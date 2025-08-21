Đầu tháng 8 vừa qua, Aqua City ghi nhận hàng trăm nhà đầu tư, khách hàng tham dự sự kiện “Tọa độ tiềm năng - Tâm điểm sinh lời”. Không khí sôi động lan tỏa từ khu vực check-in, sa bàn đến các bàn tư vấn 1:1, phản ánh niềm tin và kỳ vọng bứt phá của đại đô thị trong giai đoạn phục hồi.

Chị Thương (TP.HCM) chia sẻ: “Aqua City khiến tôi muốn sở hữu ngay. Những dự án vừa có pháp lý rõ ràng, vừa được quy hoạch đẳng cấp, không gian sống xanh, hạ tầng kết nối đồng bộ và tiềm năng tăng trưởng lớn như thế này cực hiếm. Đặc biệt, giá đang rất hợp lý, đợi thêm là sẽ mất cơ hội”.

Hiện tại, chủ đầu tư Novaland đang tập trung tối đa nguồn lực, đẩy mạnh thi công đồng loạt tại nhiều phân khu và liên tục bàn giao nhà cho khách hàng. Trong đó, tại phân khu Sun Harbor 2, hàng trăm công nhân cùng khối lượng lớn vật tư đã được huy động, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục nhà ở và cảnh quan nội khu, cho thấy quyết tâm cao độ trong việc đảm bảo tiến độ cam kết. Phân khu River Park 2 đồng loạt triển khai hàng nghìn căn nhà cùng hệ thống tiện ích. Ever Green 2, Ever Green 3 đang bước vào giai đoạn thi công móng và cọc khoan nhồi cho các công trình nhà ở.

Đại diện tổng thầu Việt Tín cho biết, không khí thi công tại Aqua City đang vào giai đoạn nhộn nhịp và sôi động. Đơn vị cùng các nhà thầu khác tập trung nguồn lực, thi công cả ngày cuối tuần để kịp tiến độ và đảm bảo chất lượng kỹ thuật.

Không khí thi công hoàn thiện các công trình nhà ở, hạ tầng và tiện ích diễn ra nhộn nhịp tại đồng loạt nhiều phân khu ở Aqua City

Aqua City là một trong những đại đô thị sinh thái quy mô lớn và đáng sống bậc nhất khu vực. Với quy mô 1.000 ha, dự án phát triển theo mô hình đô thị sinh thái bền vững. 70% diện tích được dành cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu đẳng cấp với tổ hợp quảng trường - bến du thuyền, chuỗi nhà hàng - cà phê ven sông, bệnh viện, trường học, công viên chủ đề, khu vui chơi trẻ em, trung tâm giải trí đa năng, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, khách sạn và resort 4 sao tiêu chuẩn quốc tế... Hệ thống 32 km đường sông bao quanh tạo môi trường sống gần gũi thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao.

Khi hoàn thành, Aqua City sẽ là nơi an cư của khoảng 60.000 cư dân.

Theo Novaland, tính đến tháng 8/2025, gần 1.000 nhà phố và biệt thự tại dự án đã được bàn giao. Hàng trăm gia đình đang hoàn thiện nội thất và về sinh sống. Dự án đang từng bước kiến tạo một cộng đồng dân cư văn minh, sầm uất và thịnh vượng.

Song song, hàng loạt tiện ích đã đưa vào vận hành như: trung tâm thể thao, chuỗi nhà hàng - cà phê, mini - mart, trung tâm hội nghị, chuỗi clubhouse, công viên ven sông,…

Trong năm 2025, Aqua City đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành nhiều tiện ích trọng điểm như khu vui chơi trẻ em Kidzone, phòng khám quốc tế Nova Medic, cùng chuỗi nhà hàng - cà phê ven sông: Yoyo Beer Garden, Teddy Café, Casa Café, ... Những tiện ích này không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân mà còn góp phần kiến tạo một đô thị thịnh vượng, gia tăng giá trị bất động sản toàn khu.

Trung tâm hội nghị quy mô tại Aqua City – nơi diễn Lễ công bố Nghị quyết sáp nhập tỉnh Đồng Nai

Các chuyên gia nhận định, từ nay đến 2030 sẽ là giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của bất động sản phía Đông TP.HCM, đặc biệt là Đồng Nai. Động lực bứt phá đến từ sân bay quốc tế Long Thành dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, đường Vành đai 3, 4 và loạt cao tốc kết nối vùng đi vào khai thác trong năm 2025- 2026, Hương lộ 2, cầu Đồng Nai 2, metro Suối Tiên - Long Thành.

Sân bay quốc tế Long Thành tăng tốc để hoàn thiện vào cuối năm 2025 và bắt đầu khai thác thương mại từ nửa đầu năm 2026, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Theo ghi nhận, giá giao dịch thứ cấp tại Aqua City hiện khoảng 70 triệu đồng/m² - “vùng trũng” so với tiềm năng và mặt bằng khu vực. Sở hữu vị trí chiến lược trên Hương lộ 2, kết nối trực tiếp quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, chỉ cách sân bay Long Thành và trung tâm TP.HCM 20 phút, Aqua City tiếp tục được kỳ vọng là tâm điểm an cư và đầu tư dài hạn, sinh lời bền vững.

Tham gia sự kiện “Đón sóng hạ tầng - Đầu tư thịnh vượng” tại Aqua City vào sáng ngày 23/8/2025 để cập nhật thông tin từ chuyên gia thị trường, nắm bắt chiến lược đầu tư đón đầu hạ tầng và trải nghiệm thực tế đại đô thị sinh thái kiểu mẫu.

