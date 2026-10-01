Trong ngày 1/10 tại Asiad 2026, đoàn TTVN tranh tài ở 9 môn thi đấu, trong đó có những môn rất được chờ đợi có thể tranh huy chương như cầu mây, bắn súng, taekwondo...

Ở môn cầu mây, đội 4 nữ Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A với 2 chiến thắng. Các cô gái Việt Nam gặp Philippines vào lúc 12h ngày 1/10 để tranh tấm vé vào bán kết, hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm HCV. Với sự tự tin cùng đẳng cấp cao hơn đối thủ, tuyển cầu mây Việt Nam chỉ cần thi đấu đúng sức là giành chiến thắng.

Nội dung 4 nữ môn cầu mây quyết bảo vệ HCV Asiad. Ảnh: Tam Ninh

Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam thi đấu nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. Các xạ thủ Việt Nam phải có thành tích tốt nhất để cộng với điểm ở nội dung bắn chậm xét tổng thành tích tính huy chương. Trong số các xạ thủ trên, Phạm Quang Huy là đương kim vô địch Asiad.

Môn taekwondo cũng có thể làm nên bất ngờ ở nội dung biểu diễn (Quyền cá nhân nam-nữ). Trong khi đó, trận bán kết giữa Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) ở nội dung Liên minh huyền thoại (thể thao điện tử) nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Liên minh huyền thoại chính là niềm hy vọng huy chương lớn nhất của thể thao điện tử Việt Nam tại Asiad 2026.

Ngoài các môn trên, đoàn TTVN còn tranh tài ở vật, bóng chuyền nam, bắn cung, JuJitsu và golf.

Thành tích của đoàn TTVN tại Asiad 2026:

HCV (2): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (18): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam); Lưu Diễm Quỳnh (boxing).