Theo Quyết định số 1757 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng được cắt giảm 25-75% lệ phí và thời gian thực hiện.

Trong đó, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới với công trình cấp III, IV được cắt giảm 25%, từ 20 ngày xuống còn 15 ngày.

Với nhà ở riêng lẻ, thời gian cấp phép được rút ngắn 1/3, từ 15 ngày còn 10 ngày.

Quy định này cũng áp dụng cho các thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép xây dựng, cấp phép sửa chữa, cải tạo hoặc di dời đối với công trình cấp III, IV và nhà ở riêng lẻ.

Thẩm quyền giải quyết sẽ được chuyển từ cấp huyện xuống cấp xã, với lộ trình thực hiện từ 2025-2026.

Thời gian cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ chỉ còn 10 ngày. Ảnh: Hồng Khanh

Theo Luật Xây dựng 2014, thời gian cấp phép xây dựng phụ thuộc vào loại công trình. Cụ thể, với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; còn các công trình khác là 20 ngày làm việc. Thủ tục xin cấp phép xây dựng gồm 4 bước, thời hạn giải quyết không quá 15 ngày.

Với lĩnh vực nhà ở, quy định mới bỏ thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy mục tiêu tạo lập quỹ nhà xã hội phục vụ nhu cầu người dân.

Đối với thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở (không thuộc tài sản công hoặc nhà ở trong dự án do UBND cấp tỉnh chấp thuận), thời gian giải quyết giảm còn 30 ngày.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhiều thủ tục cũng được bãi bỏ, như việc cấp phép mới hoặc cấp lại cho sàn giao dịch.

Ngoài ra, quy định mới cũng giảm lệ phí với nhiều thủ tục.

Cụ thể, lệ phí cấp mới chứng chỉ hành nghề xây dựng giảm từ 300.000 đồng xuống còn 90.000 đồng; cấp lại từ 150.000 đồng xuống 45.000 đồng. Với thủ tục đổi chứng chỉ hành nghề, lệ phí giảm còn 90.000 đồng và thời gian xử lý rút xuống 15 ngày, thay vì 300.000 đồng và 25 ngày như trước.

Đối với thủ tục cấp phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép cho nhà thầu nước ngoài, mức lệ phí mới chỉ còn 500.000 đồng, thời gian giải quyết 10 ngày thay vì mức phí 2 triệu đồng và 20 ngày trước đây.

Quyết định 1757 có hiệu lực từ ngày 18/8.

Bộ Xây dựng cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền các quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp. Trường hợp cần thiết, có thể áp dụng hình thức một văn bản sửa đổi nhiều văn bản theo thủ tục rút gọn để bảo đảm việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.