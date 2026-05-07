Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 giữa hai bộ, đồng thời cụ thể hóa nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào các dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng Bộ Tư pháp ký kết Kế hoạch phối hợp công tác năm 2026

Hoàn thiện thể chế, chính sách về dân tộc và tôn giáo

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là phối hợp xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác dân tộc và tôn giáo.

Theo đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta tiếp tục phát triển đa dạng, phong phú, đặt ra yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp thực tiễn.

Hai bộ cũng phối hợp xây dựng nhiều nghị định quan trọng như nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo; nghị định về công tác dân tộc; nghị định quy định tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách đối với người có uy tín…

Song song với đó, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp thẩm định, góp ý các đề xuất chính sách, dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát các quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách dân tộc, tôn giáo; phối hợp thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có Công ước quốc tế về chống phân biệt chủng tộc (CERD).

Đưa pháp luật đến gần đồng bào dân tộc thiểu số

Một điểm nhấn đáng chú ý trong kế hoạch phối hợp năm 2026 là đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền pháp luật sẽ được triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức như hội nghị, hội thảo, tập huấn, biên soạn tài liệu, tuyên truyền trên báo chí, truyền thông số và các nền tảng điện tử. Nội dung tập trung vào các chính sách dân tộc, tôn giáo, quyền và nghĩa vụ công dân, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý…

Đặc biệt, hai bộ sẽ chú trọng chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các thông tin pháp luật sẽ được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Cổng pháp luật quốc gia; đồng thời tăng cường kết nối dữ liệu, xây dựng chuyên trang, chuyên mục hỏi-đáp pháp luật trực tuyến.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được kỳ vọng giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận pháp luật thuận lợi hơn, thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các vùng miền.

Kế hoạch cũng xác định việc triển khai Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035” là nhiệm vụ trọng tâm.

Thông qua các hoạt động truyền thông sát thực tiễn, gần gũi với phong tục, tập quán địa phương, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân sẽ tiếp tục được nâng lên.

Kế hoạch phối hợp công tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo với Bộ Tư pháp năm 2026 thể hiện quyết tâm của hai bộ trong việc đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thông qua hoàn thiện thể chế, tăng cường phổ biến pháp luật và bảo đảm tiếp cận công lý.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ sẽ góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ths Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hoàng Qúy