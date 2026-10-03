Theo hai quan chức Mỹ, Ảrập Xêút và lực lượng chính phủ Yemen đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn trong những ngày tới.

Chiến binh Houthi. Ảnh: EFE/EPA

Mục tiêu của chiến dịch là đẩy lùi lực lượng Houthi khỏi các khu vực chủ chốt ở ven Biển Đỏ, nơi kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb. Eo biển Bab al-Mandeb là tuyến huyết mạch của thương mại toàn cầu và hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ảrập Xêút. Kiểm soát eo biển này giúp lực lượng Houthi và Iran có thêm một đòn bẩy đáng kể để gây sức ép lên Mỹ, các đồng minh vùng Vịnh và nền kinh tế thế giới.

Theo Axios và RT, các quan chức vùng Vịnh, Yemen và phương Tây cho biết hơn 100.000 binh sĩ chính phủ Yemen có thể được huy động cho cuộc tấn công này, tùy thuộc vào quy mô chiến dịch.

Chiến dịch sẽ do Ảrập Xêút chỉ đạo và yểm trợ từ trên không. Mỹ và các nước phương Tây khác, đang cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ vật chất cho Riyadh, dự kiến ​​sẽ không tham gia trực tiếp vào các hoạt động tác chiến.

Một quan chức Mỹ cho hay, Ảrập Xêút đã lên kế hoạch cho chiến dịch này trong nhiều tuần và kế hoạch đã được giới lãnh đạo nước này phê duyệt vài ngày trước đây.

Ảrập Xêút đang cân nhắc hai phương án. Thứ nhất thực hiện một cuộc tấn công tập trung vào việc giành lại khu vực ven biển quanh eo biển Bab el-Mandeb, nơi nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Thứ hai, tấn công quy mô lớn hơn với các đợt tấn công đồng loạt trên nhiều mặt trận tại Al-Bayda, Marib, Taiz và Al-Jawf.

Houthi ngày 1/10 cho biết các lực lượng Ảrập Xêút đã thực hiện 94 cuộc tấn công vào các khu vực do họ kiểm soát trong vòng 24 giờ qua. Ông Omar al-Bukhaiti, người phát ngôn của chính quyền do Houthi điều hành tại Sanaa, cáo buộc vương quốc này cố tình nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự, bao gồm trường học và cơ sở y tế.