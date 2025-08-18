Trước tình trạng nhiều hộ, cá nhân không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản (nhà, văn phòng, mặt bằng...), Cục Thuế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường phối hợp quản lý thuế đối với hoạt động này.

Theo đó, Cục Thuế đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo xã, phường, thị trấn, tổ dân phố phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Để không vi phạm pháp luật về thuế, hộ kinh doanh, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng có doanh thu bao nhiêu sẽ phải nộp thuế và cần nộp những loại thuế nào?

Hộ kinh doanh, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng,... nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm cần nộp 3 loại thuế. Ảnh: Nguyễn Lê

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Lê Thị Thủy, CEO Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Bách Khoa, cho biết, theo quy định tại Thông tư 40/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thì hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng có mức doanh thu trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng/năm cần kê khai và nộp 3 loại thuế sau.

Thứ nhất, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế môn bài hàng năm theo doanh thu.

Cụ thể, với mức doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thì mức lệ phí môn bài phải nộp là 1 triệu đồng/năm. Doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm, mức lệ phí môn bài là 500.000 đồng/năm. Đối với doanh thu trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm thì lệ phí môn bài là 300.000 đồng/năm.

Thứ hai, hộ, cá nhân kinh doanh cần nộp thuế giá trị gia tăng với mức 5% tính trên doanh thu cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng.

Thứ ba, thuế thu nhập cá nhân 5% trên doanh thu cho thuê bất động sản.

Trường hợp mức doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, bà Thủy cho biết, từ ngày 1/1/2026, quy định về mức thuế có sự thay đổi. Theo đó, trường hợp hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng... có doanh thu trong năm dương lịch từ 200 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp có mức doanh thu trong năm dương lịch trên 200 triệu đồng/năm mới phải nộp 3 loại thuế trên.

Như vậy, theo quy định hiện hành, với hộ, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm (tức khoảng 8,4 triệu đồng/tháng) phải kê khai và nộp thuế.

Với các trường hợp trốn thuế, nếu cơ quan thuế truy ra sẽ phạt và truy thu lại từ khi bắt đầu cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng... Nếu bị phát hiện, mức phạt và số tiền truy thu sẽ rất lớn. Vì thế, người cho thuê nhà, văn phòng nếu doanh thu đến mức phải nộp thuế nên tự giác kê khai để tránh bị truy thu và xử phạt hành vi trốn thuế.