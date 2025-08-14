Đòn bẩy chuyển nhượng

Arsenal tốn hơn 200 triệu euro cho 6 tân binh ở mọi tuyến, con số đặt họ vào nhóm chi tiêu hàng đầu châu Âu.

Viktor Gyokeres là thương vụ tiêu biểu, bởi Mikel Arteta hiếm khi theo đuổi một “số 9” thuần túy: cao to, mạnh mẽ, ưa pressing và giỏi trong việc quay lưng về khung thành đối thủ.

Gyokeres mang đến giải pháp ghi bàn quan trọng cho Arsenal. Ảnh: Imago

Nếu trước đây Arteta tin vào việc hoán đổi vị trí, dùng các “số 9 ảo” lùi sâu và kéo giãn hàng thủ đối phương, thì giờ Arsenal muốn có một điểm đến rõ ràng trong vòng cấm.

Điều này không chỉ giúp giải quyết những trận bế tắc trước các đối thủ chơi thấp, mà còn tạo thêm khoảng trống cho những cầu thủ tốc độ như Bukayo Saka, Gabriel Martinelli hay Noni Madueke – một tân binh khác từ Chelsea.

Madueke mang đến phương án tấn công lệch cánh đầy đột biến, kết hợp cùng Gyokeres mở ra kịch bản Arsenal tấn công trực diện hơn, thay vì quá phụ thuộc vào những pha triển khai bóng tầng tầng lớp lớp từ tuyến dưới.

Chìa khóa kiểm soát trận đấu

Đưa về trung phong, nhưng Arteta không bỏ qua giá trị cốt lõi của ông: kiểm soát bóng. Sự xuất hiện của Martin Zubimendi là thông điệp chiến thuật rõ ràng.

Zubimendi là mẫu tiền vệ trụ thông minh, biết điều tiết nhịp độ và thoát pressing, cho phép Arsenal duy trì thế chủ động cả khi bị ép sân.

Mùa trước, Arsenal đôi khi hụt hơi trong những trận đấu lớn khi Declan Rice bị cô lập, hoặc phải đá phòng ngự.

Giờ đây, Zubimendi có thể san sẻ gánh nặng tổ chức. Khi cần cơ bắp, Arteta có thể tung vào sân Christian Norgaard – giàu kinh nghiệm Premier League, có khả năng “dọn dẹp” khu trung tuyến nhưng vẫn đủ sự sáng tạo.

Arteta đang hướng đến một cấu trúc tuyến giữa vừa giàu tính chiến đấu, vừa đảm bảo khả năng cầm bóng vượt trội. Điều này giúp họ ổn định hơn khi mất bóng, tránh bị phản công nguy hiểm.

Zubimendi nâng chất lượng tuyến giữa cho Arsenal. Ảnh: Imago

Chiến lược song hành

Ngoài những hợp đồng mới để gia tăng sức mạnh tức thời, Arsenal tiếp tục đặt cược vào tương lai. Việc gia hạn Ethan Nwaneri là bước ngoặt.

Tài năng 17 tuổi – người lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Premier League – được xem là viên ngọc quý của học viện Hale End.

Giữ chân Nwaneri để tránh sự nhòm ngó từ các “ông lớn” bóng đá Anh và châu Âu, cũng là thông điệp quan trọng: Arsenal muốn xây nền tảng bền vững, không chỉ mua mà còn tự tạo ra ngôi sao.

Tân binh Cristhian Mosquera cũng là giải pháp tương lai. Trung vệ 21 tuổi người Tây Ban Nha là khoản đầu tư dài hạn cho hàng thủ, vừa để xoay vòng, vừa sẵn sàng thay thế khi những trụ cột gặp vấn đề thể lực.

Trong khi đó, Kepa Arrizabalaga giúp David Raya giảm tải, tập trung vào tham vọng Premier League và Champions League.

Nhiệm vụ vô địch

Với lực lượng hiện tại, trong khi Arteta còn muốn Eberechi Eze hoặc Rodrygo, Arsenal được giới chuyên môn đánh giá là 1 trong 2 ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

“Pháo thủ” sở hữu chiều sâu mà vài mùa trước chưa từng có: hàng công đa dạng phương án, tuyến giữa giàu tính kiểm soát, hàng thủ có đủ nhân sự xoay vòng.

Vấn đề còn lại nằm ở việc hòa nhập của các tân binh. Gyokeres cần nhanh chóng thích nghi với nhịp độ Premier League, dù anh đã quen với bóng đá Anh (dự Championship với Swansea và Coventry).

Vô địch Ngoại hạng Anh là nhiệm vụ bắt buộc với Arteta. Ảnh: Imago

Zubimendi phải làm quen với áp lực thể lực ở CLB cạnh tranh danh hiệu lớn, chứ không khiêm tốn như Sociedad. Madueke cần duy trì thể trạng ổn định – điều anh thiếu ở Chelsea.

Nếu mọi mảnh ghép ăn khớp trước giai đoạn Giáng sinh, Arsenal hoàn toàn có thể bước vào lượt về với vị thế dẫn đầu.

Bản thân Arteta cần rút bài học mùa trước: tiến xa tại Champions League, nhưng hụt hơi ở Premier League, và cuối cùng trắng tay.

Arsenal phải chia sức cho Champions League, nơi áp lực tâm lý luôn là phép thử khắc nghiệt. Việc tận dụng tối đa chiều sâu đội hình sẽ quyết định họ có thể duy trì sức bền cho cuộc đua đường dài hay không.

Tất cả những điều này phụ thuộc vào chiến thuật và quyết định dùng người của Arteta.

Nhà Kroenke, những người chủ Arsenal, đang đi đến giới hạn cuối của lòng kiên nhẫn. Các CĐV háo hức với chính sách chuyển nhượng và chờ đến mùa xuân 2026 để được chứng kiến lễ rước cúp ở Emirates.

Đó không chỉ là hy vọng, mà nhiệm vụ bắt buộc cho Arteta. Đã hơn 2 thập kỷ, kể từ 2004, giờ là lúc đăng quang.