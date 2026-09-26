Nguyễn Thùy Linh có màn trình diễn đầy quả cảm trước hạt giống số 4 thế giới Chen Yu Fei tại vòng 1/8 đơn nữ cầu lông ASIAD 2026. Dù thất bại chung cuộc 1-2, tay vợt Việt Nam vẫn để lại dấu ấn với một game thắng nghẹt thở trước đối thủ từng vô địch Olympic.

Ở game đầu, Chen Yu Fei cho thấy đẳng cấp vượt trội với khả năng điều cầu chính xác, kiểm soát tốc độ và giành chiến thắng 21-10. Tuy nhiên, Thùy Linh trở lại mạnh mẽ trong game hai. Tay vợt Việt Nam thi đấu chủ động, phòng thủ bền bỉ và có màn rượt đuổi kịch tính để thắng 24-22.

Bước vào game quyết định, thể lực bị ảnh hưởng sau màn đấu căng thẳng khiến Thùy Linh gặp nhiều khó khăn. Chen Yu Fei tận dụng tốt lợi thế, giành chiến thắng 21-12 để khép lại trận đấu.

Dù dừng bước, Thùy Linh vẫn nhận được nhiều sự ghi nhận khi khiến tay vợt hàng đầu thế giới phải trải qua trận đấu đầy thử thách. Chiến thắng ở game hai là minh chứng cho bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của đại diện cầu lông Việt Nam.