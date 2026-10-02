Trong ngày thi đấu 2/10 tại Asiad 2026, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tranh tài ở 8 môn thi đấu, với tâm điểm là trận chung kết boxing hạng 51kg giữa Nguyễn Thị Tâm và đối thủ Trung Quốc, Wu Yu. Trận đấu này diễn ra vào lúc 11h.

Đây là thử thách cực lớn với nữ võ sĩ Việt Nam khi Wu Yu là đương kim vô địch Olympic và tay đấm đang đứng số 1 thế giới. Wu Yu là võ sĩ có tốc độ ra đòn nhanh, nền tảng thể lực tốt và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống áp sát.

Nguyễn Thị Tâm giành tấm HCV lịch sử. Ảnh: Tam Ninh

Trước đối thủ cực mạnh, Nguyễn Thị Tâm cần thể hiện được bản lĩnh, sự "lì lợm" của mình. Tuy nhiên, với trình độ chênh lệch, võ sĩ Việt Nam chấp nhận thua, giành HCB. Dù không thể có HCV nhưng việc vào chung kết cũng là thành tích lịch sử với boxing Việt Nam.

Trong khi đó, Châu Ngọc Tuyết Sang giành chiến thắng 2-0 trước Zong Han Darren của Singapore để tiến vào chung kết nội dung Taekwondo thực tế ảo. Trong trận chung kết, nữ võ sĩ Việt Nam thua 0-2 trước Jeus Gabriel Derick của Philippines, giành HCB. Đây là tấm HCB thứ 3 của đoàn TTVN tại Asiad 2026.

Thành tích của đoàn TTVN tại Asiad 2026:

HCV (2): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ).

HCB (3): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam); Châu Ngọc Tuyết Sang (Taekwondo thực tế ảo); Nguyễn Thị Tâm (boxing).

HCĐ (19): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam); Lưu Diễm Quỳnh (boxing); Esports (Liên minh huyền thoại).