Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:
HCV (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ).
HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).
HCĐ (16): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m).
CẦU LÔNG
Nguyễn Thùy Linh có màn trình diễn đầy quả cảm trước hạt giống số 4 thế giới Chen Yu Fei tại vòng 1/8 đơn nữ cầu lông ASIAD 2026. Dù thất bại chung cuộc 1-2, tay vợt Việt Nam vẫn để lại dấu ấn với một game thắng nghẹt thở trước đối thủ từng vô địch Olympic.
Ở game đầu, Chen Yu Fei cho thấy đẳng cấp vượt trội với khả năng điều cầu chính xác, kiểm soát tốc độ và giành chiến thắng 21-10. Tuy nhiên, Thùy Linh trở lại mạnh mẽ trong game hai. Tay vợt Việt Nam thi đấu chủ động, phòng thủ bền bỉ và có màn rượt đuổi kịch tính để thắng 24-22.
Bước vào game quyết định, thể lực bị ảnh hưởng sau màn đấu căng thẳng khiến Thùy Linh gặp nhiều khó khăn. Chen Yu Fei tận dụng tốt lợi thế, giành chiến thắng 21-12 để khép lại trận đấu.
Dù dừng bước, Thùy Linh vẫn nhận được nhiều sự ghi nhận khi khiến tay vợt hàng đầu thế giới phải trải qua trận đấu đầy thử thách. Chiến thắng ở game hai là minh chứng cho bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của đại diện cầu lông Việt Nam.
ĐIỀN KINH
VĐV Hồ Trọng Mạnh xếp thứ 8/13 với thành tích 15,82 mét ở chung kết nội dung nhảy xa ba bước của nam. HCV và HCĐ thuộc về các VĐV của Trung Quốc, trong khi HCB thuộc về đại diện của Nhật Bản.
ĐIỀN KINH
Lê Thị Cẩm Tú tiếp tục ghi dấu ấn tại ASIAD 2026 khi giành quyền vào chung kết nội dung 200m nữ. Ở lượt chạy vòng loại, chân chạy Việt Nam về nhất heat 1 với thành tích 23 giây 38, đồng thời thiết lập thông số tốt nhất mùa giải (SB) của bản thân.
Kết quả này giúp Cẩm Tú trực tiếp góp mặt ở chung kết diễn ra tối 27/9. Trong danh sách 8 VĐV tranh huy chương, cô hiện đứng thứ 6 về thành tích.
Dẫn đầu vòng loại là đương kim vô địch ASIAD Shanti Pereira với 23 giây 10. Xếp ngay sau là tài năng trẻ Chen Yujie (17 tuổi), người vừa giành HCV 100m nữ và phá kỷ lục ASIAD tồn tại suốt 24 năm. Cẩm Tú được kỳ vọng sẽ tiếp tục nỗ lực trong cuộc đua tranh huy chương.
BẮN CUNG
Đội tuyển bắn cung Việt Nam đã hoàn thành vòng loại ASIAD 20 với những kết quả đáng chú ý ở 6 nội dung tranh tài chiều 26/9. Ở nội dung cá nhân, Lộc Thị Đào đứng thứ 8 cung một dây nữ với 668 điểm, còn Hoàng Phương Thảo xếp hạng 21. Tại cung ba dây nam, Đặng Công Đức đạt vị trí thứ 6 với 709 điểm, trong khi Nguyễn Văn Đầy và Trần Xuân Hưởng lần lượt đứng thứ 23 và 27.
Ở các nội dung đồng đội, thành tích nổi bật nhất thuộc về đội nam nữ cung ba dây khi xếp thứ 4 với 1.410 điểm. Đồng đội nam cung ba dây đứng thứ 5, còn đồng đội nữ cung một dây và nam nữ cung một dây lần lượt xếp hạng 7. Những kết quả này giúp các cung thủ Việt Nam xác định vị trí phân nhánh tại vòng đấu loại trực tiếp.
BÓNG ĐÁ
Trận đấu ở vòng tứ kết môn bóng đá nam, U23 Thái Lan nhận thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc, qua đó nói lời chia tay Asiad 20.
CẦU LÔNG
Cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh tiếp tục tạo dấu ấn cho cầu lông Việt Nam tại ASIAD 20 khi dễ dàng vượt qua Gourab Singha/Ayman Ibn Jaman (Bangladesh) với tỷ số 2-0 (21-6, 21-11), qua đó giành vé vào tứ kết đôi nam. Đối thủ tiếp theo là cặp thắng giữa Thái Lan và Indonesia.
CẦU LÔNG
Tay vợt Nguyễn Hải Đăng dễ dàng đánh bại đối thủ người Tajikistan sau hai set với cùng điểm số 21-6 ở vòng loại nội dung đơn nam.
BẮN CUNG
Đội tuyển bắn cung Việt Nam hôm nay ra quân với nội dung cung 3 dây nữ và cung 1 dây nam nhưng đều không thành công khi đều xếp thứ 9.
BOXING
Tay đấm Hà Thị Linh không thể gây bất ngờ trước đối thủ mạnh người Uzbekistan Turdibekova Sitora khi chịu thua 0-5, qua đó dừng bước ở vòng 1/8 hạng cân 60kg nữ.
CẦU LÔNG
Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thắng dễ Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia với tỉ số 2-0 (21-15, 21-10), qua đó giành quyền vào vòng 1/8 nội dung đơn nữ.
Tại vòng tiếp theo, Thùy Linh phải chạm trán hạt giống số 4 Chen Yufei. Đây là thử thách cực đại của đại diện Việt Nam khi tay vợt Trung Quốc đang xếp hạng 4 thế giới.
ĐẤU KIẾM
Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam thất bại 35-45 trước đối thủ Uzbekistan ở vòng 16 nội dung kiếm chém đồng đội nam.
Canoeing giành vé vào chung kết
Tay chèo Vũ Lê Thiên Hải về nhất ở lượt thi bán kết nội dung kayak 500m đơn nam, với thành tích 1 phút 48,408 giây. Đại diện của Việt Nam sẽ góp mặt ở lượt thi chung kết tranh huy chương.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 ngày 26/9
06h00
Ngày thi đấu 26/9 hứa hẹn là cơ hội cho các VĐV Việt Nam tiếp tục tạo thêm dấu ấn trong hành trình chinh phục huy chương tại ASIAD 2026. Theo lịch của đoàn thể thao Việt Nam, các đội tuyển tranh tài ở các môn bắn cung, bắn súng, cầu lông, boxing, điền kinh, canoeing và đấu kiếm.
Trong số đó, canoeing được kỳ vọng tạo điểm nhấn khi Vũ Lê Thiên Hải bước vào bán kết kayak đơn nam K1 500m, còn Hoàng Thị Hường và bộ đôi Hiên Năm - Nguyễn Hồng Thái lần lượt thi đấu các nội dung chung kết A kayak đơn nữ và canoe đôi hỗn hợp 500m.
Ở đường chạy, Lê Thị Cẩm Tú sẽ thi đấu bán kết 200m nữ, còn Hồ Trọng Mạnh Hùng tranh tài tại chung kết nhảy ba bước nam. Đây là những nội dung được chờ đợi khi điền kinh luôn là môn thể thao thu hút sự quan tâm lớn tại ASIAD.
Ngoài ra, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng và các tay vợt Việt Nam tiếp tục thi đấu ở môn cầu lông; Hà Thị Linh góp mặt ở vòng loại boxing 60kg nữ, trong khi đội kiếm chém nam đối đầu Uzbekistan tại vòng 1/8.