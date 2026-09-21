Giành 2 HCĐ trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại Asiad 2026, hôm nay (21/9), đoàn TTVN tiếp tục tranh tài với nhiều môn thi đấu rất đáng chú ý ở ngày thứ hai của Đại hội, trong đó có bắn súng, bơi, boxing, karate, TDDC, wushu, bóng chuyền nữ, bóng đá nữ...

Cuộc cạnh tranh huy chương tại đấu trường Asiad rất khốc liệt, đòi hỏi các VĐV Việt Nam phải vượt ngưỡng mới có thể mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Diệu Ly mang về tấm huy chương duy nhất cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu thứ 2 tại Asiad 2026. Ảnh: Tam Ninh

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 của Đại hội, đoàn TTVN giành được duy nhất 1 HCĐ của nữ võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly ở nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg, trước chủ nhà Nhật Bản bằng luật SENSHU.

Tính đến thời điểm này, đoàn TTVN giành được 3 HCĐ tại Asiad 2026.