Máy bay tiếp dầu của Không quân Hoàng gia Anh. Ảnh: RAF

Theo Sky News, phát biểu với các phóng viên khi trên đường tới New York dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Burnham cho biết Ảrập Xêút đã đề nghị hỗ trợ và “theo khuyến nghị của Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng, tối qua tôi đã đồng ý với đề nghị này”.

Anh sẽ chỉ hỗ trợ tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay Ảrập Xêút thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, thay vì tham gia vào nhiều hoạt động quân sự khác. Một máy bay tiếp dầu RAF Voyager sẽ được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ này.

Đây là quyết định quân sự lớn đầu tiên của ông Burnham kể từ khi nhậm chức.

Thủ tướng Burnham cho biết ông đang “hành động để bảo vệ lợi ích của Anh và khu vực rộng lớn hơn, bởi Ảrập Xêút đang hứng chịu các cuộc tấn công, đối mặt nguy cơ tiếp tục bị gián đoạn và chúng ta cần duy trì sự thông suốt của các tuyến đường này”. Nhà lãnh đạo Anh nói hoạt động hỗ trợ sẽ “có thời hạn” và các bộ trưởng sẽ “thường xuyên xem xét lại tình hình”.

Theo Sky News, hoạt động hỗ trợ sẽ bắt đầu trong những ngày tới và chỉ kéo dài vài tuần thay vì vài tháng.

Ông Burnham cho biết Anh đang nỗ lực duy trì hoạt động thông suốt của eo biển Hormuz và giảm áp lực chi phí sinh hoạt. Thông thường, khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới đi qua eo biển này. Eo Hormuz đã nhiều lần bị đóng cửa kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch chống Iran hồi tháng 2.

Lực lượng Houthi, hiện kiểm soát những khu vực đông dân nhất của Yemen và phần lớn miền Bắc nước này, đã mở nhiều cuộc tấn công nhằm vào Ảrập Xêút kể từ khi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với quốc gia này hồi tháng 7.

Hôm 20/9, Houthi tuyên bố nhận trách nhiệm về một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở “nhạy cảm” tại thủ đô Riyadh. Ảrập Xêút đã đề nghị Anh, Pháp, Pakistan và Ai Cập hỗ trợ trong bối cảnh kho tên lửa đánh chặn của nước này đang cạn kiệt.