Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 sau ngày 24/9 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của Trung Quốc. Đoàn thể thao của đất nước tỷ dân đã giành 80 HCV, 30 HCB và 20 HCĐ, tổng cộng 130 huy chương, bỏ xa phần còn lại về số lần bước lên bục cao nhất.

Nhật Bản giữ vị trí thứ hai với 20 HCV, 34 HCB và 37 HCĐ, tổng cộng 91 huy chương. Chủ nhà có số HCB và HCĐ khá lớn nhưng khoảng cách HCV với Trung Quốc vẫn rất xa. Xếp thứ ba là Hàn Quốc với 10 HCV, 12 HCB và 28 HCĐ, tổng cộng 50 huy chương.

Đoàn Thể thao Việt Nam hiện đứng thứ 20 với 1 HCV, 1 HCB, 15 HCĐ, tổng cộng 16 huy chương. Ngày 24/9 chứng kiến Việt Nam liên tiếp bổ sung huy chương ở wushu, rowing, cử tạ, điền kinh và thể thao điện tử. Dù chưa có thêm HCV, thành tích trong ngày giúp tổng số huy chương của Việt Nam tăng mạnh, tạo đà cho các nội dung thi đấu tiếp theo.