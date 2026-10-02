Trong ngày thi đấu 2/10 tại Asiad 2026, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tranh tài ở 8 môn thi đấu, với tâm điểm là trận chung kết boxing hạng 51kg giữa Nguyễn Thị Tâm và đối thủ Trung Quốc, Wu Yu. Trận đấu này diễn ra vào lúc 11h.
Đây là thử thách cực lớn với nữ võ sĩ Việt Nam khi Wu Yu là đương kim vô địch Olympic và tay đấm đang đứng số 1 thế giới. Wu Yu là võ sĩ có tốc độ ra đòn nhanh, nền tảng thể lực tốt và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống áp sát.
Trước đối thủ cực mạnh, Nguyễn Thị Tâm cần thể hiện được bản lĩnh, sự "lì lợm" của mình. Tuy nhiên, với trình độ chênh lệch, võ sĩ Việt Nam chấp nhận thua, giành HCB. Dù không thể có HCV nhưng việc vào chung kết cũng là thành tích lịch sử với boxing Việt Nam.
Trong khi đó, Châu Ngọc Tuyết Sang giành chiến thắng 2-0 trước Zong Han Darren của Singapore để tiến vào chung kết nội dung Taekwondo thực tế ảo. Trong trận chung kết, nữ võ sĩ Việt Nam thua 0-2 trước Jeus Gabriel Derick của Philippines, giành HCB. Đây là tấm HCB thứ 3 của đoàn TTVN tại Asiad 2026.
Thành tích của đoàn TTVN tại Asiad 2026:
HCV (2): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ).
HCB (3): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam); Châu Ngọc Tuyết Sang (Taekwondo thực tế ảo); Nguyễn Thị Tâm (boxing).
HCĐ (19): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam); Lưu Diễm Quỳnh (boxing); Esports (Liên minh huyền thoại).
Bóng chuyền
Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Indonesia trong trận đấu thuộc vòng phân hạng 9-12. Ở trận đấu này, các học trò của HLV Federico Rampazzo nhập cuộc tự tin, lần lượt giành chiến thắng trong hai set đầu với tỷ số 25/19 và 25/23. Indonesia nỗ lực đáp trả để rút ngắn cách biệt ở set 3, nhưng các chàng trai Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận, khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25/22 trong set 4.
Boxing
Nguyễn Thị Tâm nhận HCB và thưởng nóng của đoàn TTVN:
Cầu mây
Đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam giành chiến thắng 2-0 (15/8, 15/10) trước chủ nhà Nhật Bản ở bán kết, qua đó tiến vào chung kết gặp đối thủ Thái Lan. Đây là niềm hy vọng HCV lớn nhất của đoàn TTVN trước khi Asiad 2026 khép lại.
Boxing
Dù không thể giành HCV nhưng việc Nguyễn Thị Tâm vào chung kết và giành HCB Asiad cũng là lịch sử với boxing Việt Nam. Với Nguyễn Thị Tâm, cô vượt qua rất nhiều chấn thương để giành tấm huy chương danh giá tại Á vận hội. Đây là tấm HCB thứ 2 của đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay 2/10, sau tấm HCB của Châu Ngọc Tuyết Sang ở nội dung Teakwondo thực tế ảo.
Boxing
Trận đấu bắt đầu. Nguyễn Thị Tâm mang trang phục màu xanh. Cô thi đấu rất thận trọng, trong khi võ sĩ Trung Quốc chủ động áp sát Nguyễn Thị Tâm. Trong hiệp 1, Wu Yu được các trọng tài chấm 1 điểm 9 và 4 điểm 10, trong khi Nguyễn Thị Tâm được 1 điểm 10, 4 điểm 9. Ở hiệp 2, Wu Yu vẫn là võ sĩ thi đấu tốt hơn, giành 5 điểm 10, còn Nguyễn Thị Tâm có 5 điểm 9.
Bước sang hiệp thứ 3, Nguyễn Thị Tâm thi đấu như không còn gì để mất. Võ sĩ sinh năm 1994 tung ra nhiều cú đấm chính xác, tuy nhiên như vậy là chưa đủ để cô có thể lật ngược thế cờ. Chung cuộc Wu Yu là người chiến thắng, giành HCV.
Boxing
Trận chung kết boxing hạng 51kg nữ giữa Nguyễn Thị Tâm và Wu Yu (Trung Quốc) chuẩn bị diễn ra.
Taekwondo
Châu Ngọc Tuyết Sang giành chiến thắng 2-0 trước Zong Han Darren của Singapore để tiến vào chung kết nội dung Taekwondo thực tế ảo. Trong trận chung kết, nữ võ sĩ Việt Nam thua 0-2 trước Jeus Gabriel Derick của Philippines, lỡ tấm HCV Asiad. Dù vậy, HCB cũng là thành tích rất đáng khen ngợi với Châu Ngọc Tuyết Sang.
Taekwondo
Châu Ngọc Tuyết Sang thắng Tongchan Sasikarn của Thái Lan 2-0, vào bán kết.
Jujitsu
ở hạng cân 77kg nam, Nguyễn Tất Lộc cũng phải dừng bước sớm khi nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước VĐV Alhammadi Fahad đến từ UAE. Như vậy, cả 2 võ sĩ Việt Nam đều không thể đi sâu tại Asiad 2026. Jujitsu còn tranh tài ở hạng 52kg nữ.
Jujitsu
Ở hạng 94kg, võ sĩ Lê Minh Nhựt thắng Mohammed Al-Elmadi của Qatar 2-1 ở vòng 1/16 nhưng sau đó thua Amaar Al Hosani của UAE với tỷ số cách biệt 0-22 ở vòng 1/8.
Cầu mây
Đội tuyển quadrant nam Việt Nam thua 0-2 (11/15, 13/15) trước đội Lào ở vòng bảng.
Taekwondo
Châu Ngọc Tuyết Sang mở màn vòng 16 nội dung Virtual Taekwondo cá nhân hỗn hợp lúc 7h10 gặp võ sĩ AnHyang Sik (Hàn Quốc). Nữ võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng 2-1, gặp VĐV Thái Lan Tongchan Sasikarn ở tứ kết.
Vào lúc 12h30, Trần Thị Ánh Tuyết bước vào thảm đấu hạng cân 67kg nữ đối đầu Wang Wei Chia của Đài Loan (Trung Quốc).
Cầu mây
Sau thành tích toàn thắng ở vòng bảng, đội tuyển nữ 4 người cầu mây Việt Nam chờ kết quả của bảng đấu còn lại để xác định đối thủ của mình ở bán kết diễn ra lúc 12h. Đây là nội dung Việt Nam đang làm đương kim HCV. Trong khi đó, đội tuyển nam 4 người cầu mây Việt Nam cũng được kỳ vọng giành chiến thắng trước Lào để giành vé vào bán kết.
7h15
Tâm điểm trong ngày thi đấu hôm nay của đoàn TTVN là trận chung kết boxing nữ hạng 51kg, nơi có sự tham dự của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm với VĐV đến từ Trung Quốc - Wu Yu. Trận đấu rất được chờ đợi này diễn ra vào lúc 11h.
7h00
Sau ngày thi đấu 1/10, Việt Nam có 2 HCV, 1 HCB và 19 HCĐ, tạm đứng 21 trên bảng tổng sắp huy chương Asiad 2026. Các đội tuyển đang nỗ lực hết sức để có thể hoàn thành mục tiêu giành trên 4 HCV. Việt Nam còn những hy vọng ở boxing, cầu mây...
06h30