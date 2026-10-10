Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư tại Đà Nẵng tập trung trao đổi giải pháp tăng cường hợp tác tư pháp, giải quyết tranh chấp xuyên biên giới và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xét xử.

Ngày 10/10, tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Việt Nam chủ trì tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư, với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”.

Diễn đàn có khoảng 130 đại biểu tham dự, gồm 70 đại biểu từ tòa án các nước ngoài Việt Nam, 12 đại biểu từ cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và gần 50 đại biểu trong nước.

Đây là cơ chế đối thoại, hợp tác tư pháp cấp cao giữa tòa án tối cao các nước ASEAN và TAND tối cao Trung Quốc. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, góp phần thúc đẩy hợp tác tư pháp và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia.

Việt Nam đăng cai diễn đàn tư pháp cấp cao ASEAN - Trung Quốc.

Phát biểu tại diễn đàn, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đánh giá đây là sự kiện quốc tế quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác tư pháp khu vực.

Theo ông Lê Minh Trí, trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN – Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Trong tiến trình đó, hợp tác tư pháp ngày càng có vai trò quan trọng.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn thể hiện sự chủ động trong thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan tòa án. Đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử, đẩy mạnh cải cách tư pháp và ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động của tòa án.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đánh giá, diễn đàn tư pháp cấp cao ASEAN - Trung Quốc là sự kiện quốc tế quan trọng.

"Việt Nam luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp", ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tòa án thông minh

Chánh án TAND tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, hợp tác tư pháp có vai trò quan trọng trong bảo đảm công lý, xây dựng nền tảng pháp lý thuận lợi và duy trì môi trường hợp tác ổn định, minh bạch, trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại ASEAN - Trung Quốc ngày càng phát triển.

Theo ông Quảng, diễn đàn là kênh hợp tác giúp các bên tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp. Các đại biểu sẽ trao đổi kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, thương mại có yếu tố xuyên biên giới; đề xuất phương thức hợp tác phù hợp với pháp luật và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên.

Chánh án TAND tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại diễn đàn

Một nội dung đáng chú ý là chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tòa án điện tử, tòa án thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận công lý.

"Diễn đàn mở ra không gian trao đổi cởi mở, thực chất về các nội dung của hợp tác tư pháp, nhận diện sớm các vấn đề mới nổi, các xu hướng dài hạn có tác động đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trọng trách của hệ thống tòa án các nước ASEAN - Trung Quốc trong thời gian tới. Những ý tưởng, đề xuất trao đổi tại diễn đàn có thể bổ sung các định hướng hợp tác hiệu quả của tòa án các nước trong thời gian tới", ông Quảng nhấn mạnh.

Hợp tác tư pháp là lĩnh vực quan trọng trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN

Chánh án TAND tối cao Trung Quốc Trương Quân cho biết, hợp tác tư pháp là lĩnh vực quan trọng trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN. Ba kỳ diễn đàn trước được tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, đạt nhiều nhận thức chung quan trọng, trong đó có “Tuyên bố chung Nam Ninh”.

Theo ông Trương Quân, việc diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia ASEAN là Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 5 năm hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, có ý nghĩa quan trọng.

Chánh án TAND tối cao Trung Quốc Trương Quân cho biết, hợp tác tư pháp là lĩnh vực quan trọng trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN.

Trước những thách thức từ hội nhập kinh tế, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, tình trạng gia tăng tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới và tội phạm công nghệ cao, ông Trương Quân cho rằng các nước ASEAN và Trung Quốc cần tăng cường phối hợp, đổi mới phương thức hợp tác tư pháp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chánh án TAND tối cao Trung Quốc đề xuất 4 định hướng trọng tâm, gồm: tăng cường nhận thức chung, xây dựng nền tảng hợp tác trên cơ sở tin tưởng và tôn trọng; phối hợp quản trị rủi ro xuyên biên giới; phát triển tư pháp số, phát huy lợi thế công nghệ trong hỗ trợ hoạt động tư pháp; mở rộng lĩnh vực hợp tác, đa dạng hóa các hình thức giao lưu thực tiễn.

Ông Trương Quân khẳng định tòa án Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với tòa án các nước ASEAN, phát huy vai trò của hợp tác tư pháp trong thúc đẩy phát triển, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - ASEAN ngày càng gắn kết.

Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư diễn ra từ ngày 9/10 đến ngày 12/10 tại TP Đà Nẵng. Các phiên làm việc tập trung vào hai nội dung trọng tâm: Hợp tác giải quyết vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới trong bối cảnh kỷ nguyên số; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xét xử, cùng triển vọng tương lai. Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua thông cáo chung Đà Nẵng 2026, ghi nhận kết quả diễn đàn lần thứ tư và xác định định hướng hợp tác tư pháp ASEAN - Trung Quốc trong thời gian tới.