Ngày 16/10, tại Hà Nội, Báo Đại đoàn kết phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức Lễ công bố Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần cống hiến và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định những hành động thiết thực, những nỗ lực bền bỉ vì cộng đồng chính là nền tảng để lan tỏa các giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong xã hội.
Để nâng cao chất lượng chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Báo Đại đoàn kết, chú trọng phát hiện những tấm gương sáng từ cơ sở; bảo đảm quá trình thẩm định, bình chọn công tâm, khách quan, thực chất, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để nhân rộng những việc làm ý nghĩa, khuyến khích tinh thần cống hiến trong xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quóc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức chương trình nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát hiện, ghi nhận và lan tỏa những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, nhất là những giá trị được tạo dựng từ sự bền bỉ, tận tâm và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân.
Theo Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, sức mạnh của cộng đồng và những chuyển biến tích cực của đất nước được bồi đắp từ sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, từ những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn đến những việc làm bình dị, bền bỉ vì lợi ích chung.
Mỗi cá nhân có thể đóng góp theo một cách khác nhau, nhưng khi những nỗ lực ấy được kết nối, trân trọng và nhân rộng sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa người với người và bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, việc phát hiện, tôn vinh những đóng góp thiết thực không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với mỗi cá nhân, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và khát vọng cống hiến trong xã hội.
Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” mùa đầu tiên năm 2025 đã ghi nhận khoảng 300 hồ sơ, nhân vật được giới thiệu; 150 gương mặt được lựa chọn và 15 cá nhân được vinh danh. Các nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực, vùng miền, với những công việc và hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có điểm chung là tinh thần trách nhiệm và mong muốn đóng góp cho cộng đồng.
Kết quả này là cơ sở để chương trình tiếp tục được triển khai trong năm 2026, với yêu cầu ngày càng cao đối với việc phát hiện, thẩm định và lựa chọn nhân vật. Việc triển khai trên quy mô quốc gia mở rộng cơ hội tiếp cận các địa phương, lĩnh vực và những tấm gương chưa có nhiều điều kiện xuất hiện trên truyền thông.
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MTTQ Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đề cử, giới thiệu những cá nhân có đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Hoạt động đề cử sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, tập trung vào sáu lĩnh vực đóng góp trọng tâm gồm: “Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng”, “Giáo dục - đào tạo nghề”, “Phát triển cộng đồng”, “Khoa học - công nghệ vì cộng đồng”, “Phát triển bền vững môi trường” và “Văn hóa - nghệ thuật vì cộng đồng”.
Từ danh sách đề cử, 150 “người truyền lửa” sẽ được lựa chọn vào vòng bình chọn công khai, đưa những câu chuyện và đóng góp của họ đến với đông đảo công chúng trên cả nước. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân tham gia, giải thưởng năm nay sẽ bổ sung hình thức bình chọn qua tin nhắn SMS, bên cạnh hình thức bình chọn trên trang thông tin chính thức của giải thưởng. 15 "gương mặt truyền lửa" nổi bật sẽ được lựa chọn thông qua cơ chế đánh giá gồm 70% từ Hội đồng Thẩm định, cùng 30% từ kết quả bình chọn của công chúng.
Ban Tổ chức kỳ vọng chương trình năm 2026 sẽ tiếp tục phát hiện, tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đồng thời lan tỏa những sáng kiến, cách làm hiệu quả và tinh thần cống hiến trong xã hội. Qua đó, sự ghi nhận không chỉ dừng lại ở việc biểu dương những cá nhân tiêu biểu, mà còn góp phần khuyến khích nhiều hành động có ích, vun đắp trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.