duy trì ngôn ngữ tạo hình tương tự, cũng từng vướng phản ánh về khả năng thu sóng di động và hư hại phần khung máy.

Với iPhone Duo, những vấn đề ban đầu còn xuất hiện ở cách các ứng dụng vận hành trên màn hình gập. Tuy nhiên, đây là loại hạn chế có khả năng được cải thiện thông qua các bản cập nhật phần mềm và việc nhà phát triển tối ưu ứng dụng.

Ngược lại, nếu vết nứt bắt nguồn từ cấu trúc màn hình hoặc cơ chế bản lề, việc khắc phục có thể phức tạp hơn nhiều. Apple có thể cần điều chỉnh thiết kế, thay đổi quy trình sản xuất hoặc cải tiến vật liệu trên các lô hàng tương lai.

Apple từng tự tin về nếp gấp màn hình, giờ là lúc chứng minh lời hứa

Trước khi iPhone Duo ra mắt, Tom Marieb, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng mới của Apple, từng nhấn mạnh rằng nếp gấp trên màn hình của thiết bị khác biệt so với cách các đối thủ xử lý vấn đề này. Marieb đảm nhiệm vị trí trước đây thuộc về John Ternus, người hiện giữ chức CEO Apple.

Lại thêm một chiếc iPhone Duo hoàn toàn mới bị hỏng. Rất may cho người dùng, thiết bị này đã được đổi mới ngay lập tức. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Ông cũng thể hiện sự tự tin khi cho rằng khách hàng nên yêu cầu Apple chịu trách nhiệm nếu nếp gấp màn hình phát sinh vấn đề.

Theo những tuyên bố từ CEO John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị toàn cầu Greg Joswiak và Tom Marieb, iPhone Duo được phát triển với những đặc điểm khác biệt so với các mẫu điện thoại gập đang có mặt trên thị trường.

Thế nhưng, những vết nứt xuất hiện ngay tại khu vực bản lề đang đặt ra câu hỏi về mức độ hiệu quả của các cải tiến mà Apple từng quảng bá. Một thiết kế được giới thiệu là khác biệt vẫn có thể gặp phải những vấn đề tương tự đối thủ nếu không vượt qua được các thử thách về độ bền trong quá trình sử dụng thực tế.

Điều đó không có nghĩa những tuyên bố của Apple hoàn toàn sai, bởi cần phân biệt giữa nếp gấp thông thường và hiện tượng màn hình thực sự bị nứt. Tuy nhiên, nếu các báo cáo tiếp tục tăng lên, hãng sẽ phải cung cấp lời giải thích rõ ràng về nguyên nhân và cách xử lý.

Không phải mọi chiếc iPhone Duo đều chắc chắn gặp sự cố. Phần lớn thiết bị có thể vẫn hoạt động bình thường, nhưng số trường hợp nứt màn hình được phản ánh đang khiến giới quan sát lo ngại.

Rủi ro lớn nhất đối với Apple là sự cố có thể lan rộng trong khi lượng hàng tồn kho không đủ để đáp ứng nhu cầu đổi máy. Ngay từ trước khi mở bán, iPhone Duo đã rơi vào tình trạng khan hàng, với thời gian giao dự kiến bị đẩy sang năm sau chỉ sau một thời gian ngắn nhận đặt trước.

Nếu số lượng máy hỏng tăng mạnh, Apple có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp thiết bị thay thế trong những tháng tới. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng mà còn có thể làm tổn hại hình ảnh về chất lượng vốn là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của hãng.

Các báo cáo từ Trung Quốc cũng đang thu hút sự chú ý, bởi iPhone Duo được mở bán tại thị trường này sớm hơn thị trường Mỹ. Tuy nhiên, số lượng phản ánh nhiều hơn từ một thị trường chưa đủ để xác định tỷ lệ lỗi toàn cầu, bởi điều đó còn phụ thuộc vào số máy đã bán và cách thu thập dữ liệu.

Trong thời gian chờ Apple đưa ra kết luận, người dùng nên theo dõi tình trạng màn hình, hạn chế tác động mạnh lên khu vực bản lề và liên hệ với bộ phận hỗ trợ chính thức nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

(Tổng hợp)