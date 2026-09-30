Ngày thi đấu 30/9 tại ASIAD 2026 hứa hẹn là thời điểm quan trọng với đoàn thể thao Việt Nam khi nhiều VĐV bước vào những nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương. Tâm điểm chú ý sẽ hướng về các môn boxing, judo, bắn súng, cầu mây và vật.

Ở môn boxing, niềm hy vọng lớn đặt vào Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh khi lần lượt thi đấu bán kết các hạng cân 51kg nữ và 75kg nữ. Nếu giành chiến thắng, hai võ sĩ Việt Nam sẽ tiến gần hơn tới những tấm huy chương cao nhất.

Bên cạnh đó, đội tuyển bắn súng với Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành bước vào vòng loại nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, trong khi cầu mây tranh tài ở hai nội dung quadrant nam và nữ gặp Myanmar, Ấn Độ.

Ở môn judo, các VĐV Hà Ngọc Chi và Lâm Thị Ngân Hà thi đấu vòng loại, hướng tới cơ hội tiến sâu ở các hạng cân 48kg và 52kg nữ. Trong khi đó, Đặng Thị Linh tranh tài tại nội dung vật tự do nữ 68kg.

Với lịch thi đấu dày đặc, ngày 30/9 được kỳ vọng sẽ mang đến thêm những dấu ấn mới cho đoàn thể thao Việt Nam trong hành trình chinh phục huy chương tại ASIAD 20.



Lịch thi đấu ASIAD 20 đoàn Việt Nam hôm nay 30/9