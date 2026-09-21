Giành 2 HCĐ trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại Asiad 2026, hôm nay (21/9), đoàn TTVN tiếp tục tranh tài với nhiều môn thi đấu rất đáng chú ý ở ngày thứ hai của Đại hội, trong đó có bắn súng, bơi, boxing, karate, TDDC, wushu, bóng chuyền nữ, bóng đá nữ...
Cuộc cạnh tranh huy chương tại đấu trường Asiad rất khốc liệt, đòi hỏi các VĐV Việt Nam phải vượt ngưỡng mới có thể mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 của Đại hội, đoàn TTVN giành được duy nhất 1 HCĐ của nữ võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly ở nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg, trước chủ nhà Nhật Bản bằng luật SENSHU.
Tính đến thời điểm này, đoàn TTVN giành được 3 HCĐ tại Asiad 2026.
Wushu
Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy đánh bại đối thủ người Kazakhstan Shossova Alina 2-0 ở hạng cân 60kg nữ nội dung tán thủ (wushu) giành quyền vào tứ kết.
Bơi
Đội tuyển bơi Việt Nam gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc về đích thứ 4 ở nội dung thi 4x200 tự do nam, với thành tích 7 phút 18 giây 09. Rất tiếc cho đội bơi Việt Nam khi ở rất gần tấm HCĐ Asiad.
Bơi
Võ Thị Mỹ Tiên thi chung kết nội dung 200m hỗn hợp nữ. Kình ngư Việt Nam về đích thứ 9/10. Người giành HCV và phá kỷ lục Asiad ở nội dung này là nữ VĐV 13 tuổi Yu Zidi của Trung Quốc.
Thể dục dụng cụ
Việt Nam vào chung kết các nội dung: Đồng đội, Ngựa vòng (Đặng Ngọc Xuân Thiện), vòng treo (Nguyễn Văn Khánh Phong) và nhảy chống (Trịnh Hải Khang).
Karate
Nguyễn Thị Diệu Ly giành HCĐ kumite cá nhân nữ hạng 68kg trước chủ nhà Nhật Bản bằng luật SENSHU.
Karate
Trong trận tranh HCĐ nội dung kumite cá nhân nam hạng cân 67kg, võ sĩ Khuất Hải Nam để thua đối thủ người Đài Loan (Trung Quốc).
Thể dục dụng cụ
Thể dục dụng cụ nam Việt Nam đứng thứ 2 lượt thi đầu tiên của vòng loại nội dung đồng đội. Trong sáng nay, lãnh đạo đoàn TTVN tới động viên các VĐV của tuyển TDDC Việt Nam.
Boxing
Nguyễn Đức Ngọc thi đấu vòng loại hạng cân 70kg với đối thủ Mohammed Lassaad Dbichi của Qatar. VĐV Việt Nam thua 0-5.
Bắn súng
Tuyển bắn súng Việt Nam không có VĐV nào giành vé vào chung kết nội dung súng trường hơi cá nhân nam. Xạ thủ Việt Nam có thành tích cao nhất vòng loại nội dung này là Phùng Việt Dũng với 627 điểm, xếp hạng thứ 15. Tính tổng thành tích ở nội dung đồng đội, Việt Nam xếp hạng 8 với 1870,9 điểm. Trung Quốc giành HCV nội dung đồng đội súng trường hơi nam, phá kỷ lục thế giới với 1899 điểm.
Bơi
Với thành tích 2 phút 17 giây 03, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên đoạt vé vào thi đấu chung kết nội dung 200m hỗn hợp nữ. Ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam, đội Việt Nam gồm gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc đạt thành tích 7 phút 21 giây 62, đứng thứ 2 lượt thi vòng loại đầu tiên. Kết quả này cũng giúp 4 VĐV Việt Nam lọt vào chung kết với vị trí thứ 4 vòng loại.
Wushu
Ở nội dung thi Thái cực quyền nam tính điểm, Nguyễn Trọng Lâm xếp hạng 6 chung cuộc.
Bơi
Phạm Thanh Bảo của Việt Nam bước vào nội dung thi vòng loại 100m bơi ếch nam. Kình ngư người Việt Nam về thứ 3 (lượt 2 vòng loại) với thành tích 1 phút 00 giây 85. Với kết quả này, Thanh Bảo đứng chung cuộc 11 vòng loại, không thể vào chung kết.
Wushu
Ở nội dung thi Thái cực quyền nam tính điểm, Nguyễn Trọng Lâm của Việt Nam giành được 9.710 điểm, tạm đứng thứ 5.
Thể dục dụng cụ
Các nội dung nam môn thể dục dụng cụ bắt đầu tranh tài ở vòng loại. Việt Nam có 5 VĐV góp mặt là Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương và Đỗ Nam Anh. Trong số này, Khánh Phong và Xuân Thiện được kỳ vọng có khả năng tranh chấp huy chương.
Karate
Tại vòng 16 nội dung kata đơn nam môn karate, võ sĩ Phạm Minh Đức vượt qua đối thủ người Campuchia Theng Kimchhea với tỷ số 3-2.
8h10
Ngày 21/9, đoàn TTVN tiếp tục bước vào ngày thi đấu thứ hai với lịch tranh tài ở 9 môn gồm bóng chuyền trong nhà (nữ), bóng chuyền bãi biển nam, bóng đá, wushu, bắn súng, bơi, boxing, karate và thể dục dụng cụ. Trong số này, bắn súng, Karate và Wushu được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ.
Wushu
Ở nội dung thi chung kết trường quyền nữ (wushu), Nguyễn Thị Hiền với số điểm 9.573 đứng hạng 14/16 VĐV. Giành HCV là VĐV Sham Hui Yu Lydia của Hong Kong (Trung Quốc) với 9.713 điểm.