Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ 4 chiều nay thông qua thông cáo chung tại Đà Nẵng, xác định các định hướng hợp tác mới, hướng tới nâng cao hiệu quả giải quyết án xuyên biên giới và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động tư pháp.

Theo thông cáo chung, các đại biểu đánh giá diễn đàn có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa tòa án tối cao các nước tham gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc.

Trong bối cảnh giao lưu kinh tế, thương mại ngày càng sâu rộng, hợp tác tư pháp được xác định là yếu tố quan trọng nhằm xây dựng nền tảng pháp lý thuận lợi, bảo đảm thực thi công lý, tạo môi trường hợp tác ổn định, minh bạch.

Các đại biểu thảo luận các định hướng phát triển mới tại diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận 2 chủ đề: hợp tác giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới trong kỷ nguyên số; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng AI hỗ trợ xét xử.

Các bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vụ án, vụ việc hình sự, dân sự và thương mại; nghiên cứu những phương thức hợp tác mới phù hợp với pháp luật mỗi nước và các điều ước quốc tế mà các bên là thành viên.

Đối với việc xây dựng tòa án điện tử, tòa án thông minh và ứng dụng AI, diễn đàn ghi nhận những kết quả, kinh nghiệm của các nước trong hiện đại hóa hoạt động tư pháp. Các giải pháp công nghệ được đánh giá có tiềm năng nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận công lý.

Thông cáo chung nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chủ động nhận diện cơ hội và thách thức khi ứng dụng công nghệ vào hoạt động tư pháp, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của tòa án.

Hợp tác tư pháp chuyển sang chiều sâu thực chất

Phát biểu bế mạc, Chánh án TAND tối cao Trung Quốc Trương Quân cho biết đây là kỳ diễn đàn đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia ASEAN, mang ý nghĩa cột mốc lịch sử. Diễn đàn đã đạt được những kết quả phong phú, thực chất và thông qua thông cáo chung, xác định rõ phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo ông, việc thông qua thông cáo chung đánh dấu sự trao đổi tư pháp giữa hai bên đang chuyển từ xây dựng khung hợp tác sang đi sâu thực chất, xác định rõ phương hướng nỗ lực và củng cố các hoạt động hợp tác tư pháp song phương, đa phương trong bước tiếp theo.

Chánh án TAND tối cao Trung Quốc Trương Quân cho biết đây là kỳ diễn đàn đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia ASEAN, mang ý nghĩa cột mốc lịch sử.

Ông nêu 4 định hướng nhằm tiếp tục làm sâu sắc hợp tác tư pháp ASEAN - Trung Quốc, gồm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, thúc đẩy hợp tác tư pháp xuyên biên giới ngày càng thực chất; chuyển hóa thành quả xây dựng tòa án số, tạo dựng phương thức hợp tác tư pháp thông minh đặc sắc của khu vực; tăng cường học hỏi lẫn nhau về văn minh tư pháp, tập hợp sức mạnh pháp quyền khu vực trên tinh thần tìm kiếm điểm chung, giữ lại điểm khác biệt; nâng cao chất lượng cơ chế, xây dựng và vận hành cơ chế hợp tác dài hạn khép kín.

“Chỉ có tăng cường hợp tác thực chất về tư pháp, xây dựng cơ chế phối hợp hoàn thiện trong khu vực, mới có thể phục vụ tốt hơn cho việc phát triển kinh tế chất lượng cao, xã hội an toàn cao...”, ông Trương Quân nhấn mạnh.

Theo ông, tòa án Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, làm sâu sắc quan hệ hợp tác tư pháp toàn diện, đa tầng nấc với tòa án các nước ASEAN, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai ASEAN - Trung Quốc.

Chánh án TAND tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng phát biểu bế mạc diễn đàn.

Chánh án TAND tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng đánh giá những tham luận, ý kiến trao đổi, kinh nghiệm thực tiễn và cách làm hay được chia sẻ tại diễn đàn đã góp phần làm phong phú nhận thức, kinh nghiệm của tòa án mỗi nước, đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác, tin cậy và quyết tâm nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp.

Theo ông, việc thông qua thông cáo chung thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm và trách nhiệm của tòa án các nước trong tiếp tục tăng cường hợp tác tư pháp.

“Tôi tin tưởng rằng, Tòa án tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với trọng trách của tòa án mỗi nước, góp phần tích cực vào việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc”, ông Quảng nhấn mạnh.