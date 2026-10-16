15 "gương mặt truyền lửa" nổi bật sẽ được lựa chọn thông qua cơ chế đánh giá gồm 70% từ Hội đồng Thẩm định, cùng 30% từ kết quả bình chọn của công chúng.

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Báo Đại đoàn kết phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức Lễ công bố Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần cống hiến và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định những hành động thiết thực, những nỗ lực bền bỉ vì cộng đồng chính là nền tảng để lan tỏa các giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong xã hội.

Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh.

Để nâng cao chất lượng chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Báo Đại đoàn kết, chú trọng phát hiện những tấm gương sáng từ cơ sở; bảo đảm quá trình thẩm định, bình chọn công tâm, khách quan, thực chất, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để nhân rộng những việc làm ý nghĩa, khuyến khích tinh thần cống hiến trong xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quóc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức chương trình nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát hiện, ghi nhận và lan tỏa những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, nhất là những giá trị được tạo dựng từ sự bền bỉ, tận tâm và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức chương trình phát biểu. Ảnh: Quang Vinh.

Theo Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, sức mạnh của cộng đồng và những chuyển biến tích cực của đất nước được bồi đắp từ sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, từ những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn đến những việc làm bình dị, bền bỉ vì lợi ích chung.

Mỗi cá nhân có thể đóng góp theo một cách khác nhau, nhưng khi những nỗ lực ấy được kết nối, trân trọng và nhân rộng sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa người với người và bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, việc phát hiện, tôn vinh những đóng góp thiết thực không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với mỗi cá nhân, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và khát vọng cống hiến trong xã hội.

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” mùa đầu tiên năm 2025 đã ghi nhận khoảng 300 hồ sơ, nhân vật được giới thiệu; 150 gương mặt được lựa chọn và 15 cá nhân được vinh danh. Các nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực, vùng miền, với những công việc và hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có điểm chung là tinh thần trách nhiệm và mong muốn đóng góp cho cộng đồng.

Kết quả này là cơ sở để chương trình tiếp tục được triển khai trong năm 2026, với yêu cầu ngày càng cao đối với việc phát hiện, thẩm định và lựa chọn nhân vật. Việc triển khai trên quy mô quốc gia mở rộng cơ hội tiếp cận các địa phương, lĩnh vực và những tấm gương chưa có nhiều điều kiện xuất hiện trên truyền thông.