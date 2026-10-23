Tại lễ trao giải HR Asia Awards 2026, B. Braun Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục: Nơi làm việc tốt nhất châu Á (Best Companies to Work for in Asia) và Giải thưởng Chuyển đổi năng lực nhân sự (People Transformation Awards).

Đây là năm thứ 6 liên tiếp doanh nghiệp góp mặt trong danh sách những nơi làm việc tốt nhất châu Á, đồng thời ghi nhận những nỗ lực nổi bật trong việc phát triển con người và xây dựng môi trường làm việc bền vững.

Đằng sau thành tích ấn tượng tại HR Asia Awards là cam kết nhất quán của B. Braun trong việc hiện thực hóa sứ mệnh toàn cầu: “We protect and improve the health of people around the world” (Chúng tôi bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mọi người trên toàn thế giới). Với B. Braun, sứ mệnh này không chỉ thể hiện qua những đột phá về công nghệ y tế mà còn được nuôi dưỡng bởi triết lý “Sharing Expertise” - chia sẻ chuyên môn, hợp tác cởi mở và cùng nhau thúc đẩy sự tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe.

Sharing Expertise: Từ triết lý đến trải nghiệm nhân viên

Tại B. Braun, Sharing Expertise không chỉ hướng tới khách hàng và đối tác mà còn hiện diện trong cách doanh nghiệp xây dựng văn hóa nội bộ. Thông qua việc khuyến khích học hỏi liên tục, chia sẻ kiến thức và hợp tác, B. Braun tạo ra môi trường nơi chuyên môn được lan tỏa và chuyển hóa thành những giải pháp hiệu quả hơn cho khách hàng và người bệnh.

Triết lý này không chỉ hiện diện trong mối quan hệ với đối tác mà còn được đưa vào hành trình phát triển của mỗi nhân viên. Các chương trình đào tạo chuyên môn, luân chuyển công việc, chia sẻ kiến thức nội bộ và phát triển lãnh đạo được triển khai nhằm giúp nhân viên không ngừng nâng cao năng lực và sẵn sàng cho những cơ hội mới trong tương lai.

Xây dựng môi trường nơi mỗi cá nhân có thể phát triển và là chính mình

Bên cạnh đầu tư vào năng lực chuyên môn, B. Braun cũng chú trọng xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân cảm thấy được tôn trọng, ghi nhận và trao quyền. Nhiều chương trình được triển khai thường xuyên nhằm tăng cường kết nối giữa nhân viên với đồng nghiệp, lãnh đạo và doanh nghiệp. Các hoạt động như Open Week, Diversity Week, Joy Station, chương trình You Did Great hay các diễn đàn đối thoại trực tiếp với Ban lãnh đạo tạo cơ hội để nhân viên chia sẻ ý kiến, ghi nhận đóng góp của nhau và tăng cường sự thấu hiểu trong tổ chức.

Theo kết quả khảo sát nhân viên toàn cầu (Global Employee Survey 2025), 96% các hạng mục khảo sát tại B. Braun ghi nhận mức độ hài lòng cao, minh chứng rõ nét cho sự gắn kết sâu sắc của nhân viên với môi trường làm việc.

Đầu tư cho con người và tương lai ngành y tế Việt Nam

B. Braun tin rằng sự phát triển bền vững của ngành chăm sóc sức khỏe bắt đầu từ việc nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, doanh nghiệp đã xây dựng một hệ sinh thái học tập toàn diện, khuyến khích văn hóa học hỏi liên tục trong toàn tổ chức.

Một trong những dấu ấn tiêu biểu nhất là chương trình tuyển dụng và đào tạo nhân tài trẻ Fresh Speed Up (FSU), được triển khai từ năm 2016. Qua 11 năm phát triển với 19 khóa đào tạo, FSU đã trở thành bệ phóng cho hàng trăm sinh viên năm cuối và các bạn trẻ mới tốt nghiệp. Thông qua lộ trình phát triển bài bản và trải nghiệm thực tế, FSU không chỉ giải quyết bài toán nhân sự nội bộ mà còn được xem là khoản đầu tư dài hạn của B. Braun cho thế hệ nhân tài trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo đại diện B. Braun Việt Nam, với 6 năm liên tiếp đạt danh hiệu "Best companies to work for in Asia" cùng giải thưởng "People Transformation", giá trị lớn nhất mà B. Braun nhận được không chỉ là danh hiệu, mà là sự khẳng định cho những định hướng đúng đắn mà doanh nghiệp đã kiên trì theo đuổi.

Từ việc thúc đẩy tiến bộ y tế bằng tri thức và công nghệ, tạo dựng môi trường làm việc hạnh phúc, đến việc đầu tư cho thế hệ nhân tài tương lai, B. Braun Việt Nam đang tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững - vì con người, vì cộng đồng và vì một tương lai khỏe mạnh hơn.

(Nguồn: B. Braun Việt Nam)