Dù nhận được nhiều đánh giá tích cực, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn chưa hoàn toàn tránh khỏi những vấn đề gây khó chịu cho người dùng.

Một trong những phàn nàn đáng chú ý nhất liên quan đến chất lượng màn hình iPhone 18 Pro, khi một số người cho rằng màu sắc hiển thị kém ấm áp hơn các thế hệ iPhone trước, thậm chí xuất hiện hiện tượng ám xanh, ám hồng và màu sắc nhợt nhạt.

Màn hình iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro. Ảnh: YouTuber Erica Griffin

Hiện chưa có xác nhận cho thấy đây là lỗi trong quá trình sản xuất, cũng chưa rõ vấn đề phổ biến đến mức nào. Tuy nhiên, một số người dùng đã chủ động tìm hiểu nguồn gốc tấm nền OLED trên thiết bị của mình để xác định nguyên nhân, đồng thời tìm cách khắc phục tình trạng hiển thị bất thường.

Màn hình iPhone 18 Pro bị tố hiển thị màu sắc thiếu tự nhiên

Samsung Display và LG Display là hai nhà cung cấp màn hình cho iPhone. Tuy nhiên, người mua không thể lựa chọn iPhone 18 Pro dựa trên nhà sản xuất tấm nền OLED, bởi Apple không phân biệt sản phẩm theo nguồn cung màn hình. Theo nguyên tắc của hãng, các tấm nền phải mang lại trải nghiệm và hiệu năng tương đương, đồng thời được hiệu chỉnh màu sắc theo quy trình tương tự và đáp ứng cùng những tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng trước khi được đưa vào iPhone mới.

Về thông số, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng có chất lượng hiển thị tương đồng. Cả hai hỗ trợ ProMotion với tần số quét thích ứng lên đến 120 Hz, tỷ lệ tương phản 2.000.000:1 và độ sáng tối thiểu 1 nit. Độ sáng thông thường đạt 1.000 nit, trong khi độ sáng tối đa có thể lên đến 1.600 nit và đạt 3.000 nit trong điều kiện ngoài trời.

Những thông số này không thay đổi so với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Vì vậy, nếu cảm thấy màn hình trên thiết bị mới không đáp ứng kỳ vọng, người dùng nên mang máy đến Apple để kiểm tra và tìm hiểu các phương án xử lý phù hợp.

Một trường hợp được chú ý xuất hiện trên Reddit, khi người dùng có tên junglehypothesis phản ánh rằng màn hình chiếc iPhone 18 Pro Max của mình cho cảm giác hiển thị không bình thường. Theo người này, thiết bị sử dụng tấm nền LG GH3, với hình ảnh trông nhợt nhạt, có lớp ám xanh và màu sắc bị đẩy lên theo cách thiếu tự nhiên, thậm chí giống hoạt hình hoặc màu neon.

Người dùng này còn đưa ra danh sách những loại tấm nền OLED được cho là có thể xuất hiện trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, bao gồm Samsung G9N, G9Q, G9P cùng các tấm nền LG GVC và GH3.

Theo nhận định của junglehypothesis, LG GH3 thuộc nhóm tấm nền có chất lượng thấp hơn trong danh sách. Người này cho rằng loại màn hình đó có thể dễ gặp những sai lệch nhỏ về hình ảnh, chẳng hạn màu sắc nhợt nhạt, độ sáng thấp hơn, màu sắc quá rực hoặc hiện tượng ám hồng, xanh lá và vàng khi thay đổi góc nhìn.

Ở chiều ngược lại, tấm nền Samsung G9N được mô tả là loại có khả năng tái tạo màu sắc chính xác hơn, hiển thị văn bản sắc nét và duy trì màu sắc ổn định khi nhìn từ các góc khác nhau. Đặc biệt, cấu trúc điểm ảnh phụ màu xanh lá được cho là góp phần cải thiện độ sắc nét của chữ.

Màn hình iPhone 18 Pro có tông màu hồng hơn so với iPhone 17 Pro. Ảnh: u/evilZardoz/Reddit

Dù vậy, nguồn gốc của những thông tin phân loại tấm nền nói trên vẫn chưa rõ ràng. Apple không công bố những mô tả chi tiết như vậy về từng loại màn hình OLED trên iPhone, do đó chưa thể xác minh độc lập các nhận định này.

Đáng chú ý, junglehypothesis cho biết đã đổi chiếc iPhone 18 Pro Max sử dụng màn hình LG GH3 và nhận được một thiết bị mới dùng tấm nền Samsung G9Q. Theo người này, sự khác biệt có thể nhận ra ngay khi khởi động chiếc điện thoại mới, không cần đến các bài kiểm tra chẩn đoán. Màn hình mới hiển thị màu sắc bình thường hơn, không còn cảm giác nhợt nhạt hay ám xanh.

Đây không phải trường hợp duy nhất phản ánh vấn đề. Một người dùng Reddit khác có tên evilZardoz đã đặt iPhone 18 Pro cạnh iPhone 17 Pro để so sánh và nhận thấy màn hình của mẫu máy mới có sắc hồng tím rõ rệt hơn.

Màn hình iPhone 18 Pro ít ám vàng hơn có thực sự là lỗi?

Không phải tất cả người dùng đều cho rằng màn hình iPhone 18 Pro hiển thị kém hơn thế hệ trước. Một số người đánh giá sự thay đổi về màu sắc theo hướng tích cực, đặc biệt khi họ vốn không hài lòng với tông màu quá ấm trên các mẫu iPhone cũ.

YouTuber Erica Griffin đã tiến hành phân tích các tấm nền OLED mới và so sánh chúng với màn hình trên những thế hệ iPhone trước. Cô cho biết trong nhiều năm, mình thường phàn nàn rằng màn hình iPhone ngày càng ngả vàng và ấm hơn qua từng thế hệ. Tuy nhiên, iPhone 18 Pro đánh dấu sự thay đổi đáng kể khi màn hình trông mát hơn và trung tính hơn.

Theo Griffin, Apple hiệu chỉnh màn hình iPhone và MacBook theo chuẩn điểm trắng D65, vốn được xem là tiêu chuẩn phổ biến trong ngành để tái tạo màu trắng trung tính dưới ánh sáng ban ngày. Dù cùng hướng đến một tiêu chuẩn hiệu chỉnh, các tấm nền khác nhau vẫn có thể tạo ra cảm nhận màu sắc không hoàn toàn giống nhau.

Griffin đặc biệt không hài lòng với tông màu ấm và hiện tượng ám vàng trên iPhone 17 Pro. Khi đo màn hình iPhone 18 Pro, cô nhận thấy màu sắc có xu hướng lạnh hơn đáng kể so với chuẩn D65.

Tuy nhiên, kết quả đã thay đổi khi cô điều chỉnh phương pháp hiệu chuẩn, sử dụng mô hình OLED Judd Modified thay vì CIE 1931. Sau điều chỉnh, các phép đo trên cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều được cải thiện. Màn hình vẫn có tông màu lạnh hơn nhưng nằm trong phạm vi chấp nhận được theo cách đánh giá này.

Điều đáng chú ý là tấm nền Samsung trên iPhone 18 Pro Max cho kết quả kém hơn tấm nền LG trên iPhone 18 Pro trong bài kiểm tra của Griffin. Điều này cho thấy không thể đơn giản kết luận rằng màn hình Samsung luôn tốt hơn LG, ngay cả khi một số người dùng báo cáo trải nghiệm trái ngược.

Griffin nghi ngờ Apple đã thay đổi phương pháp phối hợp màu sắc để phù hợp hơn với cách mắt người thực sự cảm nhận những thế hệ màn hình OLED mới. Tuy nhiên, Apple chưa công khai giải thích liệu hãng có thực hiện thay đổi nào như vậy hay không.

Người mua có thể không biết trước màn hình thay thế thuộc loại nào

Griffin cho biết cô rất hài lòng với sự thay đổi này vì màn hình mới mang lại màu sắc trung tính hơn, thay vì tông vàng ấm mà cô từng không thích. Trải nghiệm đó hoàn toàn trái ngược với phản ứng của một số người mua iPhone 18 Pro, vốn cho rằng màn hình mới quá lạnh hoặc bị ám màu.

Sự khác biệt này cho thấy cảm nhận về chất lượng hiển thị không chỉ phụ thuộc vào thông số kỹ thuật, mà còn liên quan đến cách hiệu chỉnh màu sắc, đặc điểm của tấm nền và sở thích cá nhân.

Đối với người dùng gặp hiện tượng ám xanh, ám hồng hoặc màu sắc nhợt nhạt rõ rệt, việc mang máy đến Apple để kiểm tra vẫn là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, nếu được đổi thiết bị, người dùng cũng cần lưu ý rằng họ không thể biết trước chiếc iPhone thay thế sẽ sử dụng tấm nền của nhà cung cấp nào cho đến khi bắt đầu sử dụng.

Trong bối cảnh Apple chưa xác nhận đây là lỗi sản xuất hay chủ động thay đổi cách hiệu chỉnh màn hình, vẫn còn quá sớm để kết luận iPhone 18 Pro gặp vấn đề trên diện rộng. Dù vậy, những phản ánh từ người dùng cho thấy hãng cần làm rõ hơn về sự khác biệt trong trải nghiệm hiển thị, nhất là khi cả iPhone 18 Pro lẫn iPhone 18 Pro Max đều thuộc phân khúc cao cấp và có giá bán không hề thấp.

(Theo BGR, Tom's Guide,, MacRumors)