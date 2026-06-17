Hội nghị do Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Phó Thủ tướng Khamphan Phommathat, Bộ trưởng Tư pháp Lào đồng chủ trì với sự tham gia của hơn 150 đại biểu.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng khẳng định, cơ chế hội nghị đường biên là khuôn khổ hợp tác thiết thực và hiệu quả để các cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự địa phương của các tỉnh có chung đường biên giới thường xuyên và trực tiếp thảo luận, đề xuất những giải pháp tăng cường hợp tác giữa hai bên; góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân và gìn giữ đường biên giới hòa bình Việt Nam - Lào.

Ông đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết đặc biệt “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả triển khai kết luận hội nghị lần thứ 6. Đồng thời, hai bên cùng trao đổi thẳng thắn, thực chất về những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đề xuất các giải pháp, cơ chế phối hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị

Ông bày tỏ tin tưởng, hội nghị sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, tiếp tục tăng cường hiệu quả hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước, làm sâu sắc hơn nội hàm quan hệ “gắn kết chiến lược” đã được hai bên thống nhất vào tháng 12/2025.

Đồng tình với những đánh giá của Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Khamphan Phommathat khẳng định Bộ Tư pháp Lào luôn coi trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Bộ Tư pháp Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa của cơ chế hội nghị đường biên trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat phát biểu

Sau lễ khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Thanh Tịnh và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào Sisouda Sophavandy cùng đồng chủ trì phiên thảo luận.

Hai bên trình bày các tham luận và thảo luận về các chủ đề hộ tịch, quốc tịch, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự, tương trợ tư pháp về dân sự, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật giữa hai nước.

Ở cấp Trung ương, hai Bộ Tư pháp tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động trao đổi đoàn, hội đàm, ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác; phối hợp xây dựng và thực hiện các thủ tục thúc đẩy dự án hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam về nâng cao năng lực công tác pháp luật cho cán bộ Bộ Tư pháp Lào.

Hai bên cũng tăng cường hợp tác trong tương trợ tư pháp về dân sự, thi hành án dân sự, đào tạo cán bộ, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Ở cấp địa phương, các sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự của các tỉnh, thành hai nước tiếp tục đẩy mạnh giao lưu đoàn các cấp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh tại khu vực biên giới, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Kết thúc hội nghị, hai bên thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng trong thời gian tới, tập trung vào việc triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.