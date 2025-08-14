Nâng cao tính chính xác trong công nghệ theo dõi sức khoẻ

Samsung đã sử dụng mô hình Galaxy AI vượt trội, kết hợp cùng các tổ chức chuyên môn để phát triển những tính năng này. Qua đó góp phần nâng cao tính chính xác cũng như cơ sở khoa học trong quá trình sử dụng thực tế.

Ông lớn Hàn Quốc đã hợp tác cùng Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (Korea Advanced Institute of Science and Technology - KAIST) để phát triển tính năng Hướng dẫn trước khi đi ngủ (Bedtime Guidance), hỗ trợ đưa ra lời khuyên về giờ đi ngủ phù hợp với nhịp sinh học và nhu cầu nghỉ ngơi của người dùng. Quá trình này được kiểm nghiệm lâm sàng tại Samsung Medical Center (Seoul, Hàn Quốc).

Tín đồ thể thao cũng đặc biệt yêu thích tính năng Hướng dẫn chạy bộ cá nhân (Personalized Running Coach) trên Galaxy Watch8 series. Người dùng sẽ được hỗ trợ đánh giá năng lực chạy bộ và đưa ra bài huấn luyện cá nhân phù hợp (tính năng Cấp độ chạy), đồng thời nhận được lời khuyên điều chỉnh kỹ thuật chạy, tư thế đẻ nâng cao hiệu quả và hạn chế chấn thương (tính năng Chỉ số chạy bộ).

Việc chăm sóc sức khỏe toàn diện không thể thiếu quá trình dự phòng và phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe. Galaxy Watch8 series được xem là một trong những thiết bị cung cấp trọn bộ theo dõi sức khoẻ đầy đủ và đáng tin cậy nhất hiện nay.

Với cảm biến sinh học BioActive thế hệ mới, người dùng có thể sử dụng Galaxy Watch8 series để Đo nhịp tim (Heart rate), Điện tâm đồ (ECG), Huyết áp (Blood pressure), Cảnh báo nhịp tim bất thường (IHRN), Sức ép lên mạch máu (Vascular load),…Một tính năng mới cũng được chú ý trên Galaxy Watch8 series chính là khả năng đo Chỉ số chống oxy hóa (Antioxidant Index), cho phép kiểm tra mức độ Carotenoid (một loại chất chống oxy hóa) trên da, giúp bạn xác định mức độ lão hóa của cơ thể, từ đó điều chỉnh thói quen ăn uống và sinh hoạt phù hợp. Theo ông Choi Jong-min, lãnh đạo một nhóm tại bộ phận Samsung Mobile Experience (MX), việc nghiên cứu đo lường carotenoid đã mất hơn 5 năm, nhằm đảm bảo tính chính xác trong việc đo đạc dữ liệu.

Tăng cường hợp tác, mở rộng hệ sinh thái y khoa

Không dừng ở việc phát triển một thiết bị đeo thông minh, Samsung còn tham vọng biến Galaxy Watch8 series thành một “mảnh ghép” trong hệ sinh thái y khoa, nơi việc chăm sóc sức khoẻ không còn giới hạn trong phạm vi các bệnh viện hay phòng khám.

Với Galaxy AI, Galaxy Watch8 series không đơn thuần chỉ là thiết bị đo đạc dữ liệu mà nay đã trở thành chuyên gia tư vấn, đưa ra lời khuyên thể chất, điều chỉnh lịch sinh hoạt, chế độ ăn uống… nhằm cải thiện sức khoẻ Samsung đã hợp tác cùng Xealth (một nền tảng kết nối hơn 500 bệnh viện và 70 nhà cung cấp giải pháp y tế số) nhằm tích hợp dữ liệu từ thiết bị đeo như Galaxy Watch8 vào quy trình điều trị thực tế tại bệnh viện. Dữ liệu từ Galaxy Watch8 nay đóng vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán và theo dõi quá trình phục hồi sau điều trị.

Ông lớn Hàn Quốc cũng ngày càng thắt chặt quan hệ hợp tác với Google trong việc phát triển các mô hình AI tiên tiến trên Galaxy Watch8 series. Bên cạnh Galaxy AI, người dùng nay cũng có thể sử dụng trợ lý AI Gemini để thực hiện các thao tác liên ứng dụng, ra lệnh nhắn tin, khởi động ứng dụng bằng lời nói một cách dễ dàng trên thế hệ đồng hồ mới của Samsung. Việc giao tiếp hiệu quả hơn khi công nghệ AI cho phép Gợi ý trả lời tin nhắn (Suggested reply) nhanh chóng, tiện lợi. Tất cả hoạt động mượt mà Wear OS 6 và giao diện One UI 8 Watch mới nhất.

Đánh giá tích cực từ chuyên gia công nghệ

Chiến lược phát triển một thiết bị đeo với khả năng theo dõi và chăm sóc sức khỏe toàn diện của Samsung đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ các chuyên trang công nghệ uy tín trên thế giới.

Cùng quan điểm, The Verge nhấn mạnh Galaxy Watch8 series là một lựa chọn hàng đầu cho người dùng Android với thiết kế thân thiện và các tính năng sức khỏe nổi bật như Vascular Load và Chỉ số chống oxy hóa. Tom's Guide thì phân tích sản phẩm dưới góc độ hiệu năng, khẳng định Galaxy Watch8 series vượt trội hơn so với Galaxy Watch7 về tuổi thọ pin, độ sáng màn hình và các tính năng sức khỏe mới, mặc dù Galaxy Watch7 vẫn là một lựa chọn đáng giá.

Galaxy Watch8 Series đã mở bán tại Việt Nam và nhận nhiều quan tâm từ người dùng công nghệ. Khi mua Galaxy Watch8 Series kèm Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE hoặc Galaxy S24/S25 series, người dùng sẽ được giảm ngay 2,5 triệu đồng. Nếu đang sử dụng thiết bị Galaxy Z, S hoặc Note, có thể nhận ưu đãi giảm 1 triệu đồng nếu lấy mã trên ứng dụng Samsung Members. Hãng áp dụng chính sách mua trả góp trong 12 tháng. Người mua không cần trả trước, không lãi suất, không phụ phí. Tìm hiểu thêm sản phẩm tại https://www.samsung.com/vn/watches/galaxy-watch/galaxy-watch8-44mm-silver-bluetooth-sm-l330nzsaxxv/buy/ Hoặc tham khảo các điểm bán lẻ chính hãng. -

Bích Trâm